КХЛ покинул еще один иностранный клуб. Что будет дальше с лигой?

Главная информация об уходе рижского «Динамо».

Что случилось?

Уже второй клуб в течение этой недели решил разорвать или приостановить отношения с КХЛ. К «Йокериту» было приковано больше внимания: все-таки финны должны были сыграть в плей-офф, и из-за их самоотвода московский «Спартак» напрямую прошел во второй раунд. Рижское же «Динамо» давно превратилось в аутсайдера КХЛ. Но без латышей все равно будет непривычно — они были в составе лиги с самого ее открытия в 2008 году.

«Решение «Динамо» покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.

Что будет дальше с рижским «Динамо»?

Очевидно, что клуб продолжит выступление в чемпионате Латвии. Ранее министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце заявила, что намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы «Динамо» вынуждено было покинуть КХЛ.

«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского союза», — сказала политик. До этого не дошло: рижское «Динамо» покинуло КХЛ до введения закона.

Не исключено, что клуб вообще прекратит существование — для продолжения выступлений необходимо будет найти новых спонсоров.

Что будет дальше с КХЛ?

После того как «Йокерит» отказался от плей-офф и, возможно, тоже покинет лигу, а теперь это сделало и рижское «Динамо», в Западной конференции останется всего 10 команд. В то время как в Восточной по-прежнему 12. Как будет уравнивать ситуацию лига, пока никто не может сказать, но есть как минимум два варианта.

Первый — переместить на Запад «Куньлунь», который не собирается возвращаться в Китай и продолжит играть в Мытищах. Территориально ближе всех из остальных клубов к Москве «Ак Барс», но его из Восточной конференции перетаскивать никто не будет — у казанцев там слишком много рейтинговых противостояний.

Второй вариант — обратить внимание на российские клубы, которые выступают в ВХЛ. Из КХЛ за несоответствие требованиям лиги были исключены «Югра», «Лада» и новокузнецкий «Металлург»: возможно, кто-то из них сможет собрать необходимый бюджет. Были большие амбиции и у «Динамо» из Санкт-Петербурга.