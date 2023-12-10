Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей и время начала игр России
Кубок Первого канала-2023 откроется матчем Белоруссия — Казахстан 14 декабря
Кубок Первого канала-2023 состоится в Санкт-Петербурге на территории Ледового дворца СКА с 14 по 17 декабря. «СЭ» публикует информацию о расписании матчей турнира и времени начала игр сборной «России 25» (мск).
Расписание матчей Кубка Первого канала 2023 по хоккею: даты и время начала
14 декабря, четверг
14.00. Белоруссия — Казахстан
18.30. Россия — Звезды и ВХЛ
15 декабря, пятница
Турнир по хоккею «3 на 3»
16 декабря, суббота
11.00. Казахстан — Звезды и ВХЛ
15.00. Россия — Белоруссия
17 декабря, воскресенье
11.00. Белоруссия — Звезды и ВХЛ
15:00. Россия — Казахстан
Действующим победителем Кубка Первого канала является сборная Белоруссии.
Первый канал в прямом эфире и бесплатно покажет на ТВ и своем сайте видеотрансляции матчей турнира в Санкт-Петербурге.
Кубок Первого канала по хоккею: даты и участники турнира 2023 года
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