НХЛ, 15 февраля: «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

В ночь на 15 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» дома сыграет с «Каролиной» и другие встречи.

НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 15 февраля (время начала — московское):

03.00. «Монреаль» — «Чикаго»

03.00. «Вашингтон» — «Каролина»

03.00. «Коламбус» — «Нью-Джерси»

03.30. «Айлендерс» — «Оттава»

04.00. «Сент-Луис» — «Флорида»

04.00. «Виннипег» — «Сиэтл»

04.30. «Даллас» — «Бостон»

05.00. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

06.30. «Сан-Хосе» — «Питтсбург»

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