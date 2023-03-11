Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:40

Историческое чудо. «Адмирал» выбил из плей-офф фаворита Кубка Гагарина

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
Команда, которая должна была стать главным аутсайдером, идет дальше.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Хмелевский — 3 (бол.), 16:37 — 0:1. Шэн — 1, 29:41 — 1:1. Емец — 1, 33:11 — 2:1. Хмелевский — 4 (Башкиров), 45:57 — 2:2. Берлев — 2 (Емец), 57:21 — 3:2.
Вратари: Серебряков (8:14 — 8:36) — Ежов (4:13 — 4:15, 58:31).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 37 (13+17+7) — 24 (9+4+11).
Судьи: Беляев, Кулаков.
11 марта. Владивосток. «Фетисов Арена». 5858 зрителей.
Счет в серии: 4-2.

«Салават Юлаев» — самая противоречивая команда первого раунда плей-офф, если убрать за скобки кризисную серию «Автомобилиста» и «Металлурга». Уфимцы справедливо завершили сезон обидным поражением от команды-сенсации «Адмирал». Дальневосточники наказали соперника за эпизодическую расслабленность и пассивный хоккей. «Салават» превосходит «Адмирал» по мастерству исполнителей. Заслуженно завершил регулярку на втором месте «Востока», получив преимущество собственного льда. Однако в плей-офф уфимцы играли неровно, тренерский штаб поражал бездействием, а основной вратарь провалил серию.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Салаватом Юлаевым&raquo;. Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!

Виктор Козлов до последнего верил в голкипера Илью Ежова, несмотря на откровенные ляпы в разных играх. На матч жизни уфимцев снова вывел Ежов, а Андрей Кареев, который провел регулярку не хуже сменщика, следил за битвой с «Адмиралом» со скамейки. Илья — сильный вратарь. Техничный, подвижный, смелый. Однако в трудные минуты, особенно когда игра складывается неидеально, Ежова начинает трясти. Нервозность голкипера не только передается команде, но и сказывается на прямых обязанностях. Первую пропущенную «Салаватом Юлаевым» шайбу справедливо можно назвать вратарской. Хорошо знакомый уфимскому клубу Павел Шэн бросил с дальней дистанции и попал в неприкрытый угол. Ежов команду не выручил.

«Адмирал» и в регулярке, и в плей-офф не раз демонстрировал, как, играя дома, умеет переворачивать матчи. Александр Хмелевский реализовал большинство в первом периоде и вывел уфимцев вперед. Однако второй отрезок прошел с полным доминированием «моряков». Главный тренер Леонид Тамбиев, общаясь с журналистами, отмечал, что тема длинных перелетов в команде закрыта с начала сезона. Что сетовать на географические условия неправильно. Это удел слабых. Запасу сил «Адмирала» позавидуют многие команды лиги. Меньше чем за четыре минуты второго периода дальневосточники повели в счете. Второй гол пришел после качественной работы под воротами и добивания Ивана Емеца, который оформил первую шайбу в плей-офф КХЛ.

На шестой матч серии «Салават» вышел без нескольких лидеров. Отсутствовали травмированные Александр Кадейкин и Иван Дроздов. Оставили в запасе потерянного Джоша Хо-Сэнга, который так и не успел понять, в какую лигу прилетел. Зато в решающий момент раскрылся Александр Хмелевский — спаситель уфимского клуба в плей-офф. Дубль американского нападающего приблизил «Салават Юлаев» к овертайму в сегодняшнем матче. Однако одна проваленная смена гостей в концовке третьего периода стоила не только поражения, но и окончания сезона. Никакого седьмого матча в Башкирии не будет — «Адмирал» закрыл противостояние дома и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф.

На пресс-конференции Виктор Козлов назвал смену перед третьей пропущенной шайбой неудачной. Наставник «Салавата» — умный и тактичный человек. Другой тренер на месте Козлова подобрал бы более высокопарный эпитет. «Адмирал» ловко подловил соперника на позиционной ошибке, и неугомонный Антон Берлев поставил точку в напряженной серии. Уфимцы тщетно пытались спасти честь и достоинство на последних секундах. Заменили Ежова на шестого полевого, а схему финального штурма рисовал сам главный тренер. Однако «Адмирал» застегнулся на все пуговицы и продержался до сирены. Серебряков всю серию смотрелся солиднее и увереннее Ежова — аналогичным образом вратарь «моряков» провел концовку решающего матча. Владивосток ликует. Уфа опечалена — совершенно другого завершения чемпионата ждали от команды, которая заняла второе место в регулярке.

Самый удобный расклад для «Салавата Юлаева» — переложить вину за поражение на главного тренера. Первый полноценный сезон Козлова завершился бесславным вылетом в первом раунде. Это провальный результат для уфимского клуба. Вещи надо называть своими именами. Будущее «Салавата», как и штаба Козлова, туманно. 1 мая истекают контракты многих ключевых хоккеистов: Кадейкина, вратарей Ежова и Кареева, Кулемина, Мерфи, Шмелева, Хо-Сэнга и Хмелевского. Не исключено, что в новом сезоне облик юлаевцев серьезно изменится. Неправильно обвинять во всех бедах только Козлова. Тренер заслужил второй шанс, но с какими игроками «Салават» пойдет дальше — покажут ближайшие месяцы.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
9
23
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
КХЛ не нужен перекрестный плей-офф. В Кубке Гагарина и без него полно интриг
Аймурзин: «Серия с «Адмиралом» заслуживала седьмой матч, но мы совершили на одну ошибку больше»
Крикунов: «Для «Салавата Юлаева» вылет в первом раунде — это провал»
Быков — о «Торпедо» в плей-офф КХЛ: «Радует, что игроки поверили Ларионову»
Тамбиев: «Серия с «Салаватом Юлаевым» была упорной и огненной»
Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Не буду ссылаться на нелогичные голы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сибирь» вылетела из плей-офф. Главный тренер обещал остаться, но ему пора на новый уровень

КХЛ не нужен перекрестный плей-офф. В Кубке Гагарина и без него полно интриг
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
3 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
3 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
11.03 10:00
Адмирал – Сал. Юлаев
 3 : 2
11.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
11.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости