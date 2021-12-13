Канада везет в Москву суперсостав. Не взяли лишь двух игроков, которые в Северной Америке под запретом

17 хоккеистов КХЛ — в заявке «Кленовых листьев» на Кубок Первого канала.

Россия — Канада — главная афиша любого турнира. И даже угроза отказа НХЛ от Олимпиады перед Кубком Первого канала уходит на второй план: привычных и поднадоевших соперников из Чехии, Швеции и Финляндии дополнят «Кленовые листья».

В понедельник «СЭ» стал известен состав канадцев на турнир, и он впечатляет. В наличии, пожалуй, сильнейший вратарь КХЛ Эдди Паскуале из «Локомотива», опытнейший Мэт Робинсон, лидеры «Магнитки» (Майе, Карри), «Авангарда» (Найт), «Ак Барса» (Уил) и «Автомобилиста» (Спунер), много поигравшие в НХЛ Демерс и Фер.

В глаза бросается отсутствие Брендана Лайпсика из «Магнитки» и Джейка Виртанена из «Спартака» — эти парни уж точно сильнее как минимум половины форвардов объявленного состава. Но из-за скандалов, которые случились с ними в НХЛ, они стали жертвами так называемой культуры отмены.

В остальном же у канадцев собраны все лучшие — если НХЛ все-таки не поедет в Пекин, именно этот состав и отправится на Олимпиаду. Поэтому вдвойне интересно посмотреть на стартовый матч Кубка Первого канала — манить будет не только вывеска. Уже не терпится взглянуть, как российские топы из КХЛ будут противостоять топам иностранным, пусть и выступающим не в НХЛ, а в Европе.

Чем выделяется наша команда, так это молодостью — сразу восемь игроков в команде 1998 года рождения и моложе. У канадцев — ни одного. В принципе это логично: все молодые игроки стараются до последнего цепляться за шанс в НХЛ, а в Европу едут в основном на заработки уже в зрелом возрасте. Но на льду это уже не будет иметь значение.

От любого скепсиса перед игрой нужно избавиться. Неизвестно, увидим ли мы долгожданный турнир лучших впервые за шесть лет в следующем феврале. А хоккеем надо наслаждаться сейчас. Момент подходящий.

Состав сборной Канады

Вратари: Лэндон Боу («Кладно», Чехия), Эдди Паскуале («Локомотив», КХЛ), Джастин Погги («Кельн», Германия).

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь», КХЛ), Брэндон Гормли («Динамо» Рига, КХЛ), Джон Гилмор (ЦСКА, КХЛ), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Геноуэй («Брюнес», Швеция), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Рис Скарлетт («Динамо» Рига, КХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ).

Нападающие: Джош Карри («Металлург», КХЛ), Даниэль Одетт («Витязь», КХЛ), Тэйлор Бек («Динамо» Минск, КХЛ), Джордан Уил («Ак Барс», КХЛ), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Тайлер Граовац («Динамо» Минск, КХЛ), Филипп Майе («Металлург», КХЛ), Эрик О'Делл («Динамо» Москва, КХЛ), Райан Спунер («Автомобилист», КХЛ), Коди Куник («Барыс», КХЛ), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Эрик Фер (без клуба).