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Россия пропустила решающий гол в матче против Финляндии после того, как сняла вратаря в овертайме

18:12
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Сборная России впервые проиграла на Кубке Первого канала, уступив команде Финляндии со счетом 2:3 в овертайме.

Решающую шайбу россияне пропустили, когда в овертайме вместо вратаря выпустили четвертого полевого игрока. Тренер ЦСКА Сергей Федоров, который также входит в тренерский штаб национальной команды, применил свою излюбленную тактику.

Но в этот раз она дала осечку. Финн Сакари Маннинен перехватил шайбу и убегал на пустые ворота. В итоге, его сбил с ног защитник россиян Вячеслав Войнов. Судьи засчитали взятие ворот.

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Иван Шитик все материалы автора
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