Капризов устроил массовую потасовку в матче «Миннесота» — «Флорида»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил массовую потасовку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:2 Б).

В концовке третьего периода защитник «Пантерз» Аарон Экблад после падения на лед схватился за клюшку россиянина. Капризов пытался вырваться, несколько раз толкнув соперника.

После завершения момента Экюлад продолжил потасовку с Капризовым, повалив россиянина на лед.

По окончании эпизода Экблад, а также игрок «Миннесоты» Джордан Гринуэй получили по две минуты штрафа.