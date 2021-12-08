Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Кубок Первого канала по хоккею 2021: расписание матчей и где смотреть прямые трансляции

19:55
С 16 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 16 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

С 16 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею. В турнире выступят сборные России, Финляндии, Швеции, Чехии, а также Канады, которая дополнит классический состав.

Видеотрансляции матчей Кубка Первого канала-2021 по хоккею в прямом эфире покажут на Первом канале. «СЭ» на своем сайте также проведет онлайн-трансляции игр.

Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала-2021 (время московское):

15 декабря. 18.30. Россия — Канада

16 декабря. 18.30. Швеция — Россия

18 декабря. 15.30. Россия — Чехия

19 декабря. 15.30. Россия — Финляндия

Матчи Кубка Первого канала-2021 пройдут на «ЦСКА Арене».

Кубок Первого канала — 2-й из 4-х этапов Еврохоккейтура.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как похудеть к новому году: принцип действия главных диет
Новый канцлер ФРГ Шольц прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины
0