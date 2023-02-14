НХЛ, 15 февраля: «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Колорадо» — «Тампа-Бэй»
В ночь на 15 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» дома сыграет с «Каролиной» и другие встречи.
НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 15 февраля (время начала — московское):
03.00. «Вашингтон» — «Каролина»
03.00. «Коламбус» — «Нью-Джерси»
04.00. «Сент-Луис» — «Флорида»
05.00. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»
06.30. «Сан-Хосе» — «Питтсбург»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|56
|27
|29
|60
|5
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|6
|Детройт
|52
|24
|28
|56
|7
|Оттава
|52
|25
|27
|53
|8
|Монреаль
|53
|22
|31
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Миннесота
|53
|28
|25
|61
|4
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|54
|18
|36
|44
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|53
|30
|23
|65
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|54
|17
|37
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
|14.02
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3 ОТ
|14.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|1 : 2 Б
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|2 : 4
|14.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|1 : 6
|14.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
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