Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист сегодня вылетит в Вашингтон

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что россиянин вылетит в столицу США 21 февраля.

«Да, он сегодня вылетает из Москвы в Вашингтон, чтобы присоединиться к команде. Будет ли Овечкин принимать участие в матче «Вашингтона» или ему дадут отдых? Не знаю», — сказал Чистяков «СЭ».

14 февраля хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

22 февраля «Вашингтон» сыграет с «Детройтом».