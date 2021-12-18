Владислав Третьяк: «Россияне в матче Кубка Первого канала против чехов играли, как советский ЦСКА»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что выступление сборной России в первом периоде матча Кубка Первого канала по хоккею с командой Чехии можно сравнить с тем, как играл во времена СССР ЦСКА.

«Игра понравилась, особенно первый период. Вспоминаю, что прямо как ЦСКА играли, еще [Сергею] Федорову сказал, что вот бы сейчас армейский клуб так играл, — сказал Третьяк. — В первом периоде сразу три забивают, и настрой совсем другой. Когда быстро забиваешь первый гол, это всегда дает импульс, и ребята были сегодня очень заряжены, мне очень понравилось», — сказал Третьяк ТАСС.

Глава ФХР констатировал сложную ситуацию с приездом игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду в Пекин.

«Сейчас тренерский штаб пробует все, ищет цепкие звенья, кто в каком состоянии. Сыграть за пять дней четыре игры очень тяжело. Тренеры готовят игроков, потому что из НХЛ идут тревожные новости, там переносятся игры, непонятно что дальше будет. Уже много именитых игроков занесены в ковидные протоколы», — отметил он.