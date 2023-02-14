Александр Овечкин временно покинул «Вашингтон» по семейным обстоятельствам

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека, сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

«Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объявил, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин будет отсутствовать в команде из-за здоровья близкого человека и семейных дел», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.