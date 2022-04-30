Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:30

Талантливый голкипер не перешел в топ-клуб, а остался в аутсайдере. Решение может изменить расклад сил в следующем сезоне

Вратарь Евгений Аликин решил остаться в «Амуре»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь Евгений Аликин.
Фото photo.khl.ru
Обзор дня Алексея Шевченко.

Призы

В Молодежной хоккейной лиге подвели итоги сезона, назвав лучших игроков турнира. Совсем недавно нападающий Семен Кошелев, выигравший Кубок Харламова в 2017 году, поинтересовался, насколько поднялся или упал уровень МХЛ. Но объективной оценки дать невозможно. По каким критериям судить? Тот же самый ценный игрок чемпионата Ярослав Лихачев из «Локо» явно превосходит многих по уровню, но при этом его не замечали тренеры главной команды. Он хороший или плохой хоккеист? Эксперты в один голос говорят, что у лучшего вратаря сезона Кирилла Самсонова из «Красной Армии» вообще нет будущего во взрослом хоккее. Подводит рост, а также техническая оснащенность. Но с ним команда вышла в финал, а он вытеснил из состава Всеволода Скотникова, о котором говорили пару лет назад. Или взять лучшего защитника. В турнире играет очень много талантливых хоккеистов, но приз дали Алексею Кожевникову из «Локо-76», а эта команда в плей-офф попала только в последнем туре. Признаться, это очень неожиданный выбор, учитывая, сколько сильных игроков обороны выступает в турнире.

Дамир Жафяров, Вадим Шипачев, Андрей Кузьменко. Таблица переходов КХЛ: главные события на рынке и все сделки

Но решено взять за основу статистику, а она на уровне молодежной лиги вообще не имеет значения. Например, из первых десяти самых результативных игроков обороны сезона-2019/20 только за плечами Антона Лукичева два матча в КХЛ. Лучшим новичком турнира стал Вячеслав Малов из «Омских Ястребов». Тут у лиги был самый трудный выбор. Очень много хоккеистов заявили о себе в первый сезон, и споры возникли бы в любом случае, так что без субъективности никуда. Тренером сезона стал Ринат Хасанов из «Красной Армии». При нем команда установила рекорд по победам, могла выиграть и титул, но в финале питерцы были сильнее.

Вратарь

Евгений Аликин подписал контракт с «Амуром». Для хабаровского клуба это победа, ведь если бы голкипер пошел на принцип и потребовал обмена, то всем бы пришлось нелегко. Хабаровчане защитили бы голкипера, но какой ценой! Правда, удивило, что сам уроженец Перми легко согласился остаться в клубе, который если и попадет в плей-офф, то только случайно. Евгений считается самым талантливым голкипером из тех, кто не выступает в топ-клубах. Некоторое время назад его сватали в Магнитогорск, еще пара команда проявляла большой интерес. Нынешним летом Аликин был бы нарасхват. С иностранными вратарями будут сложности, много ребят выступает за океаном, а сейчас как минимум десять клубов в небольшой панике — кем формировать заявку? Можно было бы договориться о компенсации, сейчас любые деньги за Аликина не показались бы большими.

Иван Бочаров. Вратаря «Динамо» затравили в родном клубе. Теперь его обменяли в «Локомотив»

Впрочем, возможно, в богатых клубах думают иначе. Евгений хоть и провел неплохие сезоны в Хабаровске, не убедил, что может стать первым номером в сильном клубе. Или даже тем, кто взял бы на себя 50 процентов матчей. Выступать в Хабаровске и играть, например, за Казань — это две разные профессии. Ты можешь пропустить три в «Амуре», а тебя будут хвалить после матча. Три шайбы, пропущенные в составе казанского (челябинского или магнитогорского) клуба, — повод задуматься, правильный ли сделан выбор. Аликин же будет первым номером в клубе, если позволит здоровье, то возьмет на себя 75-80 процентов матчей и в следующее межсезонье получит справедливую цену.

Дмитрий Рябыкин станет новым главным тренером &laquo;Авангарда&raquo;. Свежие инсайды КХЛ. Что будет с «Авангардом» без Хартли? На кого нацелился «Автомобилист»?

Защитник

«Спартак» быстро договорился с защитником Дмитрием Костенко, и ближайшие два сезона хоккеист проведет в системе клуба. Год назад он неожиданно был выбран «Монреалем». И пусть под 87-м номером, защитник ушел выше, чем такие хоккеисты, как Дмитрий Пыленков, Матвей Петров и Захар Бардаков. Костенко — воспитанник тольяттинской школы хоккея. В «Спартак» он попал после того, как в клубе ВХЛ сменилась власть, а новая стала распродавать активы. В Самарской области были удивительные события. Прошлому генеральному менеджеру Владимиру Кречину предъявляли претензии за то, что команда не попала в плей-офф, но при этом при нем в системе расцвели несколько крутых игроков. Новые власти начали распродажу и хотя попали в число 16 лучших по итогам сезона, быстро завершили борьбу за Кубок Петрова. И все довольны, все рады и гордятся успехами.

«Спартак» после смены руководства быстро понял, где можно поживиться. За Костенко отдали вратаря Трушкова, у которого не было шансов в КХЛ, а также защитника Козловского и нападающего Первова. Взамен получили Дмитрия и Степана Фролова. Костенко считался очень перспективным парнем. Но, говорят, после драфта он вдруг изменился и стал ощущать себя именно проспектом канадского клуба, забыв, что еще и тут ничего не добился. Тренеры «Спартака» были бы и рады привлечь парня в первую команду, но для этого нужно было бы проявить себя в ВХЛ, а там хоккеист не показывал стабильный хоккей. Впрочем, ему всего 19 лет, а раз он остался в России, то все прекрасно понимает. Ждем прогресса в следующем чемпионате.

КХЛ
8
0
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Магнитка» и ЦСКА уже рубились в седьмом матче финала. Это было шесть лет назад

ЦСКА — чемпион! Федоров взял Кубок Гагарина уже в свой первый сезон
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости