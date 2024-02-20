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Сегодня, 12:30

Гендиректор ФХР: «Мы не выходим из состава ИИХФ, соответственно, продолжаем платить взносы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, продолжит ли ФХР платить Международной федерации хоккея (ИИХФ) членские взносы.

«Мы не выходим из членства ИИХФ, такой задачи нет. Соответственно, нет задачи прекращать платить взносы, надо соблюдать правила. Если решил выйти, не платишь их, а пока не вышли, то платим», — приводит слова Курбатова ТАСС.

15 февраля пресс-служба ФХР опубликовала письмо игроков молодежной сборной России, в котором они попросили ИИХФ вернуть команду на чемпионат мира.

Международная федерация отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года.

Матвей Мичков и&nbsp;Люк Тардифф. Письмо игроков молодежки — шаг в правильном направлении. Но сердца чиновников ИИХФ оно не растопит
Источник: ТАСС
Сборная России по хоккею
ФХР
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8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
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11 Витязь 65 20 45 47
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