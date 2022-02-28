Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:10

Плей-офф КХЛ — наш позитив на фоне всего остального. Старт уже завтра, даже легионеры будут играть

1 марта стартует плей-офф КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Кубок Гагарина.
Фото photo.khl.ru
Обозреватель «СЭ» — о старте Кубка Гагарина.

Абстрагироваться от того, что сейчас происходит в России и в мире, совершенно невозможно. Лично я таких людей пока не встречал. Но хвататься за любую возможность хотя бы на небольшой период времени разгрузиться и получить долю положительных эмоций, чтобы успокоить расшатанную нервную систему, — обязательное дело. Ловите момент — в нашем хоккее он в ближайшие годы почти наверняка не повторится. Свежий запрет от ИИХФ на участие российских сборных в международных турнирах четко показывает, чего стоит ждать в будущем. Убедительный аргумент в пользу появления железного занавеса.

Уэйн Гретцки предложил не&nbsp;пускать молодежную сборную России на&nbsp;чемпионат мира в&nbsp;Канаде. Заявления Гашека и Гретцки, проблемы с визами. Российский хоккей под давлением

И все-таки надо цепляться за малейший позитив, а он имеется. Еще до олимпийской паузы регулярный чемпионат КХЛ радовал захватывавшими интригами и увлекательными сюжетами. По сравнению с прошлыми сезон сделан огромный прорыв. Впервые за все время существования КХЛ определиться с тем, кого следует считать фаворитом, невероятно сложно. Два важных фактора, которые еще больше добавляют непредсказуемости, — длинная пауза и участие большого количества игроков на Олимпиаде.

В такой ситуации, если рассуждать чисто в спортивных рамках, лига, команды и тренеры ранее никогда не оказывались. Почва для неожиданностей подготовлена очень хорошо. Плей-офф в олимпийские сезоны, как правило, дарит сенсации. Даже СКА во времена расцвета в качестве базового клуба сборной России после триумфа в Пхенчхане-2018 с Олегом Знарком у руля и полутора десятком свежеиспеченных олимпийских чемпионов оступился в серии против ЦСКА. Тогда этот результат был воспринят с большим удивлением и закончился скандальным увольнением главного тренера. Сейчас есть группа из шести-семи команд с примерно равными шансами на титул.

ЦСКА сыграет против &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;первом раунде Кубка Гагарина. Все фавориты пройдут дальше, кроме ЦСКА? Прогноз на первый раунд плей-офф КХЛ

Идеальной картина перед стартом Кубка Гагарина не будет даже в теории из-за одной важной проблемы. Пока нет ясности, что будет с легионерами. Если они в любой момент покинут расположение своих команд, столкнувшись с давлением чиновников из своих стран, то это в корне изменит ситуацию. По состоянию на вечер понедельника иностранцы остаются в своих клубах. Несколько агентов, которые представляют интересы большей части иностранных игроков в КХЛ, в личном разговоре сообщили, что все хоккеисты переживают и волнуются из-за сложившейся в мире ситуации. Но ни у кого чемоданных настроений пока нет. С просьбами улететь из России как можно быстрее из иностранцев никто не обращался. Первоначальная информация о том, что американский нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон хочет улететь и не сыграет в плей-офф, не подтвердилась. Однако надо учитывать, что представители посольств почти каждый день оказывают серьезное давление на своих соотечественников. В случае дальнейшего ухудшения внешнеполитической обстановки легионеры могут быстро поменять свою позицию.

Все идет к тому, что иностранцы в следующем сезоне в КХЛ не останутся. Сейчас у болельщиков в Уфе, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, возможно, будет последняя возможность увидеть в деле своих любимцев и насладиться хоккеем высокого уровня не по телевизору, а на стадионе. Не упускайте этот шанс.

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
2
1
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Как спорт, который «вне политики», стал первой жертвой санкций против России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ покинул еще один иностранный клуб. Что будет дальше с лигой?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
7.03 17:00
Спартак – Йокерит
 5 : 0
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости