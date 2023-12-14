Сборная России 25 обыграла команду «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Сборная России 25 одержала победу над командой «Звезды и ВХЛ» в первом матче на Кубке Первого канала — 5:2.

Дублем за команду Романа Ротенберга отметился Марат Хайруллин. По одной шайбе забросили Василий Глотов, Михаил Воробьев и Максим Соркин.

За команду «Звезды и ВХЛ» отличились Глеб Петров и Матвей Заседа.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Кубок Первого канала

Групповой этап

Россия 25 — «Звезды и ВХЛ» (Санкт-Петербург) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Голы: Петров — 1 (Кабуш, Альметкин), 26:14 — 0:1. Глотов — 1 (Полтапов, Сергеев), 31:34 — 1:1. Воробьев — 1 (Толчинский, Гребенкин), 40:22 — 2:1. Соркин — 1 (Сафонов, Зыков), 41:34 — 3:1. Хайруллин — 1 (бол., Коростелев, Лямкин), 42:52 — 4:1. Заседа — 1 (бол., Степанов, Грицюк), 48:10 — 4:2. Хайруллин — 2 (п.в., Глотов, Земченок), 59:07 — 5:2.

Вратари: Иванов — Назаров (Мурашов, 42:52, 58:22 — 59:07).

Штраф: 6 — 10.

Судьи: Кочетов, Смирнов.

14 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6217 зрителей.