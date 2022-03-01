СКА — чемпион, Кузьменко — самый ценный игрок. Прогнозы «СЭ» на плей-офф КХЛ
1 марта стартует плей-офф КХЛ. Первый раунд на этот раз будет непривычным: «Йокерит» снялся с розыгрыша, и московский «Спартак» напрямую вышел в полуфинал Западной конференции. Каким будет Кубок Гагарина? Кто преподнесет сюрприз, а кто разочарует? Журналисты «СЭ» предлагают свой прогноз.
Артур Хайруллин
Чтобы предсказать победителя Кубка Гагарина, я присвоил шести клубам (СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Трактор», «Магнитка», «Ак Барс») порядковые номера от 1 до 6 и запустил генератор случайных чисел. Выпал СКА, но кто в лучшем состоянии подходит к плей-офф, вообще непонятно. Так что у шести перечисленных клубов примерно равные шансы на трофей.
Если Кубок выиграет СКА, то автоматически самым ценным игроком станет кто-то из армейского клуба. Мой выбор — Никита Гусев, который всегда хорош в плей-офф, но примерно такие же шансы у Андрея Кузьменко, сохранившего силы во время Олимпиады.
На «Востоке» больше всего верю в «Магнитку» и «Ак Барс». Казанцы очень неплохо усилились перед дедлайном, а магнитогорцы в целом очень ровно прошли сезон.
Сюрпризом должна стать «Сибирь», у которой есть лучший вратарь Олимпиады Сятери и непроходимая оборона. Если новосибирцы забивают первыми, то отыграться против них очень сложно. А у «Салавата Юлаева» по-прежнему нет альтернативы ударной финской тройке. Если где-то и будет неожиданный исход в первом раунде, то именно в этой паре.
Хочется верить, что хотя бы на время плей-офф в деятельность лиги не будут вклиниваться нехоккейные моменты. Но гарантий того, что все клубы доиграют сезон в полных составах, сейчас никто не даст.
Михаил Зислис
В текущей ситуации руководствоваться логикой можно, но гарантий такой подход все равно не дает. Остросюжетный регулярный чемпионат до своей приостановки в середине января прямо говорил о невероятной непредсказуемости в плей-офф. И если в первом раунде больших сенсаций ждать сложно, то дальше для меня темный лес. Выбор в пользу СКА объясню тем, что его ведущие российские игроки, за исключением Никиты Гусева, не ездили на Олимпиаду. Свежие эмоции и желание проявить себя у них будут зашкаливать.
После скандальной ситуации с отцеплением от олимпийской сборной Андрея Кузьменко форвард обязан рвать и метать, выпрыгивая из трусов в каждой смене. Уровень мастерства вкупе с дикой мотивацией должны превратиться в страшную силу.
Роман Ротенберг, получив первый опыт самостоятельной работы, кажется, стал чуть лучше справляться с эмоциями. Подбор игроков в СКА такой впечатляющий, что им лишь надо не мешать. Плюсом должна стать относительно легкая сетка: в случае прохода минского «Динамо» петербуржцев ждет «Спартак», у которого не будет серьезной игровой практики целых два месяца!
После золотого триумфа в Пекине финнам будет сложно на высоком уровне провести весь плей-офф — силы и эмоции не безграничны. Именно по этой причине шансы «Салавата Юлаева» по сравнению с другими конкурентами на «Востоке» оценю чуть ниже.
На сегодняшний день положение дел в Казани таково, что Дмитрия Квартальнова спасет от увольнения только выход в финал Кубка Гагарина. Потенциал команды позволяет на это рассчитывать. Главное, чтобы быстро набрал кондиции давно не игравший вратарь Тимур Билялов.
Михаил Скрыль
Нас ждет невероятно непредсказуемый плей-офф. Это предполагалось еще по ходу регулярки, когда расширился пул фаворитов, а почти двухмесячный простой из-за Олимпиады и интересов сборной только добавил интриг. После второй предсезонки выше шансы у команд, которые ровнее остальных прошли укороченную регулярку.
На «Востоке» это «Металлург» и «Трактор». За магнитогорцев говорит еще и более удачный «посев». После «Барыса», если не начудят фавориты, они получат победителя, измотанного самой огненной серией первого раунда — «Ак Барс» — «Авангард». Система «Трактора» эффективна с любыми соперниками — за счет крутого топ-9 и опытных чеккеров челябинцам по силам дойти до финала конференции.
На «Западе» дорога в топ-2 открыта для СКА. Демарш «Йокерита» помог не только «Спартаку», который автоматически вышел во второй раунд, но и петербуржцам. Минчане и москвичи — идеальные соперники, чтобы без больших потерь добраться до финала «Запада». Высокие шансы на успех у столичного «Динамо». Мощная тройка Вадима Шипачева, которому после Олимпиады точно есть что доказывать в плей-офф, тренерский стиль Алексея Кудашова, сбалансированный состав — у бело-голубых достаточно козырей, чтобы догнать «Ак Барс» по Кубкам Гагарина.
Если у Шипачева пойдет игра, а их тройка будет двигаться по курсу регулярки, Вадиму реально получить приз MVP плей-офф. Ждут яркого перформанса от прогрессирующего форварда «Авангарда» Арсения Грицюка. Нападающий заставил обратить на себя внимание на Олимпиаде, а в плей-офф станет одним из спасителей команды Боба Хартли по части созидания. ЦСКА рискует поучаствовать в главной сенсации первого раунда. Армейцы встретятся с «Локомотивом», которым руководит экс-тренер москвичей Игорь Никитин. Не сомневаюсь, что он с помощниками тщательно разберет бывшую команду и настроит ярославцев на проход в полуфинал конференции. Кто, если не Никитин, сможет на ранней стадии свергнуть гегемонию ЦСКА и обречет клуб на провал?
Иван Богун
Предстоящий плей-офф и раньше обещал стать одним из самых непредсказуемых в истории лиги. А теперь разгадать кубковые загадки стало еще сложнее. В этом сезоне впервые за долгие годы действительно нет явного фаворита, на которого так и тянет навешать медали еще до старта первого раунда. Как скажется на командах месячный простой? В какой форме вернутся с Олимпиады лидеры топ-клубов? Пока вопросов больше, чем ответов.
Само собой, пул фаворитов на Кубок Гагарина уже давно очерчен. Но на этот раз он шире, чем когда-либо. И прогнозировать, кто уйдет в отпуск с шампанским и вселенскими плясками, нереально сложно.
Выстраивающий долгосрочную стратегию «Трактор», несмотря на мощный состав, еще не прошел чемпионский путь методом проб и ошибок. «Магнитка» с роскошным креативным нападением не смотрится на голову выше конкурентов. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» крайне неровно прошли регулярку. ЦСКА и «Локомотив» после смены главных тренеров выглядят крайне аморфно. «Авангард» прибавил в габаритах и мышцах, но по сравнению с чемпионским сезоном существенно просел в мастерстве. Упакованный и раздутый СКА, несмотря на итоговое первое место на «Западе», стреляет сам себе по ногам шумихой вокруг перспективного тренера Ротенберга. У «Динамо» большие проблемы на последнем рубеже и не так много мощи в атаке за пределами звена Шипачева.
И кажется, что больше всего целостности у челябинцев, которые подходят к плей-офф с солидной сбалансированной обороной и тремя классными звеньями. Да, у Анвара Гатиятулина в случае неудачи останется кредит и будет еще один шанс в следующем сезоне. Но почему бы его команде, собранной на перспективу, не залететь в финал уже этой весной?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -