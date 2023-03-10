Ларионов в шаге от победы над «Динамо»! Новый бешеный матч самой крутой серии плей-офф

Кудашов швырял бутылку.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ян — 1 (бол., Федотов, Кульбаков), 1:20 — 1:0. О`Делл — 3 (Тринеев, Малышев), 25:56 — 1:1. О`Делл — 4 (бол., Лилья, Менелл), 38:02 — 1:2. Михеев — 1 (Веряев, Федотов), 38:39 — 2:2. Лилья — 1 (Уил, Менелл), 50:02 — 2:3. Фирстов — 2 (Федотов, Бокун), 50:51 — 3:3. Ян — 2 (бол., Михеев, Коваленко), 78:20 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Коновалов.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 36 (13+4+5+14) — 35 (12+10+11+2).

Судьи: Морозов, Раводин.

10 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Счет в серии: 3-2.

Эта серия может продолжаться вечно и все равно не надоест. Команды выдали второй ярчайший матч подряд и снова дело дошло до овертайма. «Торпедо» по всеобщему мнению играет в самой зрелищной манере в лиге, но сумело затянуть с головой в веселый и местами хаотичный хоккей обычно застегнутого на каждую пуговицу соперника. По-кубковому небритое лицо главного тренера москвичей Алексея Кудашова, которое выхватывал режиссер трансляции, часто выражало недоумение. «Динамо» придерживалось своего строгого стиля временами. Только в третьем матче серии бело-голубым удалось ровно сыграть с первой и до последней минуты.

Новость о выводе из списка травмированных одного из ведущих нападающих «Торпедо» Кручинина вызвала преждевременный оптимизм. В заявку на пятую игру он не попал. На этот раз в самом начале повторилась картина, которая наблюдалась в Нижнем Новгороде в стартовых матчах серии. Хозяева сразу после стартового вбрасывания помчались вперед, быстро забили и атаковали без передышки. Далеко не сразу их оппоненту удалось найти действенные контрмеры. Если бы арбитры в конце первого периода оценили нарушение со стороны динамовца Тринеева, который в безобидной ситуации двинул клюшкой Федотова, больше, чем двумя минутами, то гостям пришлось тяжеловато.

Вторые периоды в текущей серии бело-голубые проводят лучше всего. Именно этот отрезок позволил им вернуться к жизни. Преимущество «Динамо» временами было настолько подавляющим, что оставалось только удивляться происходящему в матче. Роль лидера на себя взял канадец О'Делл, который, несмотря на проблемы со здоровьем, бьется как бешеный в каждом эпизоде и забил в третьей встрече подряд. Его дубль явно оживил гостевую скамейку и Алексея Кудашова лично.

Игроки «Торпедо» неоднократно доказывали, что не ломаются и не рассыпаются, сохраняя ясность мысли даже в самые сложные моменты. Наоборот — нижегородцы грамотно реагируют на временные неудачи и находят в себе новые силы. Сравняли нижегородцы счет с особым шиком. Пас Веряева на Михеева при втором голе вышел потрясающим. Так, наверное, мог бы сыграть сам Игорь Ларионов-старший году в 1987-м.

В третьем периоде «Динамо» тоже чаще атаковало и снова вышло вперед. Но счастье гостей продлилось всего 49 секунд чистого игрового времени — ровно столько потребовалось «Торпедо», чтобы отыграться. И снова это было сделано очень красиво. В овертайме уже нижегородцы завладели инициативой и не снижали своего давления ни на секунду. У ворот Коновалова было очень жарко. Голкипер спасал, и еще один раз ему на помощь пришла штанга. Однако своего «Торпедо» добилось, использовав свою вторую попытку в овертайме в большинстве. Кудашов отреагировал на пропущенную шайбу с ироничной улыбкой и даже бросил бутылку на лед. Наверное, арбитрам можно предъявить какие-то вопросы. Прямо сейчас хочется, чтобы серия продолжалась как можно дольше и растянулась до седьмого матча.