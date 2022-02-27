Все фавориты пройдут дальше, кроме ЦСКА? Прогноз на первый раунд плей-офф КХЛ

Чем удивит первый раунд Кубка Гагарина.

«Металлург» (1) — «Барыс» (8)

«Металлург» разочаровал двумя контрольными матчами с «Трактором». Особенно вторым, который магнитогорцы безыдейно отдали дома 0:5, провалив генеральную репетицию плей-офф. «Сталевары» оставили смешанные впечатления перед кубковыми матчами. Против челябинцев «Металлург» вышел не в оптимальном составе. И хотя Илья Воробьев опроверг информацию о повреждениях, на самом деле против «Барыса» тренер не сможет рассчитывать на всех бойцов.

Патовая ситуация у уральцев с вратарями. Кого выбрать первым номером на плей-офф? Только восстановившегося (тут держите в уме вопрос: а до конца ли он восстановился?) после травмы Василия Кошечкина или просидевшего почти два месяца без нормальной практики Юху Олкинуору, вернувшегося после чемпионских гуляний финских олимпийцев?

«Барыс», попав в плей-офф, решил минимальную задачу на сезон. Против лидера регулярки с мощным нападением у казахстанцев шансов немного. Но зацепить пару матчей за счет работы, терпеливой игры и чудес от голкипера Йони Ортио нурсултанцам по силам. Сомневаюсь, что Юрию Михайлису получится тактически разобрать и переиграть Илью Воробьева, как это сделал Андрей Скабелка в плей-офф-2020. Даже неопределенность с вратарями и точечные потери не обесценивают сильные стороны «Металлурга». Козырей у уральцев явно больше, чем у казахстанского клуба.

Прогноз «СЭ»: 4-2

«Трактор» (2) — «Нефтехимик» (7)

Невероятно симпатичному «Трактору» Анвара Гатиятулина в первом раунде достался не менее симпатичный и голодный «Нефтехимик», ставший одним из главных открытий укороченной регулярки. На стороне челябинцев будет мастерство, класс и мощные топ-9. Впрочем, нижнекамцы со своей агрессивной системой и четырьмя ровными звеньями точно не будут подарком. Тем более что в регулярке уральцы дважды уступили команде Олега Леонтьева. Да и итоговый результат над вторым клубом Татарстана не висит — задачу на сезон «Нефтехимик» уже выполнил.

В Челябинске по-прежнему опираются на свою долгосрочную стратегию и мощный костяк, который останется в следующем сезоне. Но если «Трактор» второй год подряд закончит кубковую весну в первом раунде, то тренерскому штабу Гатиятулина придется задавать серьезные вопросы. На прошлогодний вылет от «Салавата Юлаева» клубные боссы отреагировали максимально адекватно, дав одному из самых талантливых тренеров страны время на отладку и классные ресурсы для усиления. Однако свыкнуться с возможным вылетом от команды, собранной из вчерашних игроков Вышки, боссу челябинцев Ивану Савину будет куда тяжелее.

Прогноз «СЭ»: 4-2

«Салават Юлаев» (3) — «Сибирь» (6)

Неожиданный «перепосев» уберег уфимцев от встречи с «Авангардом», но подкинул им неудобных новосибирцев, с которыми команды Томи Лямся намучилась в регулярном чемпионате. У «Сибири» нет огромных мастеров и убойных спецбригад, как у «Салавата Юлаева», зато есть Харри Сятери в рамке, плотная вязкая оборона, которая умеет закрывать лидеров соперника и вычищать пространство под воротами, заставляя соперника играть вдоль бортов, а также куча чернорабочих форвардов, которые в плей-офф приобретают особую ценность.

Очевидно, что закрыться на все замки и сыграть от обороны сибирякам в серии против не самого системного «Салавата» Томи Лямся будет проще, чем в несостоявшемся противостоянии с пробивным «Ак Барсом». Но сколько раз мы уже видели, как в плей-офф уфимцы превращались из яркой безалаберной команды в мощный кубковый механизм с огромным потенциалом в атаке? Вот только многое будет зависеть от того, с каким настроением на фоне последних событий подойдут к первому раунду пакующий вещи в Екатеринбург Юха Метсола и вернувшаяся в Башкирию с олимпийским золотом тройка Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен.

Прогноз: 4-2

«Ак Барс» (4) — «Авангард» (5)

Самая огненная и непредсказуемая пара первого раунда. Год назад команды делили путевку в финал Кубка Гагарина, а сейчас встретятся в четвертьфинале «Востока». Когда на ранней стадии играют клубы, ставящие высокие задачи, очевидно, что лагерь одних в случае вылета встретит гнев руководства. Эта серия — не только борьба за продолжение плей-офф, но и шанс остаться в команде на будущий сезон.

«Авангард» за регулярку не смог восполнить потери чемпионской команды. По части созидания рассчитывать придется на бронзового призера Олимпиады Петера Цегларика, прогрессирующего быстрее, чем падает курс рубля, Арсения Грицюка и MVP прошлого плей-офф Сергея Толчинского. Опций в нападении у Боба Хартли меньше, чем год назад. А переработать нынешний «Ак Барс» без сверхнадежной игры вратаря не представляется возможным. Как показала Олимпиада, голкипер омичей Шимон Грубец далек от чемпионской формы, когда чех магнитил все летящие в ворота шайбы.

«Ак Барс» подходил к плей-офф более сбалансированной командой по всем линиям. Но ключевой фактор серии — работа тренеров. Дмитрий Квартальнов обязан извлечь уроки из прошлогоднего поражения. Соперник точно не стал сильнее. Вылет в первом раунде — приговор для главного тренера казанцев. Маловероятно, что «Ак Барс» оставит специалиста, который за три года не вернул в республику Кубок Гагарина. Более мотивированный Квартальнов, как и вся его команда, где с этого сезона работает изучивший систему Боба Хартли изнутри Майк Пелино, должен использовать слабые места соперника и проявить гибкость в плей-офф. На бумаге шансы казанцев выше, но многое зависит от того, как их главный тренер будет управлять игрой.

Прогноз «СЭ»: 4-2

СКА (1) — «Динамо» Минск (8)

Первая серия плей-офф для Романа Ротенберга в качестве официального главного тренера СКА. Глава штаба влиял на игровые процессы и раньше, поэтому минскому «Динамо» никаких бонусов из-за его неопытности как тренера не перепадет. Команда из Белоруссии — крепкий середняк «Запада» с качественным подбором иностранцев и перспективной местной молодежью. Их вратаря Патрика Рыбара признали лучшим на Олимпиаде. Почему бы и в плей-офф словаку не продолжить тащить и вырвать для партнеров один-два матча? Сомневаюсь, что минчан хватит на большее. По индивидуальному мастерству и глубине состава у СКА очевидный перевес — и голевых моментов у ворот Рыбара армейцы создадут намного больше, чем соперники словаков на Играх в Пекине. Никаких предпосылок к тому, что петербуржцы резко рассыпятся и впадут в апатию. Серия затянется только, если СКА сам создаст проблемы на ровном месте.

Прогноз «СЭ»: 4-1

ЦСКА (3) — Локомотив (6)

Кто, как не намеревающиеся устроить вендетту ЦСКА Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич, лучше всех знают слабые места армейцев? Кажется, Игорь Есмантович летом сделавший из бывших тренеров красно-синих главных виновников прошлогоднего поражения в финале, больше всего боялся встречи именно с «Локомотивом».

Даже если выносить за скобку тренерскую историю, у железнодорожников есть свои причины для мести москвичам. В прошлом плей-офф они в семи матчах вынули всю душу из проверенного годами механизма своего нынешнего коуча, но остановились в шаге от финала Кубка Гагарина. И наверняка в хоккейной Мекке еще не успели забыть то поражение.

В Ярославле Никитин еще не успел полностью поставить собственную систему. И это однозначно играет в пользу Сергея Федорова, чья команда, несмотря на итоговое место в таблице, выглядит крайне аморфно. Вот только во что играет ЦСКА, кажется, не понимают даже сами игроки армейцев. Тем не менее исполнители с большим кубковым опытом и глубина у москвичей никуда не исчезли. Вопрос лишь в том, хватит ли необходимого опыта самому Федорову?

Прогноз «СЭ»: 3-4

«Динамо» Москва (4) — «Северсталь» (5)

«Северсталь» получит второй шанс на сенсацию в первом раунде плей-офф. Год назад череповчане покусали московское «Динамо» и довели серию до шести матчей. Если Андрей Разин придумает, как нейтрализовать звено Вадима Шипачева, вероятность прохода «Северстали» сильно возрастет. Москвичи — не команда одной тройки, но от ее эффективности сильно зависит игра в атаке. Закрыв лидеров, череповчане выведут соперника из зоны комфорта и заставят частично перестроиться.

Дисциплина и командное единство — основополагающие принципы «Северстали». Каждый игрок отдает максимум ради результата. Недостаток мастерства компенсируется терпением и высокой работоспособностью. Вологодский клуб менее зависим от конкретных личностей, что точно поможет Разину против бело-голубых. Важно, как справятся с нагрузкой вратари — без подвигов Подъяпольского или Шугаева о втором раунде можно не мечтать. Предположу, что серия затянется и москвичи за счет вариативности и класса хоккеистов останутся в борьбе за Кубок Гагарина.

Прогноз «СЭ»: 4-3