Капитан сборной России Егор Яковлев подвел итоги матча Кубка Первого канала против сборной Канады (4:3).

«Принципиальный матч, как и любая игра с Канадой. Ребята боролись. Во втором периоде немного просели, но в третьем вернули свою игру. Немного не повезло с реализацией моментов.

Здесь у нас было буквально пару дней. Смотрели много видео, нам рассказывали про новую систему игры. Сегодня ошибки возникали из-за того, что мы все старались действовать по новой системе. А база сборной, мне кажется, уже пережиток прошлого.

Мы очень рано начинаем встречать соперника, чуть ли не у чужой синей линии. Наверное, это главная особенность новой игры.

Вчера вечером мне объявили, что выйду на игру капитаном сборной. Это значимое и престижное событие для меня. Стараюсь соответствовать», — заявил Яковлев.