Плей-офф КХЛ — наш позитив на фоне всего остального. Старт уже завтра, даже легионеры будут играть
Абстрагироваться от того, что сейчас происходит в России и в мире, совершенно невозможно. Лично я таких людей пока не встречал. Но хвататься за любую возможность хотя бы на небольшой период времени разгрузиться и получить долю положительных эмоций, чтобы успокоить расшатанную нервную систему, — обязательное дело. Ловите момент — в нашем хоккее он в ближайшие годы почти наверняка не повторится. Свежий запрет от ИИХФ на участие российских сборных в международных турнирах четко показывает, чего стоит ждать в будущем. Убедительный аргумент в пользу появления железного занавеса.
И все-таки надо цепляться за малейший позитив, а он имеется. Еще до олимпийской паузы регулярный чемпионат КХЛ радовал захватывавшими интригами и увлекательными сюжетами. По сравнению с прошлыми сезон сделан огромный прорыв. Впервые за все время существования КХЛ определиться с тем, кого следует считать фаворитом, невероятно сложно. Два важных фактора, которые еще больше добавляют непредсказуемости, — длинная пауза и участие большого количества игроков на Олимпиаде.
В такой ситуации, если рассуждать чисто в спортивных рамках, лига, команды и тренеры ранее никогда не оказывались. Почва для неожиданностей подготовлена очень хорошо. Плей-офф в олимпийские сезоны, как правило, дарит сенсации. Даже СКА во времена расцвета в качестве базового клуба сборной России после триумфа в Пхенчхане-2018 с Олегом Знарком у руля и полутора десятком свежеиспеченных олимпийских чемпионов оступился в серии против ЦСКА. Тогда этот результат был воспринят с большим удивлением и закончился скандальным увольнением главного тренера. Сейчас есть группа из шести-семи команд с примерно равными шансами на титул.
Идеальной картина перед стартом Кубка Гагарина не будет даже в теории из-за одной важной проблемы. Пока нет ясности, что будет с легионерами. Если они в любой момент покинут расположение своих команд, столкнувшись с давлением чиновников из своих стран, то это в корне изменит ситуацию. По состоянию на вечер понедельника иностранцы остаются в своих клубах. Несколько агентов, которые представляют интересы большей части иностранных игроков в КХЛ, в личном разговоре сообщили, что все хоккеисты переживают и волнуются из-за сложившейся в мире ситуации. Но ни у кого чемоданных настроений пока нет. С просьбами улететь из России как можно быстрее из иностранцев никто не обращался. Первоначальная информация о том, что американский нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон хочет улететь и не сыграет в плей-офф, не подтвердилась. Однако надо учитывать, что представители посольств почти каждый день оказывают серьезное давление на своих соотечественников. В случае дальнейшего ухудшения внешнеполитической обстановки легионеры могут быстро поменять свою позицию.
Все идет к тому, что иностранцы в следующем сезоне в КХЛ не останутся. Сейчас у болельщиков в Уфе, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, возможно, будет последняя возможность увидеть в деле своих любимцев и насладиться хоккеем высокого уровня не по телевизору, а на стадионе. Не упускайте этот шанс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -