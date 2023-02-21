Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN
Интернет-портал ESPN составил список из десяти лучших крайних нападающих нынешнего НХЛ в нынешнем сезоне.
Возглавил этот рейтинг нападающий «Бостона», вторый снайпер лиги Давид Пастрняк из «Бостона».
Следом за ним расположились нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Также в топ-10 попали вингер «Рейнджерс» Артемий Панарин (7-е место) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (10-е место).
Лучшие крайние нападающие НХЛ
Версия ESPN
1. Давид Пастрняк («Бостон»)
2. Никита Кучеров («Тампа»)
3. Кирилл Капризов («Миннесота»)
4. Митчелл Марнер («Торонто»)
5. Микко Рантанен («Колорадо»)
6. Брэд Маршан («Бостон»)
7. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
8. Мэттью Ткачак («Флорида»)
9. Джейсон Робертсон («Даллас»)
10. Александр Овечкин («Вашингтон»)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|56
|37
|19
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|58
|23
|35
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|57
|17
|40
|41
|21.02
|00:00
|
Калгари – Филадельфия
|3 : 4
|21.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|4 : 0
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|2 : 4
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|1 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20