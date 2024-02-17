Дэн Мильштейн рассказал, как стал генеральным продюсером фильма «Русская пятерка»

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал, как несколько лет назад стал генеральным продюсером фильма «Русская пятерка» и как эту ленту презентовали в Детройте и Москве.

— Вы — генеральный продюсер фильма «Русская пятерка». А это для чего вам было нужно?

— Я рос под Детройтом и был его болельщиком, когда Фетисов, Константинов, Федоров, Ларионов и Козлов спустя 42 года после предыдущего Кубка Стэнли «Ред Уингз» помогли команде взять трофей. И для меня это была честь — спустя 25 лет первыми рассказать историю, как враги стали друзьями и пятерка российских хоккеистов покорила Америку. Я все это прожил сам — и те победы стали частью моей личности.

У нашей компании много разных направлений, в том числе и творческие. Однажды ко мне в кабинет в Мичигане пришел молодой режиссер и принес проект этого фильма. А в кабинете — клюшки и свитера легенд хоккея. Есть на что посмотреть. Когда этот парень зашел в мой офис, он потерял дар речи.

Работа над фильмом шла четыре года, и мы решили презентовать его на кинофестивале в Детройте. Три тысячи билетов в старинный театр, где проходила премьера, были проданы онлайн за 22 минуты. Она была в восемь вечера. Я приехал за час и увидел многокилометровую очередь. Половина ее — в смокингах с бабочками и половина — в майках «Ред Уингз». Это было неописуемо. Когда зашел внутрь, мне сказали, что люди начали собираться у театра с десяти утра. Пришла моя семья, родители. Для меня это было очень важно.

Началось все с того, что в зале словно старая «Джо Луис Арена», пропитанная историей хоккея и пивом, которое пили еще болельщики времен Горди Хоу, кричала: «Let'sgo, Red Wings!» И когда новый персонаж появлялся на экране, от Айзермана до Ларионова, люди не только в клубных свитерах, но и в бабочках и смокингах сходили с ума. Миллионы потраченных долларов, четыре года работы, постоянная борьба, что войдет и не войдет в фильм — все это окупилось за те часы премьеры и не только в плане денег. А когда Владимира Константинова на коляске вывезли на сцену, когда встал Скотти Боумэн, казалось, что зал сейчас обрушится...

Мне этого никогда не забыть. Фильм выиграл пять кинофестивалей, но так же важна была для меня и российская премьера в кинотеатре «Октябрь», куда пришли остальные четыре участника Русской пятерки, кроме Константинова. И им устроили такую же овацию, как и в Детройте. С двух сторон океана публика реагировали на это кино и его героев совершенно одинаково. От этого бежали мурашки по телу.