Жамнов хочет попробовать Гусева и Шипачева в одной связке

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после завершения матча Кубка Первого канала против Канады (4:3) рассказал, какие кадровые перестановки ждут команду.

«Я собираюсь брать сильнейших игроков, а не подбирать связки по клубам. Сейчас просто не все, поэтому была ярославская тройка. Если будут игроки, у которых сложена химия, их не надо разбивать.

Вчерашнюю тренировку мы просто посвятили тактическим схемам. Сегодня уже пробовали большинство. Будем на этом турнире пробовать разные сочетания. Некоторые матчи даже будем тактически экспериментировать.

Гусев сегодня уже тренировался, была простуда. Завтра будет играть. Ждем ли его в связке с Шипачевым? Посмотрим. Хочется увидеть их вместе.

У Самонова нет игровой практики в клубе, но он выглядит неплохо. Кто будет завтра, пока неизвестно, обсудим.

У Никишина было волнение на таком уровне, тем более против канадцев. Это перспективный игрок с большим будущим. Мы взяли его попробовать на этом уровне», — отметил тренер.

В следующем матче турнира сборная России сыграет 16 декабря с командой Швеции