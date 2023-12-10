Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей и время начала игр России

Кубок Первого канала-2023 состоится в Санкт-Петербурге на территории Ледового дворца СКА с 14 по 17 декабря. «СЭ» публикует информацию о расписании матчей турнира и времени начала игр сборной «России 25» (мск).

Расписание матчей Кубка Первого канала 2023 по хоккею: даты и время начала

14 декабря, четверг

14.00. Белоруссия — Казахстан

18.30. Россия — Звезды и ВХЛ

15 декабря, пятница

Турнир по хоккею «3 на 3»

16 декабря, суббота

11.00. Казахстан — Звезды и ВХЛ

15.00. Россия — Белоруссия

17 декабря, воскресенье

11.00. Белоруссия — Звезды и ВХЛ

15:00. Россия — Казахстан

Действующим победителем Кубка Первого канала является сборная Белоруссии.

Первый канал в прямом эфире и бесплатно покажет на ТВ и своем сайте видеотрансляции матчей турнира в Санкт-Петербурге.

Кубок Первого канала по хоккею: даты и участники турнира 2023 года