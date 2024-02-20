Гендиректор ФХР: «Мы не выходим из состава ИИХФ, соответственно, продолжаем платить взносы»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, продолжит ли ФХР платить Международной федерации хоккея (ИИХФ) членские взносы.

«Мы не выходим из членства ИИХФ, такой задачи нет. Соответственно, нет задачи прекращать платить взносы, надо соблюдать правила. Если решил выйти, не платишь их, а пока не вышли, то платим», — приводит слова Курбатова ТАСС.

15 февраля пресс-служба ФХР опубликовала письмо игроков молодежной сборной России, в котором они попросили ИИХФ вернуть команду на чемпионат мира.

Международная федерация отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года.