Третьяк: «Разрешенная квота болельщиков на Кубок Первого канала увеличена с 30% до 70%»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о разрешенной квоте болельщиков на Кубок Первого канала.

«Разрешенная квота болельщиков на Кубок Первого канала увеличена с 30% до 70%, — приводит слова Третьяка Betonmonile.ru. - То есть, у нас будут почти полные арены. Билеты в кассах еще есть, поэтому приглашаю на наш традиционный предновогодний турнир национальной команды. Будет очень интересно, приедут даже канадцы!»

Кубок Первого канала 2021 — второй из четырех этапов Еврохоккейтура. Турнир пройдет в России с 15 по 19 декабря 2021 года.