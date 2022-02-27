Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

КХЛ покинул еще один иностранный клуб. Что будет дальше с лигой?

Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты рижского «Динамо».
Фото Global Look Press
Главная информация об уходе рижского «Динамо».

Что случилось?

Уже второй клуб в течение этой недели решил разорвать или приостановить отношения с КХЛ. К «Йокериту» было приковано больше внимания: все-таки финны должны были сыграть в плей-офф, и из-за их самоотвода московский «Спартак» напрямую прошел во второй раунд. Рижское же «Динамо» давно превратилось в аутсайдера КХЛ. Но без латышей все равно будет непривычно — они были в составе лиги с самого ее открытия в 2008 году.

«Решение «Динамо» покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.

Хоккеисты &laquo;Йокерита&raquo;. «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина. Что будет дальше с плей-офф КХЛ

Что будет дальше с рижским «Динамо»?

Очевидно, что клуб продолжит выступление в чемпионате Латвии. Ранее министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце заявила, что намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы «Динамо» вынуждено было покинуть КХЛ.

«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского союза», — сказала политик. До этого не дошло: рижское «Динамо» покинуло КХЛ до введения закона.

Не исключено, что клуб вообще прекратит существование — для продолжения выступлений необходимо будет найти новых спонсоров.

Хоккеисты &laquo;Куньлуня&raquo;. Китай остается с Россией. «Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ

Что будет дальше с КХЛ?

После того как «Йокерит» отказался от плей-офф и, возможно, тоже покинет лигу, а теперь это сделало и рижское «Динамо», в Западной конференции останется всего 10 команд. В то время как в Восточной по-прежнему 12. Как будет уравнивать ситуацию лига, пока никто не может сказать, но есть как минимум два варианта.

Первый — переместить на Запад «Куньлунь», который не собирается возвращаться в Китай и продолжит играть в Мытищах. Территориально ближе всех из остальных клубов к Москве «Ак Барс», но его из Восточной конференции перетаскивать никто не будет — у казанцев там слишком много рейтинговых противостояний.

Второй вариант — обратить внимание на российские клубы, которые выступают в ВХЛ. Из КХЛ за несоответствие требованиям лиги были исключены «Югра», «Лада» и новокузнецкий «Металлург»: возможно, кто-то из них сможет собрать необходимый бюджет. Были большие амбиции и у «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Рига)
ХК Йокерит
5
24
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заявления Гашека и Гретцки, проблемы с визами. Российский хоккей под давлением
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
7.03 17:00
Спартак – Йокерит
 5 : 0
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости