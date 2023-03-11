КХЛ не нужен перекрестный плей-офф. В Кубке Гагарина и без него полно интриг
«Запад»
В последние сезоны в лиге заходили разговоры о реформах формата Кубка Гагарина. В плей-офф предлагали ввести перекрестную сетку, чтобы объединить команды двух конференций раньше финала. Разные формулы решающего этапа сезона сходились к одному тезису: нынешний формат плей-офф устарел, приелся болельщикам и лиге следует осуществить реформу, чтобы повысить зрелищность и конкуренцию. В особенности это касалось поздних стадий. Армейские дерби между СКА и ЦСКА в финале Западной конференции действительно изрядно надоели. Однако текущий плей-офф переворачивает все шаблоны, наполнен интригой, и рассуждения о перекрестной сетке должны исчезнуть сами собой.
Происходящее в первом раунде Кубка Гагарина — приятный сюрприз для всех, кто внимательно следит за российским хоккеем. Аутсайдеры обыгрывают фаворитов. Матчи изобилуют неожиданными поворотами. А главное — никаких унылых 4-0, чего поклонники шайбы так чурались все сезоны КХЛ. Проходным первый раунд не назовешь даже для «Локомотива». Прагматичная ярославская машина Игоря Никитина, конечно, разобралась с «Витязем» в пяти играх, но серия сложилась бы иначе, если бы подмосковный клуб зацепил четвертый или пятый матчи во вторых овертаймах.
Первый раунд Кубка Гагарина бьет рекорды: впервые в истории лиги в четвертьфиналах конференций будет сыграно минимум 45 матчей. Команды обновили достижение 2011, 2012, 2013 и 2014 годов, когда первый раунд закончили за 44 матча. Восторженные отзывы о текущем плей-офф находят не только эмоциональные, но и количественные подтверждения. От ножа проходят даже те серии, в которых не предполагалось больших интриг. СКА в прошлом сезоне отправил «Динамо» в отпуск за четыре матча, а сейчас в серии 3-2. Игры наполнены стычками, потасовками, а «грязные приемчики» минских канадцев выводят из себя главного тренера петербуржцев. Шансы армейцев на проход во второй раунд выше, но то, что белорусы не сдадутся без боя, — несомненный факт.
Войдет в историю КХЛ противостояние «Торпедо» и московского «Динамо». Команды-антиподы уже доигрались до пяти матчей, подтвердив непредсказуемость серии. Какой бы клуб ни прошел во второй раунд, принципиальность нижегородско-московской дуэли обострится в следующем сезоне. Представьте, если через год команды снова встретятся в первом раунде, а Игорь Ларионов и Алексей Кудашов останутся в клубах. Какой будет накал, какая драма! И такого сценария, учитывая расклад сил в конференции, исключать нельзя.
«Восток»
Логистически комфортные три пары образовались на «Востоке». Исключение — серия «Салавата Юлаева» и «Адмирала». Сибирское, уральское и татарское дерби наложились на праздничные дни, и болельщики получили дополнительный повод поддержать команды на выезде. Каждый клуб зарядил в турне мощную фан-базу. Полагаю, только отчаянные фанаты рискнули бы на выезд, если бы их «Автомобилист» сыграл в первом раунде плей-офф с тем же московским «Динамо» или «Торпедо». Семичасовая поездка на автомобиле до Магнитогорска привлекает болельщиков гораздо больше. О чем речь, если сами хоккеисты «Металлурга» из-за погодных условий отправились на пятый матч в Екатеринбург на автобусах, а не на самолете.
КХЛ лучше всего довериться старому принципу: не нужно менять то, что работает. Разговоры о внедрении перекрестного плей-офф следует отложить до будущих времен. Конкуренция, обострившаяся в регулярном чемпионате, перенеслась на второй этап сезона. Зрительский интерес к турниру высокий. Каждая серия первого раунда наполнена интригами, пусть многие из них и локальные. Каждая команда, прошедшая в плей-офф, не собирается останавливаться и желает запрыгнуть на следующую ступень. Получится, конечно, далеко не у всех, но одномоментно такой переворот не осуществить. Плей-офф продолжает радовать сенсациями. Фавориты, если и пройдут в следующий раунд, оставят немало сил на первом этапе. А значит, формат Кубка Гагарина отвечает принципам конкурентной лиги.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -