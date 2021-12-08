Кубок Первого канала по хоккею 2021: расписание матчей и где смотреть прямые трансляции
19:55
С 16 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею. В турнире выступят сборные России, Финляндии, Швеции, Чехии, а также Канады, которая дополнит классический состав.
Видеотрансляции матчей Кубка Первого канала-2021 по хоккею в прямом эфире покажут на Первом канале. «СЭ» на своем сайте также проведет онлайн-трансляции игр.
Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала-2021 (время московское):
15 декабря. 18.30. Россия — Канада
16 декабря. 18.30. Швеция — Россия
18 декабря. 15.30. Россия — Чехия
19 декабря. 15.30. Россия — Финляндия
Матчи Кубка Первого канала-2021 пройдут на «ЦСКА Арене».
Кубок Первого канала — 2-й из 4-х этапов Еврохоккейтура.
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