Жамнов оценил силу сборной Канады на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов силу сборной Канады на Кубке Первого канала. Россияне обыграли принципиального соперника в стартовом матче турнира со счетом 4:3.

«Какое место такая Канада заняла бы в НХЛ? Тяжело оценить. Но у них неплохая команда, ведущие игроки клубов КХЛ. А скорости в Евротуре действительно выше, чем в КХЛ. Здесь сильнейшие игроки, больше мотивации.

Последний раз приходил на послематчевую пресс-конференцию сборной в 98-м году в Наганно после матча с финнами. А так, в НХЛ часто нас привлекали на пресс-конференции», — заявил Жамнов.