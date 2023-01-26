Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:43

Агент Федотов о скандале с Проворовым в НХЛ: «В «Вашингтоне» знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Известный комментатор и агент Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал ситуацию с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, который отказался выходить на раскатку в джерси в поддержку сексуальных меньшинств.

— Многие североамериканские игроки тоже раздраженно относятся к этим радужным джерси и радужных обмотках на клюшке. Говорят: «Как эта тема нас достала».

Но общественный резонанс вызвало то, что должно было произойти от русского игрока. У меня есть предположение, что в «Филадельфии» это произошло неслучайно.

В этот же день три российских и один белорусский игрок «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию, но — тишина. В клубе все знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя. Потому что услышите в ответ категорическое «нет».

18 января Проворов отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2). Хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Иван Проворов. Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку
Александр Овечкин
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
3
4
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин заявил, что не был полностью готов к матчу против «Колорадо»
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в регулярке и плей-офф НХЛ
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
«Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу
Овечкин забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ
Кросби увеличил отрыв от Овечкина по очкам в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Торонто» Киф — о Самсонове: «Мы верим в него и возлагаем на него большие надежды»

Николишин поделился мнением о главном тренере «Вегаса» Кэссиди
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 50 25 25 56
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Колорадо 46 26 20 55
4 Миннесота 46 25 21 54
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 48 14 34 33
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 1
26.01 03:00
Торонто – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
26.01 05:30
Даллас – Каролина
 2 : 3 ОТ
26.01 05:30
Эдмонтон – Коламбус
 2 : 3 ОТ
26.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 6 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 89
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 69
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 37
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 50 33
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 22 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 37 2.24
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости