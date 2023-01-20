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Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку

Михаил Зислис
Обозреватель
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Иван Проворов.
Фото Global Look Press
Лоусон Крауз и Иван Проворов.
Фото USA Today Sports
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
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Останется россиянин в «Филадельфии»? А вообще в НХЛ? Скорее всего, будет обмен.

Поступок

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов на несколько дней задвинул на второй план главных звезд НХЛ. Он решительно отказался выходить на разминку перед матчем с «Анахаймом» в радужном свитере в поддержку ЛГБТ-движения. Игрок тактично объяснил свою позицию принадлежностью к православной вере, заслужив уважение со стороны адекватных людей и заставив взорваться тех, кто слепо следует текущей общественной повестке и не допускает альтернативного мнения. НХЛ даже выпустила специальное заявление, указав, что хоккеисты сами могут решать, какие инициативы им поддерживать.

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Этот скандал сделал фамилию русского защитника известной далеко за пределами хоккея. Однако будущее Проворова в «Филадельфии» покрыто мглой. Дело чисто в спортивных аспектах. Второй год циркулируют слухи о неизбежном обмене россиянина. В последнее время они еще больше усилились. Недавно известный североамериканский журналист Элиотт Фридман, известный своим умением добывать инсайды, написал, что Проворов и «Флайерс» достигли точки, когда обмен станет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Прямо сейчас заявлять о неизбежности сделки преждевременно. Защитнику недавно исполнилось всего 26 лет. У него впереди как минимум 5-6 лет продуктивной карьеры. Контракт с ежегодной зарплатой 6,75 миллиона долларов будет действовать до окончания сезона-2024/25. Обычно игроки этого амплуа, способные проводить на стабильно хорошем уровне по 24-25 минут, очень высоко котируются своими командами. «Филадельфия» задрафтовала Проворова в 2015-м под седьмым номером, вложив в его развитие много времени и потратив много денег.

Однако россиянин за семь сезонов всего дважды преодолел отметку в 0,5 очка в среднем за игру и по большому счету веры в себя не оправдал. Вырасти из хорошего защитника в звезду ему не удалось. Это не его вина — просто изначально он был несколько переоценен. Креатива при действиях с шайбой на чужой линии ему все-таки не хватает, а прокачать этот навык на уровне НХЛ ему не удалось.

Лоусон Крауз и Иван Проворов. Фото USA Today Sports
Лоусон Крауз и Иван Проворов.
Фото USA Today Sports

Обмен неизбежен

В прошлом сезоне внутри «Филадельфии», как пишет автор The Athletic Чарли О'Коннор, некоторым игрокам не понравилось поведение Проворова. Якобы россиянин слишком часто указывает им на ошибки и одновременно не берет на себя ответственность за свои ляпы. «Не имеет значения, что я скажу, поскольку вы, ребята, выставите мне собственные оценки, — по окончании минувшего чемпионата сказал уже сам россиянин, обращаясь к филадельфийским журналистам. — Не важно. Вы все большие эксперты в хоккее, поэтому дадите моей игре оценки, отталкиваясь от своего суперопыта. Так что мое мнение не имеет для вас большого веса».

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Когда-то жесткая позиция местных СМИ стоила места во «Флайерс» экстравагантному вратарю Илье Брызгалову, которого быстро сожрали с потрохами. Сейчас команда находится совсем в другом положении. С приходом нового главного тренера Джона Тортореллы она сражается за очки в каждом матче, но ее место в таблице и ближайшее будущее нельзя назвать светлым. Перестройка, если она пройдет правильно, займет как минимум пару лет. Очевидно, что Проворов со своим независимым взглядом в нее плохо вписывается. Еще в минувшем сезоне ему резко урезали игровое время в большинстве. Первый признак того, что тобой сильно недовольны. С начала этого чемпионата ситуация изменилась в лучшую сторону, но в декабре россиянин снова выпал из доверия при розыгрыше лишнего. При этом больших претензий по действиям в обороне к нему у Тортореллы нет. По отношению к лидеру в НХЛ себя ведут резко даже самые авторитарные специалисты.

С тех пор, как в октябре 2020 года о завершении карьеры объявил защитник-ветеран Мэтт Нисканен, для Проворова так и не нашли подходящего партнера.

Пока он вынужден больше тянуть на себе других, что, естественно, связывает руки ему самому.

Иван Проворов. Фото Global Look Press
Иван Проворов.
Фото Global Look Press

В октябре прошлого года клуб продлил на восемь лет соглашение с другим леворуким защитником Трэвисом Сэнхаймом — за этот срок канадец получит 50 миллионов. Еще одно косвенное свидетельство того, что позиции Проворова в «Филадельфии» нельзя считать незыблемыми.

Расставаться с ним вовсе не обязательно. Вот только для него самого смена обстановки уже назрела. Он высоко котируется на рынке, что гарантирует хорошую компенсацию в случае обмена. В этой связи мнение североамериканских экспертов выглядит обоснованным. А вот до истории с радужной майкой мало кому будет дело. Если появится возможность укрепить состав, то за нее надо хвататься всеми конечностями. Ближе к дедлайну Проворов может стать очень востребованным среди клубов, готовых идти за титулом.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
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3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
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5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
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3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
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6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
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