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Сегодня, 17:00

Россия — Звезды и ВХЛ: смотреть трансляцию матча Кубка Первого канала

Видеотрансляция матча Кубка Первого канала Россия — Звезды и ВХЛ начнется в 18.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

14 декабря в Санкт-Петербурге на территории Ледового дворца сборная «России 25» сыграет против команды Звезды и ВХЛ в матче Кубка Первого канала-2023. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Россия — Звезды и ВХЛ пройдет на сайте Первого канала. Зрители также смогут увидеть игру в прямом эфире на сайте ФХР и на странице «Хоккей России» во «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Звезды и ВХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Звезды и ВХЛ составлена из игроков КХЛ и ВХЛ. Ее тренером является Николай Воеводин. Ознакомиться с составом коллектива можно по ссылке сайта КХЛ.

В 2022 году сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Российская команда проиграла Белоруссии (4:5Б) в решающем матче.

Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей и время начала игр России

Хоккей
Сборная России по хоккею
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