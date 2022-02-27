КХЛ покинул еще один иностранный клуб. Что будет дальше с лигой?
Что случилось?
Уже второй клуб в течение этой недели решил разорвать или приостановить отношения с КХЛ. К «Йокериту» было приковано больше внимания: все-таки финны должны были сыграть в плей-офф, и из-за их самоотвода московский «Спартак» напрямую прошел во второй раунд. Рижское же «Динамо» давно превратилось в аутсайдера КХЛ. Но без латышей все равно будет непривычно — они были в составе лиги с самого ее открытия в 2008 году.
«Решение «Динамо» покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.
Что будет дальше с рижским «Динамо»?
Очевидно, что клуб продолжит выступление в чемпионате Латвии. Ранее министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце заявила, что намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы «Динамо» вынуждено было покинуть КХЛ.
«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского союза», — сказала политик. До этого не дошло: рижское «Динамо» покинуло КХЛ до введения закона.
Не исключено, что клуб вообще прекратит существование — для продолжения выступлений необходимо будет найти новых спонсоров.
Что будет дальше с КХЛ?
После того как «Йокерит» отказался от плей-офф и, возможно, тоже покинет лигу, а теперь это сделало и рижское «Динамо», в Западной конференции останется всего 10 команд. В то время как в Восточной по-прежнему 12. Как будет уравнивать ситуацию лига, пока никто не может сказать, но есть как минимум два варианта.
Первый — переместить на Запад «Куньлунь», который не собирается возвращаться в Китай и продолжит играть в Мытищах. Территориально ближе всех из остальных клубов к Москве «Ак Барс», но его из Восточной конференции перетаскивать никто не будет — у казанцев там слишком много рейтинговых противостояний.
Второй вариант — обратить внимание на российские клубы, которые выступают в ВХЛ. Из КХЛ за несоответствие требованиям лиги были исключены «Югра», «Лада» и новокузнецкий «Металлург»: возможно, кто-то из них сможет собрать необходимый бюджет. Были большие амбиции и у «Динамо» из Санкт-Петербурга.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -