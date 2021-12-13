Кубок Первого канала-2021: расписание и результаты матчей сборной России
23:45
С 15 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. Сборная России сыграет с командами Канады, Швеции, Чехии и Финляндии. Матчи пройдут на «ЦСКА Арене».
«СЭ» предлагает читателям ознакомиться с расписанием и результатами игр национальной команды на турнире.
Состав российской сборной — здесь.
Расписание матчей сборной России (время московское):
15 декабря. 18.30. Россия — Канада
16 декабря. 18.30. Швеция — Россия
18 декабря. 15.30. Россия — Чехия
19 декабря. 15.30. Россия — Финляндия
Все матчи турнира покажет Первый канал. Онлайн-трансляции игр — на сайте «СЭ».
Все новости Кубка Первого канала-2021 — здесь /
Таблица Еврохоккейтура — здесь, расписание и результаты — по ссылке
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