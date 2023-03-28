Алексеев: «Круто посидеть с Малкиным и Овечкиным за одним столом»

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал о недавнем ужине у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Здорово! Приехали, вкусно поели, нас очень тепло приняли, с русской душой. Было классно. Круто посидеть с Малкиным, Овечкиным и Кузей за одним столом», — приводит Sport24 слова Алексеева.

Также он ответил на вопрос, часто ли видится с соперниками до матчей.

«Встречаемся с ребятами. Я больше всего общаюсь с моими одногодками, теми, с кем в молодежной сборной играли. С Даниилом Тарасовым, с Василием Подколзиным, с Виталиком Кравцовым», — добавил защитник.

Алексеев подписал контракт с «Вашингтоном» в 2018 году. В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел за клуб 24 матча, в которых отдал 5 голевых передач.