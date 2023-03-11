Историческое чудо. «Адмирал» выбил из плей-офф фаворита Кубка Гагарина

Команда, которая должна была стать главным аутсайдером, идет дальше.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Хмелевский — 3 (бол.), 16:37 — 0:1. Шэн — 1, 29:41 — 1:1. Емец — 1, 33:11 — 2:1. Хмелевский — 4 (Башкиров), 45:57 — 2:2. Берлев — 2 (Емец), 57:21 — 3:2.

Вратари: Серебряков (8:14 — 8:36) — Ежов (4:13 — 4:15, 58:31).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (13+17+7) — 24 (9+4+11).

Судьи: Беляев, Кулаков.

11 марта. Владивосток. «Фетисов Арена». 5858 зрителей.

Счет в серии: 4-2.

«Салават Юлаев» — самая противоречивая команда первого раунда плей-офф, если убрать за скобки кризисную серию «Автомобилиста» и «Металлурга». Уфимцы справедливо завершили сезон обидным поражением от команды-сенсации «Адмирал». Дальневосточники наказали соперника за эпизодическую расслабленность и пассивный хоккей. «Салават» превосходит «Адмирал» по мастерству исполнителей. Заслуженно завершил регулярку на втором месте «Востока», получив преимущество собственного льда. Однако в плей-офф уфимцы играли неровно, тренерский штаб поражал бездействием, а основной вратарь провалил серию.

Виктор Козлов до последнего верил в голкипера Илью Ежова, несмотря на откровенные ляпы в разных играх. На матч жизни уфимцев снова вывел Ежов, а Андрей Кареев, который провел регулярку не хуже сменщика, следил за битвой с «Адмиралом» со скамейки. Илья — сильный вратарь. Техничный, подвижный, смелый. Однако в трудные минуты, особенно когда игра складывается неидеально, Ежова начинает трясти. Нервозность голкипера не только передается команде, но и сказывается на прямых обязанностях. Первую пропущенную «Салаватом Юлаевым» шайбу справедливо можно назвать вратарской. Хорошо знакомый уфимскому клубу Павел Шэн бросил с дальней дистанции и попал в неприкрытый угол. Ежов команду не выручил.

«Адмирал» и в регулярке, и в плей-офф не раз демонстрировал, как, играя дома, умеет переворачивать матчи. Александр Хмелевский реализовал большинство в первом периоде и вывел уфимцев вперед. Однако второй отрезок прошел с полным доминированием «моряков». Главный тренер Леонид Тамбиев, общаясь с журналистами, отмечал, что тема длинных перелетов в команде закрыта с начала сезона. Что сетовать на географические условия неправильно. Это удел слабых. Запасу сил «Адмирала» позавидуют многие команды лиги. Меньше чем за четыре минуты второго периода дальневосточники повели в счете. Второй гол пришел после качественной работы под воротами и добивания Ивана Емеца, который оформил первую шайбу в плей-офф КХЛ.

На шестой матч серии «Салават» вышел без нескольких лидеров. Отсутствовали травмированные Александр Кадейкин и Иван Дроздов. Оставили в запасе потерянного Джоша Хо-Сэнга, который так и не успел понять, в какую лигу прилетел. Зато в решающий момент раскрылся Александр Хмелевский — спаситель уфимского клуба в плей-офф. Дубль американского нападающего приблизил «Салават Юлаев» к овертайму в сегодняшнем матче. Однако одна проваленная смена гостей в концовке третьего периода стоила не только поражения, но и окончания сезона. Никакого седьмого матча в Башкирии не будет — «Адмирал» закрыл противостояние дома и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф.

На пресс-конференции Виктор Козлов назвал смену перед третьей пропущенной шайбой неудачной. Наставник «Салавата» — умный и тактичный человек. Другой тренер на месте Козлова подобрал бы более высокопарный эпитет. «Адмирал» ловко подловил соперника на позиционной ошибке, и неугомонный Антон Берлев поставил точку в напряженной серии. Уфимцы тщетно пытались спасти честь и достоинство на последних секундах. Заменили Ежова на шестого полевого, а схему финального штурма рисовал сам главный тренер. Однако «Адмирал» застегнулся на все пуговицы и продержался до сирены. Серебряков всю серию смотрелся солиднее и увереннее Ежова — аналогичным образом вратарь «моряков» провел концовку решающего матча. Владивосток ликует. Уфа опечалена — совершенно другого завершения чемпионата ждали от команды, которая заняла второе место в регулярке.

Самый удобный расклад для «Салавата Юлаева» — переложить вину за поражение на главного тренера. Первый полноценный сезон Козлова завершился бесславным вылетом в первом раунде. Это провальный результат для уфимского клуба. Вещи надо называть своими именами. Будущее «Салавата», как и штаба Козлова, туманно. 1 мая истекают контракты многих ключевых хоккеистов: Кадейкина, вратарей Ежова и Кареева, Кулемина, Мерфи, Шмелева, Хо-Сэнга и Хмелевского. Не исключено, что в новом сезоне облик юлаевцев серьезно изменится. Неправильно обвинять во всех бедах только Козлова. Тренер заслужил второй шанс, но с какими игроками «Салават» пойдет дальше — покажут ближайшие месяцы.

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