Сегодня Россия и Канада встретятся на Кубке Первого канала. Этот матч может быть намного важнее, чем кажется

Обзор дня Алексея Шевченко.

Состав

Не было ни единого сезона, чтобы состав молодежной сборной России, который отправляется на чемпионат мира, всех устраивал. Споры возникали всегда, были хоккеисты, которых взяли не по справедливости, а также те, кто мог бы поехать, но оставался дома. В этот раз главная тема — исключение нападающего Ивана Мирошниченко из системы «Авангарда». Есть разумные доводы в пользу того, что он нужен. Мы теперь остались без праворуких форвардов, а это плохо для вариативности на льду. Кроме того, он один из тех хоккеистов, которые считаются восходящими звездами российского хоккея. Сергей Зубов считает, что Иван не в лучших физических кондициях, форвард с этим, естественно, не согласен.

Сторонники решения штаба напоминают, что Мирошниченко не слишком ярко выглядел в последних матчах ВХЛ. И они в чем-то правы. Например, в ноябре хоккеист не набрал ни одного очка, проведя всего три матча. Да и последний раз он отличился в турнире 27 октября. Но указывая на статистику, оппоненты забывают учесть множество других факторов. Например, то, что Ивану всего 17 лет, а он играет во взрослом турнире. Причем, за команду, которая, вероятно, не попадет в плей-офф, так как прямо сейчас у нее 16 поражений, то есть помощи партнеров особой нет. Иван бьется с мужиками, что само по себе непросто. При этом ему в Омске дают вполне определенные задания на льду, а не выпускают с миссией «делай, что умеешь, к тебе никаких вопросов».

Но в этой ситуации все-таки склоняюсь к тому, что никакой трагедии не случилось. Иван может сыграть еще на следующем молодежном чемпионате мира, а таких игроков в нашей команде и так много.

Мы окончательно отказались от парней, выступающих за океаном, по разным причинам. Но по большому счету пробиться в состав мог только Ян Кузнецов, совсем недавно переведенный из АХЛ в юниорскую лигу. Удивительнее то, что не взяли Дмитрия Костенко из системы «Спартака». В 19 лет он проводит в среднем почти по 17 минут в ВХЛ. Но, повторюсь, тут уже все от аргументов тренеров зависит. Плохо то, что мы их не услышали. Ответ «это наше решение» никого не устраивает.

Турнир

В среду стартует Кубок Первого канала. При этом сразу с центрального матча, в котором Россия принимает сборную канадских хоккеистов, выступающих в Европе. Впрочем, учитывая происходящее за океаном, все больше и больше вероятность, что НХЛ проигнорирует турнир. Уже и профсоюз игроков, изначально настаивающий на путешествии в Азию, не так тверд. Так что для нового тренерского штаба сборной с огромным количеством советников турнир в Москве — последняя возможность проверить игроков, которым, вероятно, предстоит защищать золото.

Но такое ощущение, что в сборной немного растерялись и относятся к предстоящим соревнованиям не так серьезно, как следовало бы. Очень удобная формулировка, когда спрашивают про того или иного хоккеиста, «мы знаем его возможности, хотели бы проверить других». Можно ли это понимать так, что возможностей Вадима Шипачева, который сейчас в первом звене, никто не знает и вообще об игроке никогда не слышали? Сейчас не тот турнир, чтобы «проверять возможности», надо пятерки наигрывать, ведь до Пекина (если туда не едет НХЛ) у вас всего четыре матча и больше ничего.

Удивительно и то, когда на пресс-конференции, где вообще надо задавать любые вопросы (доступ же к героям перекрыли, теперь все надо согласовывать), тренеры начинают выбирать темы. Мол, «не надо спрашивать про Пекин, это неэтично по отношению к тем ребятам, которые собрались сегодня». Не этим людям вообще говорить про этику, но ответ можно перевести однозначно: «Мы сюда взяли таких хоккеистов, у которых нет шансов играть на серьезном уровне». Пока впечатление от сборной не самое позитивное. Штат разрастается, назначаются друзья и товарищи, да и по отношению к хоккеистам оценка не самая объективная. Не так надо готовиться к турниру.

Дебют

Ночью в НХЛ дебютировал еще один хоккеист. Нападающий Алексей Торопченко сыграл за «Блюз». Его вызвали из АХЛ в срочном порядке, днем по местному времени команда потеряла нескольких хоккеистов из-за ковид-протокола, сейчас вообще отличная возможность для молодых ребят проявить себя. В прошлом сезоне Алексей выступал в КХЛ. Вроде бы слабое решение агента. Торопченко играл в странном клубе, где вообще не было турнирных задач, ничему он научиться не мог, вряд ли правильно развивался. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Например, Торопченко, сыграв в КХЛ, остался в России неограниченно свободным агентом. И если он вернется домой до 27 лет, то сам будет выбирать себе новую команду. Из-за того, что Алексей выступал в Мытищах, составить о нем полное впечатление не удалось. Потенциал виден. Физически развитый форвард, с несомненным талантом. При этом явно не слишком стабильный, иногда терявшийся на льду.

В «Спрингфилде», куда Торопченко отправили сразу после тренировочного лагеря, ничего не изменилось. Были серые матчи, но при этом все чаще и чаще Алексей проводил действительно крутые игры. Торопченко — худший по показателю полезности в команде, у него «минус 5». 9 (5+4) очков в 22 встречах — это немного, но в своих лучших матчах ему не было равных на льду. В своей первой игре Торопченко едва не стал автором результативной передачи. Он попал в ногу своему партнеру, шайба залетела в ворота, но потом арбитры все отменили из-за офсайда. Активно сыграв в первом периоде, Алексей потерялся после перерыва, а в третьем отрезке встречи у него было всего лишь две смены. Восемь с небольшим минут игрового времени, два броска и два силовых приема. Это, конечно, не провал. Для первой игры вполне неплохо.