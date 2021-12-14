Расклады сил перед стартовой игрой Кубка Первого канала.

С 15 по 19 декабря пройдет второй этап Евротура нынешнего сезона — Кубок Первого канала. Помимо традиционных участников России, Чехии, Швеции и Финляндии в турнире примет участие сборная Канады. Сделайте ставку на самый крутой матч турнира с приветственным бонусом от БЕТСИТИ до 10 000 рублей!

Расписание Кубка Первого канала 2021

15 декабря 2021

18.30 Россия — Канада

16 декабря 2021

18.30 Швеция — Россия

20.00 Чехия — Финляндия

17 декабря 2021

15.00 Канада — Швеция

18 декабря 2021

11.00 Финляндия — Канада

15.30 Россия — Чехия

19 декабря 2021

11.00 Чехия — Швеция

15.30 Россия — Финляндия

Главный матч турнира

Россия — Канада — главная вывеска любого турнира, в каких бы составах ни выступали сборные. Пока нет уверенности в том, что игроки НХЛ сыграют на Олимпиаде-2022, все команды проверяют сильнейших хоккеистов, выступающих в Европе.

Российская сборная перед турниром потеряла одного из самых ярких игроков КХЛ — нападающего Андрея Кузьменко. Пропустит турнир и привычный партнер Вадима Шипачева Станислав Галиев, наколотивший в этом сезоне уже 20 голов. Не сыграет в Москве и форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, получивший чувствительный удар в «зеленом дерби» и покинувший лед на носилках.

Даже такие серьезные потери вряд ли существенно ослабят сборную России. На месте — лучшие отечественные защитники лиги Нестеров, Войнов, Яковлев и Марченко, а также звезды атаки Шипачев, Гусев, Григоренко и Толчинский. Вопросы вызывает лишь вратарская линия — все-таки иностранные вратари пока выглядят в КХЛ увереннее.

Один из них — Эдди Паскуале из «Локомотива», который наверняка займет место в воротах канадцев в матче с Россией. Также в составе «Кленовых листьев» такие звезды нашей лиги, как Робинсон, Майе, Карри, Одетт и Спунер. Разбавлены 17 парней из КХЛ игроками, выступающими в Германии, Швеции и Чехии.

Фаворитом, что естественно, считается российская сборная. На победу команды Алексея Жамнова в основное время можно поставить в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 2.06, на ничью — 4.40, на успех канадцев — 2.90.

Прогноз «СЭ»: игра должна быть результативной, закрываться и действовать от обороны в таком матче было бы странно. Тем более классных атакующих игроков в составах обеих команд хватает. Предлагаем поставить на тотал больше 5,5 голов в основное время матча с коэффициентом 2.00.

Состав сборной России

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Артем Галимов («Ак Барс»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Артем Анисимов, Артур Каюмов, Егор Коршков (все — «Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Даниил Вовченко («Северсталь»).

Состав сборной Канады

Вратари: Лэндон Боу («Кладно», Чехия), Эдди Паскуале («Локомотив», КХЛ), Джастин Погги («Кельн», Германия).

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь», КХЛ), Брэндон Гормли («Динамо» Рига, КХЛ), Джон Гилмор (ЦСКА, КХЛ), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Геноуэй («Брюнес», Швеция), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Рис Скарлетт («Динамо» Рига, КХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ).

Нападающие: Джош Карри («Металлург», КХЛ), Даниэль Одетт («Витязь», КХЛ), Тэйлор Бек («Динамо» Минск, КХЛ), Джордан Уил («Ак Барс», КХЛ), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Тайлер Граовац («Динамо» Минск, КХЛ), Филипп Майе («Металлург», КХЛ), Эрик О'Делл («Динамо» Москва, КХЛ), Райан Спунер («Автомобилист», КХЛ), Коди Куник («Барыс», КХЛ), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Эрик Фер (без клуба).

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