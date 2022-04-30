Талантливый голкипер не перешел в топ-клуб, а остался в аутсайдере. Решение может изменить расклад сил в следующем сезоне

Обзор дня Алексея Шевченко.

Призы

В Молодежной хоккейной лиге подвели итоги сезона, назвав лучших игроков турнира. Совсем недавно нападающий Семен Кошелев, выигравший Кубок Харламова в 2017 году, поинтересовался, насколько поднялся или упал уровень МХЛ. Но объективной оценки дать невозможно. По каким критериям судить? Тот же самый ценный игрок чемпионата Ярослав Лихачев из «Локо» явно превосходит многих по уровню, но при этом его не замечали тренеры главной команды. Он хороший или плохой хоккеист? Эксперты в один голос говорят, что у лучшего вратаря сезона Кирилла Самсонова из «Красной Армии» вообще нет будущего во взрослом хоккее. Подводит рост, а также техническая оснащенность. Но с ним команда вышла в финал, а он вытеснил из состава Всеволода Скотникова, о котором говорили пару лет назад. Или взять лучшего защитника. В турнире играет очень много талантливых хоккеистов, но приз дали Алексею Кожевникову из «Локо-76», а эта команда в плей-офф попала только в последнем туре. Признаться, это очень неожиданный выбор, учитывая, сколько сильных игроков обороны выступает в турнире.

Но решено взять за основу статистику, а она на уровне молодежной лиги вообще не имеет значения. Например, из первых десяти самых результативных игроков обороны сезона-2019/20 только за плечами Антона Лукичева два матча в КХЛ. Лучшим новичком турнира стал Вячеслав Малов из «Омских Ястребов». Тут у лиги был самый трудный выбор. Очень много хоккеистов заявили о себе в первый сезон, и споры возникли бы в любом случае, так что без субъективности никуда. Тренером сезона стал Ринат Хасанов из «Красной Армии». При нем команда установила рекорд по победам, могла выиграть и титул, но в финале питерцы были сильнее.

Вратарь

Евгений Аликин подписал контракт с «Амуром». Для хабаровского клуба это победа, ведь если бы голкипер пошел на принцип и потребовал обмена, то всем бы пришлось нелегко. Хабаровчане защитили бы голкипера, но какой ценой! Правда, удивило, что сам уроженец Перми легко согласился остаться в клубе, который если и попадет в плей-офф, то только случайно. Евгений считается самым талантливым голкипером из тех, кто не выступает в топ-клубах. Некоторое время назад его сватали в Магнитогорск, еще пара команда проявляла большой интерес. Нынешним летом Аликин был бы нарасхват. С иностранными вратарями будут сложности, много ребят выступает за океаном, а сейчас как минимум десять клубов в небольшой панике — кем формировать заявку? Можно было бы договориться о компенсации, сейчас любые деньги за Аликина не показались бы большими.

Впрочем, возможно, в богатых клубах думают иначе. Евгений хоть и провел неплохие сезоны в Хабаровске, не убедил, что может стать первым номером в сильном клубе. Или даже тем, кто взял бы на себя 50 процентов матчей. Выступать в Хабаровске и играть, например, за Казань — это две разные профессии. Ты можешь пропустить три в «Амуре», а тебя будут хвалить после матча. Три шайбы, пропущенные в составе казанского (челябинского или магнитогорского) клуба, — повод задуматься, правильный ли сделан выбор. Аликин же будет первым номером в клубе, если позволит здоровье, то возьмет на себя 75-80 процентов матчей и в следующее межсезонье получит справедливую цену.

Защитник

«Спартак» быстро договорился с защитником Дмитрием Костенко, и ближайшие два сезона хоккеист проведет в системе клуба. Год назад он неожиданно был выбран «Монреалем». И пусть под 87-м номером, защитник ушел выше, чем такие хоккеисты, как Дмитрий Пыленков, Матвей Петров и Захар Бардаков. Костенко — воспитанник тольяттинской школы хоккея. В «Спартак» он попал после того, как в клубе ВХЛ сменилась власть, а новая стала распродавать активы. В Самарской области были удивительные события. Прошлому генеральному менеджеру Владимиру Кречину предъявляли претензии за то, что команда не попала в плей-офф, но при этом при нем в системе расцвели несколько крутых игроков. Новые власти начали распродажу и хотя попали в число 16 лучших по итогам сезона, быстро завершили борьбу за Кубок Петрова. И все довольны, все рады и гордятся успехами.

«Спартак» после смены руководства быстро понял, где можно поживиться. За Костенко отдали вратаря Трушкова, у которого не было шансов в КХЛ, а также защитника Козловского и нападающего Первова. Взамен получили Дмитрия и Степана Фролова. Костенко считался очень перспективным парнем. Но, говорят, после драфта он вдруг изменился и стал ощущать себя именно проспектом канадского клуба, забыв, что еще и тут ничего не добился. Тренеры «Спартака» были бы и рады привлечь парня в первую команду, но для этого нужно было бы проявить себя в ВХЛ, а там хоккеист не показывал стабильный хоккей. Впрочем, ему всего 19 лет, а раз он остался в России, то все прекрасно понимает. Ждем прогресса в следующем чемпионате.