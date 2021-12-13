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Кубок Первого канала-2021: расписание и результаты матчей сборной России

23:45
Хоккеисты сборной России. Фото photo.khl.ru
Хоккеисты сборной России. Фото photo.khl.ru
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С 15 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. Сборная России сыграет с командами Канады, Швеции, Чехии и Финляндии. Матчи пройдут на «ЦСКА Арене».

«СЭ» предлагает читателям ознакомиться с расписанием и результатами игр национальной команды на турнире.

Состав российской сборной — здесь.

Расписание матчей сборной России (время московское):

15 декабря. 18.30. Россия — Канада

16 декабря. 18.30. Швеция — Россия

18 декабря. 15.30. Россия — Чехия

19 декабря. 15.30. Россия — Финляндия

Все матчи турнира покажет Первый канал. Онлайн-трансляции игр — на сайте «СЭ».

Все новости Кубка Первого канала-2021 — здесь /
Таблица Еврохоккейтура — здесь, расписание и результаты — по ссылке

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