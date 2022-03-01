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Сегодня, 09:45

СКА — чемпион, Кузьменко — самый ценный игрок. Прогнозы «СЭ» на плей-офф КХЛ

Журналисты «СЭ» сделали прогнозы на плей-офф КХЛ — Кубок Гагарина-2022
Отдел хоккея «СЭ»
Андрей Кузьменко.
Фото photo.khl.ru
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
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Предвкушаем старт Кубка Гагарина.

1 марта стартует плей-офф КХЛ. Первый раунд на этот раз будет непривычным: «Йокерит» снялся с розыгрыша, и московский «Спартак» напрямую вышел в полуфинал Западной конференции. Каким будет Кубок Гагарина? Кто преподнесет сюрприз, а кто разочарует? Журналисты «СЭ» предлагают свой прогноз.

Артур Хайруллин

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

Чтобы предсказать победителя Кубка Гагарина, я присвоил шести клубам (СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Трактор», «Магнитка», «Ак Барс») порядковые номера от 1 до 6 и запустил генератор случайных чисел. Выпал СКА, но кто в лучшем состоянии подходит к плей-офф, вообще непонятно. Так что у шести перечисленных клубов примерно равные шансы на трофей.

Если Кубок выиграет СКА, то автоматически самым ценным игроком станет кто-то из армейского клуба. Мой выбор — Никита Гусев, который всегда хорош в плей-офф, но примерно такие же шансы у Андрея Кузьменко, сохранившего силы во время Олимпиады.

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На «Востоке» больше всего верю в «Магнитку» и «Ак Барс». Казанцы очень неплохо усилились перед дедлайном, а магнитогорцы в целом очень ровно прошли сезон.

Сюрпризом должна стать «Сибирь», у которой есть лучший вратарь Олимпиады Сятери и непроходимая оборона. Если новосибирцы забивают первыми, то отыграться против них очень сложно. А у «Салавата Юлаева» по-прежнему нет альтернативы ударной финской тройке. Если где-то и будет неожиданный исход в первом раунде, то именно в этой паре.

Хочется верить, что хотя бы на время плей-офф в деятельность лиги не будут вклиниваться нехоккейные моменты. Но гарантий того, что все клубы доиграют сезон в полных составах, сейчас никто не даст.

Михаил Зислис

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

В текущей ситуации руководствоваться логикой можно, но гарантий такой подход все равно не дает. Остросюжетный регулярный чемпионат до своей приостановки в середине января прямо говорил о невероятной непредсказуемости в плей-офф. И если в первом раунде больших сенсаций ждать сложно, то дальше для меня темный лес. Выбор в пользу СКА объясню тем, что его ведущие российские игроки, за исключением Никиты Гусева, не ездили на Олимпиаду. Свежие эмоции и желание проявить себя у них будут зашкаливать.

После скандальной ситуации с отцеплением от олимпийской сборной Андрея Кузьменко форвард обязан рвать и метать, выпрыгивая из трусов в каждой смене. Уровень мастерства вкупе с дикой мотивацией должны превратиться в страшную силу.

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Роман Ротенберг, получив первый опыт самостоятельной работы, кажется, стал чуть лучше справляться с эмоциями. Подбор игроков в СКА такой впечатляющий, что им лишь надо не мешать. Плюсом должна стать относительно легкая сетка: в случае прохода минского «Динамо» петербуржцев ждет «Спартак», у которого не будет серьезной игровой практики целых два месяца!

После золотого триумфа в Пекине финнам будет сложно на высоком уровне провести весь плей-офф — силы и эмоции не безграничны. Именно по этой причине шансы «Салавата Юлаева» по сравнению с другими конкурентами на «Востоке» оценю чуть ниже.

На сегодняшний день положение дел в Казани таково, что Дмитрия Квартальнова спасет от увольнения только выход в финал Кубка Гагарина. Потенциал команды позволяет на это рассчитывать. Главное, чтобы быстро набрал кондиции давно не игравший вратарь Тимур Билялов.

Михаил Скрыль

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

Нас ждет невероятно непредсказуемый плей-офф. Это предполагалось еще по ходу регулярки, когда расширился пул фаворитов, а почти двухмесячный простой из-за Олимпиады и интересов сборной только добавил интриг. После второй предсезонки выше шансы у команд, которые ровнее остальных прошли укороченную регулярку.

На «Востоке» это «Металлург» и «Трактор». За магнитогорцев говорит еще и более удачный «посев». После «Барыса», если не начудят фавориты, они получат победителя, измотанного самой огненной серией первого раунда — «Ак Барс» — «Авангард». Система «Трактора» эффективна с любыми соперниками — за счет крутого топ-9 и опытных чеккеров челябинцам по силам дойти до финала конференции.

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На «Западе» дорога в топ-2 открыта для СКА. Демарш «Йокерита» помог не только «Спартаку», который автоматически вышел во второй раунд, но и петербуржцам. Минчане и москвичи — идеальные соперники, чтобы без больших потерь добраться до финала «Запада». Высокие шансы на успех у столичного «Динамо». Мощная тройка Вадима Шипачева, которому после Олимпиады точно есть что доказывать в плей-офф, тренерский стиль Алексея Кудашова, сбалансированный состав — у бело-голубых достаточно козырей, чтобы догнать «Ак Барс» по Кубкам Гагарина.

Если у Шипачева пойдет игра, а их тройка будет двигаться по курсу регулярки, Вадиму реально получить приз MVP плей-офф. Ждут яркого перформанса от прогрессирующего форварда «Авангарда» Арсения Грицюка. Нападающий заставил обратить на себя внимание на Олимпиаде, а в плей-офф станет одним из спасителей команды Боба Хартли по части созидания. ЦСКА рискует поучаствовать в главной сенсации первого раунда. Армейцы встретятся с «Локомотивом», которым руководит экс-тренер москвичей Игорь Никитин. Не сомневаюсь, что он с помощниками тщательно разберет бывшую команду и настроит ярославцев на проход в полуфинал конференции. Кто, если не Никитин, сможет на ранней стадии свергнуть гегемонию ЦСКА и обречет клуб на провал?

Иван Богун

Прогноз на Кубок Гагарина-2022.
Прогноз на Кубок Гагарина-2022.

Предстоящий плей-офф и раньше обещал стать одним из самых непредсказуемых в истории лиги. А теперь разгадать кубковые загадки стало еще сложнее. В этом сезоне впервые за долгие годы действительно нет явного фаворита, на которого так и тянет навешать медали еще до старта первого раунда. Как скажется на командах месячный простой? В какой форме вернутся с Олимпиады лидеры топ-клубов? Пока вопросов больше, чем ответов.

Само собой, пул фаворитов на Кубок Гагарина уже давно очерчен. Но на этот раз он шире, чем когда-либо. И прогнозировать, кто уйдет в отпуск с шампанским и вселенскими плясками, нереально сложно.

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Выстраивающий долгосрочную стратегию «Трактор», несмотря на мощный состав, еще не прошел чемпионский путь методом проб и ошибок. «Магнитка» с роскошным креативным нападением не смотрится на голову выше конкурентов. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» крайне неровно прошли регулярку. ЦСКА и «Локомотив» после смены главных тренеров выглядят крайне аморфно. «Авангард» прибавил в габаритах и мышцах, но по сравнению с чемпионским сезоном существенно просел в мастерстве. Упакованный и раздутый СКА, несмотря на итоговое первое место на «Западе», стреляет сам себе по ногам шумихой вокруг перспективного тренера Ротенберга. У «Динамо» большие проблемы на последнем рубеже и не так много мощи в атаке за пределами звена Шипачева.

И кажется, что больше всего целостности у челябинцев, которые подходят к плей-офф с солидной сбалансированной обороной и тремя классными звеньями. Да, у Анвара Гатиятулина в случае неудачи останется кредит и будет еще один шанс в следующем сезоне. Но почему бы его команде, собранной на перспективу, не залететь в финал уже этой весной?

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф КХЛ — наш позитив на фоне всего остального. Старт уже завтра, даже легионеры будут играть
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
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Барыс – Металлург
 - : -
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
7.03 17:00
Спартак – Йокерит
 5 : 0
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
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