Абстрагироваться от того, что сейчас происходит в России и в мире, совершенно невозможно. Лично я таких людей пока не встречал. Но хвататься за любую возможность хотя бы на небольшой период времени разгрузиться и получить долю положительных эмоций, чтобы успокоить расшатанную нервную систему, — обязательное дело. Ловите момент — в нашем хоккее он в ближайшие годы почти наверняка не повторится. Свежий запрет от ИИХФ на участие российских сборных в международных турнирах четко показывает, чего стоит ждать в будущем. Убедительный аргумент в пользу появления железного занавеса.

И все-таки надо цепляться за малейший позитив, а он имеется. Еще до олимпийской паузы регулярный чемпионат КХЛ радовал захватывавшими интригами и увлекательными сюжетами. По сравнению с прошлыми сезон сделан огромный прорыв. Впервые за все время существования КХЛ определиться с тем, кого следует считать фаворитом, невероятно сложно. Два важных фактора, которые еще больше добавляют непредсказуемости, — длинная пауза и участие большого количества игроков на Олимпиаде.

В такой ситуации, если рассуждать чисто в спортивных рамках, лига, команды и тренеры ранее никогда не оказывались. Почва для неожиданностей подготовлена очень хорошо. Плей-офф в олимпийские сезоны, как правило, дарит сенсации. Даже СКА во времена расцвета в качестве базового клуба сборной России после триумфа в Пхенчхане-2018 с Олегом Знарком у руля и полутора десятком свежеиспеченных олимпийских чемпионов оступился в серии против ЦСКА. Тогда этот результат был воспринят с большим удивлением и закончился скандальным увольнением главного тренера. Сейчас есть группа из шести-семи команд с примерно равными шансами на титул.

Идеальной картина перед стартом Кубка Гагарина не будет даже в теории из-за одной важной проблемы. Пока нет ясности, что будет с легионерами. Если они в любой момент покинут расположение своих команд, столкнувшись с давлением чиновников из своих стран, то это в корне изменит ситуацию. По состоянию на вечер понедельника иностранцы остаются в своих клубах. Несколько агентов, которые представляют интересы большей части иностранных игроков в КХЛ, в личном разговоре сообщили, что все хоккеисты переживают и волнуются из-за сложившейся в мире ситуации. Но ни у кого чемоданных настроений пока нет. С просьбами улететь из России как можно быстрее из иностранцев никто не обращался. Первоначальная информация о том, что американский нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон хочет улететь и не сыграет в плей-офф, не подтвердилась. Однако надо учитывать, что представители посольств почти каждый день оказывают серьезное давление на своих соотечественников. В случае дальнейшего ухудшения внешнеполитической обстановки легионеры могут быстро поменять свою позицию.

Все идет к тому, что иностранцы в следующем сезоне в КХЛ не останутся. Сейчас у болельщиков в Уфе, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, возможно, будет последняя возможность увидеть в деле своих любимцев и насладиться хоккеем высокого уровня не по телевизору, а на стадионе. Не упускайте этот шанс.