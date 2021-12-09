Третьяк: «Разрешенная квота болельщиков на Кубок Первого канала увеличена с 30% до 70%»
Третьяк сообщил об увеличении квоты болельщиков на Кубке Первого канала с 30% до 70%
17:35
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о разрешенной квоте болельщиков на Кубок Первого канала.
«Разрешенная квота болельщиков на Кубок Первого канала увеличена с 30% до 70%, — приводит слова Третьяка Betonmonile.ru. - То есть, у нас будут почти полные арены. Билеты в кассах еще есть, поэтому приглашаю на наш традиционный предновогодний турнир национальной команды. Будет очень интересно, приедут даже канадцы!»
Кубок Первого канала 2021 — второй из четырех этапов Еврохоккейтура. Турнир пройдет в России с 15 по 19 декабря 2021 года.
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/vladislav-tretyak-razreshennaya-kvota-bolelshhikov-na-kubok-pervogo-kanala-uvelichena-s-30-do-70
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