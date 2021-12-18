Грицюк ответил на сравнения с Чинаховым: «Тянуться надо за сильнейшими, он в НХЛ, я пока в КХЛ»

Нападающий сборной России Арсений Грицюк подвел итоги матча Кубка Первого канала против Чехии (5:2).

— Хороший матч провели что мы, что сборная Чехии. Довольны, что выиграли, выполнили тренерскую установку, получилось забить, слава богу. Идем дальше.

— Игорь Ларионов сказал, что в «Авангарде» из тебя сделали «клона Чинахова» в плане броска. Можно сказать, что ты за ним тянулся, или где-то наравне?

— Мы давно с Егором играли, все время вместе работали, я видел, что где-то у него сильнее бросок, постоянно почти ходили вместе, работали, и я думаю, что из-за этого примерно на равных, ну у него немного посильнее может. Тянуться надо за сильнейшими, он в НХЛ, я пока в КХЛ. Поэтому, я равняюсь на него, наверное.

— Впечатления от работы с этим тренерским штабом.

— Конечно, это легендарные игроки в свое время были, очень приятно с ними работать, они очень много могут дать нам нового. Для них это тоже такой особый вызов. Нам надо только работать, чтобы оправдать те усилия, которые они в нас вкладывают.

— Не боитесь ли вы застрять на 4-5 недель на карантине при поездке на Олимпиаду?

— Это вызов для каждого игрока. Если будет такая возможность, конечно, честь ехать на Олимпиаду. И никакой ковид-протокол не может испугать.

— Чем вы занялись бы, если бы попали в такую ситуацию — 4 недели в 4 стенах?

— В прошлом году на чемпионат мира также ездили, правда 4 дня находились в 4 стенах, ну терпимо. Все равно есть видео-связь сейчас, можно общаться с ребятами. Тем более, такой состав, для меня это новый опыт находиться в такой команде, все опытные, все в своих командах лидеры, очень интересно выходить с ними на лед, смотреть за ними с лавочки и учиться чему-то новому.

— Третья победа подряд, появляется ли уверенность?

— Для тренеров это тоже какой-то свой вызов, конечно, им хочется тоже много сказать, дать что-то каждому игроку. Не всегда хватает времени, но я думаю, они со своей задачей полностью справляются, нет никакой паники на лавочке, все под контролем у них.