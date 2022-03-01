Предвкушаем старт Кубка Гагарина.

1 марта стартует плей-офф КХЛ. Первый раунд на этот раз будет непривычным: «Йокерит» снялся с розыгрыша, и московский «Спартак» напрямую вышел в полуфинал Западной конференции. Каким будет Кубок Гагарина? Кто преподнесет сюрприз, а кто разочарует? Журналисты «СЭ» предлагают свой прогноз.

Артур Хайруллин

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

Чтобы предсказать победителя Кубка Гагарина, я присвоил шести клубам (СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Трактор», «Магнитка», «Ак Барс») порядковые номера от 1 до 6 и запустил генератор случайных чисел. Выпал СКА, но кто в лучшем состоянии подходит к плей-офф, вообще непонятно. Так что у шести перечисленных клубов примерно равные шансы на трофей.

Если Кубок выиграет СКА, то автоматически самым ценным игроком станет кто-то из армейского клуба. Мой выбор — Никита Гусев, который всегда хорош в плей-офф, но примерно такие же шансы у Андрея Кузьменко, сохранившего силы во время Олимпиады.

На «Востоке» больше всего верю в «Магнитку» и «Ак Барс». Казанцы очень неплохо усилились перед дедлайном, а магнитогорцы в целом очень ровно прошли сезон.

Сюрпризом должна стать «Сибирь», у которой есть лучший вратарь Олимпиады Сятери и непроходимая оборона. Если новосибирцы забивают первыми, то отыграться против них очень сложно. А у «Салавата Юлаева» по-прежнему нет альтернативы ударной финской тройке. Если где-то и будет неожиданный исход в первом раунде, то именно в этой паре.

Хочется верить, что хотя бы на время плей-офф в деятельность лиги не будут вклиниваться нехоккейные моменты. Но гарантий того, что все клубы доиграют сезон в полных составах, сейчас никто не даст.

Михаил Зислис

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

В текущей ситуации руководствоваться логикой можно, но гарантий такой подход все равно не дает. Остросюжетный регулярный чемпионат до своей приостановки в середине января прямо говорил о невероятной непредсказуемости в плей-офф. И если в первом раунде больших сенсаций ждать сложно, то дальше для меня темный лес. Выбор в пользу СКА объясню тем, что его ведущие российские игроки, за исключением Никиты Гусева, не ездили на Олимпиаду. Свежие эмоции и желание проявить себя у них будут зашкаливать.

После скандальной ситуации с отцеплением от олимпийской сборной Андрея Кузьменко форвард обязан рвать и метать, выпрыгивая из трусов в каждой смене. Уровень мастерства вкупе с дикой мотивацией должны превратиться в страшную силу.

Роман Ротенберг, получив первый опыт самостоятельной работы, кажется, стал чуть лучше справляться с эмоциями. Подбор игроков в СКА такой впечатляющий, что им лишь надо не мешать. Плюсом должна стать относительно легкая сетка: в случае прохода минского «Динамо» петербуржцев ждет «Спартак», у которого не будет серьезной игровой практики целых два месяца!

После золотого триумфа в Пекине финнам будет сложно на высоком уровне провести весь плей-офф — силы и эмоции не безграничны. Именно по этой причине шансы «Салавата Юлаева» по сравнению с другими конкурентами на «Востоке» оценю чуть ниже.

На сегодняшний день положение дел в Казани таково, что Дмитрия Квартальнова спасет от увольнения только выход в финал Кубка Гагарина. Потенциал команды позволяет на это рассчитывать. Главное, чтобы быстро набрал кондиции давно не игравший вратарь Тимур Билялов.

Михаил Скрыль

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

Нас ждет невероятно непредсказуемый плей-офф. Это предполагалось еще по ходу регулярки, когда расширился пул фаворитов, а почти двухмесячный простой из-за Олимпиады и интересов сборной только добавил интриг. После второй предсезонки выше шансы у команд, которые ровнее остальных прошли укороченную регулярку.

На «Востоке» это «Металлург» и «Трактор». За магнитогорцев говорит еще и более удачный «посев». После «Барыса», если не начудят фавориты, они получат победителя, измотанного самой огненной серией первого раунда — «Ак Барс» — «Авангард». Система «Трактора» эффективна с любыми соперниками — за счет крутого топ-9 и опытных чеккеров челябинцам по силам дойти до финала конференции.

На «Западе» дорога в топ-2 открыта для СКА. Демарш «Йокерита» помог не только «Спартаку», который автоматически вышел во второй раунд, но и петербуржцам. Минчане и москвичи — идеальные соперники, чтобы без больших потерь добраться до финала «Запада». Высокие шансы на успех у столичного «Динамо». Мощная тройка Вадима Шипачева, которому после Олимпиады точно есть что доказывать в плей-офф, тренерский стиль Алексея Кудашова, сбалансированный состав — у бело-голубых достаточно козырей, чтобы догнать «Ак Барс» по Кубкам Гагарина.

Если у Шипачева пойдет игра, а их тройка будет двигаться по курсу регулярки, Вадиму реально получить приз MVP плей-офф. Ждут яркого перформанса от прогрессирующего форварда «Авангарда» Арсения Грицюка. Нападающий заставил обратить на себя внимание на Олимпиаде, а в плей-офф станет одним из спасителей команды Боба Хартли по части созидания. ЦСКА рискует поучаствовать в главной сенсации первого раунда. Армейцы встретятся с «Локомотивом», которым руководит экс-тренер москвичей Игорь Никитин. Не сомневаюсь, что он с помощниками тщательно разберет бывшую команду и настроит ярославцев на проход в полуфинал конференции. Кто, если не Никитин, сможет на ранней стадии свергнуть гегемонию ЦСКА и обречет клуб на провал?

Иван Богун

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

Предстоящий плей-офф и раньше обещал стать одним из самых непредсказуемых в истории лиги. А теперь разгадать кубковые загадки стало еще сложнее. В этом сезоне впервые за долгие годы действительно нет явного фаворита, на которого так и тянет навешать медали еще до старта первого раунда. Как скажется на командах месячный простой? В какой форме вернутся с Олимпиады лидеры топ-клубов? Пока вопросов больше, чем ответов.

Само собой, пул фаворитов на Кубок Гагарина уже давно очерчен. Но на этот раз он шире, чем когда-либо. И прогнозировать, кто уйдет в отпуск с шампанским и вселенскими плясками, нереально сложно.

Выстраивающий долгосрочную стратегию «Трактор», несмотря на мощный состав, еще не прошел чемпионский путь методом проб и ошибок. «Магнитка» с роскошным креативным нападением не смотрится на голову выше конкурентов. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» крайне неровно прошли регулярку. ЦСКА и «Локомотив» после смены главных тренеров выглядят крайне аморфно. «Авангард» прибавил в габаритах и мышцах, но по сравнению с чемпионским сезоном существенно просел в мастерстве. Упакованный и раздутый СКА, несмотря на итоговое первое место на «Западе», стреляет сам себе по ногам шумихой вокруг перспективного тренера Ротенберга. У «Динамо» большие проблемы на последнем рубеже и не так много мощи в атаке за пределами звена Шипачева.

И кажется, что больше всего целостности у челябинцев, которые подходят к плей-офф с солидной сбалансированной обороной и тремя классными звеньями. Да, у Анвара Гатиятулина в случае неудачи останется кредит и будет еще один шанс в следующем сезоне. Но почему бы его команде, собранной на перспективу, не залететь в финал уже этой весной?