Егор Яковлев: «Мы не думаем о том, поедем ли в Пекин. Домашний Евротур для нас всегда значимый»

Капитан сборной России на Кубке Первого канала Егор Яковлев заявил, что пока не думает о шансе попасть на Олимпиаду в Пекине.

«Поездка на Олимпиаду? Противоречивые чувства. Хочется, чтобы в сборной играли лучшие игроки на Олимпиаде. Но, как игроку, мне очень хочется поехать на игры и представлять Канаду.

Мы не думаем о том, поедем ли мы в Пекин. Домашний Евротур для нас всегда значимый. Не обращаем внимания на новости. Как будет, так будет.

Я не боюсь карантина, если меня вызовут на Олимпиаду. Думаю, многие наши ребята того же мнения. Вряд ли кто-то из россиян будет отказываться.

С Гончаром все полностью изменилось. Мы, защитники, стараемся играть как в НХЛ. Все так же, как мне объясняли там», — заявил Яковлев.