Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в матче-открытии Кубка Первого канала

Сборная Белоруссии победила команду Казахстан в первом матче Кубка Первого канала-2023 — 6:2. Встреча прошла на территории Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

За белорусскую команду забили Никита Пышкайло, Андрей Стась, Илья Сушко, Игорь Мартынов, Евгений Лисовец и Павел Денисов. У казахстанской сборной отметились Максим Мусоров и Алихан Омирбеков.

Сборная Белоруссии является действующим победителем Кубка Первого канала. Сегодня, 14 декабря, пройдет еще один матч турнира, в котором сыграют сборная России 25 и команда «Звезды и ВХЛ».

Кубок Первого канала. Групповой этап

Белоруссия — Казахстан — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Голы: Пышкайло — 1 (Сушко, Дерябин), 3:05 — 1:0. Стась — 1 (Скоренов, В. Еременко), 4:40 — 2:0. Сушко — 1 (бол., Дроздов, Мороз), 8:21 — 3:0. Мартынов — 1 (Мороз, Бокун), 24:55 — 4:0. Мусоров — 1 (Никитин, Гатиятов), 30:55 — 4:1. Омирбеков — 1 (Мухаметов), 35:47 — 4:2. Лисовец — 1 (Горбунов, Алистров), 47:44 — 5:2. Денисов — 1 (Пинчук, Сушко), 50:43 — 6:2.

Вратари: Шостак — Шутов (Бояркин, 24:55).

Штраф: 8 — 6.

Судьи: Шувалов, Юдаков.

14 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».