«СЭ» стал известен состав сборной Канады на Кубок Первого канала.

Вратари: Лэндон Боу («Кладно», Чехия), Эдди Паскуале («Локомотив», КХЛ), Джастин Погги («Кельн», Германия)

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь», КХЛ), Брэндон Гормли («Динамо» Рига, КХЛ), Джон Гилмор (ЦСКА, КХЛ), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Геноуэй («Брюнес», Швеция), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Рис Скарлетт («Динамо» Рига, КХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ)

Нападающие: Джош Карри («Металлург», КХЛ), Даниэль Одетт («Витязь», КХЛ), Тэйлор Бек («Динамо» Минск, КХЛ), Джордан Уил («Ак Барс», КХЛ), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Тайлер Граовац («Динамо» Минск, КХЛ), Филипп Майе («Металлург», КХЛ), Эрик О'Делл («Динамо» Москва, КХЛ), Райан Спунер («Автомобилист», КХЛ), Коди Куник («Барыс», КХЛ), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Эрик Фер (без клуба).

Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 19 декабря.