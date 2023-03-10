«Магнитка» — в шаге от вылета. Впечатление, что команде уже надоел плей-офф

Магнитогорцы уступили в гостях «Автомобилисту» (3:6). Счет в серии 2-3.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)

Голы: Макеев — 2 (бол., Голышев, Кормье), 2:27 — 1:0. Василевский — 1 (Волк, Мэйсек), 11:03 — 2:0. Волк — 3 (Да Коста, Широков), 13:55 — 3:0. Эберт — 3 (Мэйсек, Макеев), 20:30 — 4:0. Обидин — 1 (Волк, Эберт), 25:58 — 5:0. Майе — 1 (Лайпсик), 27:54 — 5:1. Коростелев — 2 (Лайпсик), 30:02 — 5:2. Лайпсик — 2 (Майе, Керран), 36:42 — 5:3. Да Коста — 1 (п.в., Широков), 58:25 — 6:3.

Вратари: Маттссон (Бобков, 13:55) — Паскуале (Кошечкин, 13:55, 55:33 — 55:55, 56:09 — 58:25, 59:29 — 59:55).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 25 (11+9+5) — 33 (4+16+13).

Судьи: Гамалей, Оленин.

10 марта. Екатеринбург. Уралец.

Счет в серии: 3-2.

Принято считать, что с наступлением плей-офф в подсознании игроков происходят обязательные изменения: любой человек, причастный к команде, начинает работать с удвоенной энергией и достает из себя максимум с утра до вечера. Однако всегда бывают исключения. Хоккеисты «Металлурга» вышли на важнейший пятый матч серии против «Автомобилиста» с таким настроем, словно лед, клюшки и шайбы надоели им до безобразия и настало время думать о том, где следует провести отпуск. До Екатеринбурга команда из-за сложных метеоусловий для перелета добиралась на автобусе, но это обстоятельство ни в коей мере нельзя воспринимать как оправдание провальному началу игры. Особенно поразило то, как гости действовали на собственном пятаке, где должна быть выжженная земля.

Давно известно, что в случае вылета в первом раунде магнитогорский клуб ждут масштабные изменения сверху донизу. Они коснутся и менеджмента, и тренерского штаба, и состава. Даже эта «страшилка» не повлияла на игру команды в серии. Часто складывается впечатление, что хоккеисты «Магнитки» либо в первый раз увидели друг друга, либо устраивают сознательный саботаж. Четвертый гол «Автомобилиста», когда защитник хозяев Эберт в полном одиночестве приехал на чужой пятачок с шайбой и как следует прицелился, нанеся без помех точный кистевой бросок, — квинтэссенция всего бедлама, творящегося в «Металлурге».

При счете 5:0 знаменитый трек местной группы «Чайф», активно болеющей за екатеринбуржскую команду, настроил хозяев и арену на слишком благодушный лад. Стало очевидно, что мысли у хозяев переключились уже на шестую игру. Магнитогорцы, вопреки всем обстоятельствам, внезапно решили взяться за дело и менее чем за девять минут забросили три шайбы.

Потенциал у «Металлурга» колоссальный, несмотря на все текущие проблемы, поэтому остается только сожалеть о фрагментарности в его игре. Действуй гости стабильнее — как минимум бы вели в серии. Им на руку в дальнейшем может сыграть повреждение основного вратаря «Автомобилиста» Матссона. Швед, который отлично играет в плей-офф, видимо, получил растяжение и после того, как счет в матче стал 3:0, был заменен на Бобкова. Одновременно у магнитогорцев Паскуале уступил место в воротах Кошечкину. В третьем периоде екатеринбуржцы пришли в себя и грамотно справились со всеми попытками соперника довершить камбэк.

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