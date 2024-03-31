Разочарование «Спартака» было колоссальным. Такого сезона в ближайшем будущем у него может и не быть
Во время плей-офф звучавший под аренами столичного «Мегаспорта» хит Юрия Антонова «Поверь в мечту» из моего далекого советского детства воспринимался очень органично. Совсем как игра «Спартака» в те самые годы. Хотя эта композиция вполне могла стать хитом нынешнего Кубка Гагарина. Три из четырех клубов, дошедших до полуфиналов, ни разу в КХЛ титул не выигрывали. Красно-белых в этой компании тоже можно было легко представить, хотя год назад о таком оставалось лишь мечтать.
Горькое послевкусие после вылета во втором раунде от «Металлурга», в котором «Спартак» смотрелся почти не хуже, не может изменить общего впечатления. Красно-белые выдали свой лучший сезон за много лет и заставили говорить, пусть и несколько преждевременно, о себе как одном из претендентов на титул. Такого с командой не было больше 30 лет — с начала 1990-х. При всем уважении к временам Милоша Ржиги, тогда «Спартак» воспринимался за выскочку, способного покусать фаворитов на эмоциях своего тренера, характере и бешеной поддержке своих болельщиков.
Сейчас ситуация изменилась в связи с выравниванием лиги и кризисом грандов. Разочарование в раздевалке красно-белых после окончания серии с «Магниткой» было колоссальным. Такого шанса далеко зайти в плей-офф у них в обозримом будущем может не быть.
При всей симпатии к Алексею Жамнову и его команде, в своем нынешнем виде она упирается в потолок. Когда на важнейший матч выходит третий вратарь, который не имеет контракта на будущий сезон, в отличие от своих коллег, и становится лучшим, то много комментировать и разъяснять не надо. Оборона «Спартака» и по именам, и по игре в ключевые моменты серии смотрелась посредственно. Компенсировать эти проблемы атакой не удалось — голкипер «Металлурга» Илья Набоков сделал три «сухаря» в серии и стал ее главным героем. «Магнитка» показала себя более цельной и обученной командой.
К будущему красно-белых, несмотря на отличный сезон, отношение пока пессимистичное. Последние инсайды о переговорах с игроками на истекающих контрактах тому подтверждение. Не удивлюсь, если кое-кто из них воспримет скромные цифры как оскорбление на фоне отличного сезона и задумается об ином варианте продолжения карьеры. Для достижения высоких целей нужны большие мастера и, соответственно, серьезные траты, а не стремление считать каждый рубль.
Система, завязанная на бонусах, может быть эффективной только для средних команд и на короткой дистанции. В лиге, где рынок скромен, игроки будут при первой же возможности искать варианты с гарантированными деньгами. Год назад всех очаровало романтичное «Торпедо», но в этом сезоне оно сделало шаг назад. В Нижнем Новгороде уже поняли, что прежние методы не позволяют прогрессировать и нужно повышать зарплаты, чтобы удержать молодежь и пригласить более качественных хоккеистов. В «Спартаке», где привыкли вести любые переговоры с позиции силы и экономности, все остается по-прежнему. Для свободных агентов переход в столичный клуб будет опцией под номером пять или шесть. С представителями хоккеистов приходится общаться часто, поэтому знаю, о чем говорю. В прошлое межсезонье внутренний потолок «45 миллионов в год» воспрепятствовал переходу нескольких ярких игроков, которые продолжают играть в нынешнем Кубке Гагарина. Надо оставаться реалистами — в следующем сезоне «Спартаку» было бы неплохо удержать занятые позиции и сохранить своих лидеров, а не витать в облаках и грезить о титулах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -