Кубок Гагарина: наш плей-офф!
После лишения России права участия в большинстве международных турниров значимость любого национального первенства многократно возрастает. Тем более, если речь идет о стартовавшем Кубке Гагарина-2022
Во вторник стартовал плей-офф КХЛ. Болельщики не видели матчей нашей лиги более полутора месяцев. Когда КХЛ раньше времени приостановила регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в командах и ради подготовки сборной к Олимпиаде, многие из нас сильно ругали это решение. Сейчас мы рады, что наш хоккей вернулся.
Конечно, кто-то еще по инерции будет хвататься за голову, вспоминать НХЛ и сожалеть об отсутствии чемпионатов мира. Пользы от этих эмоций — никаких. Сейчас как никогда нужно работать еще лучше, радоваться и развивать те вещи, которые у нас есть. И именно хоккей, конечно, не он один, но и он в том числе, поможет кому-то вырваться из негативных мыслей
Начался плей-офф весело. Средняя результативность — почти 7 шайб за игру. Даже ЦСКА с «Локомотивом», по идее планировавшие соревноваться друг с другом в том, кто кого пересидит в обороне, показали яркую атакующую игру. В среду нас ждут еще четыре игры, понятно, что особое внимание приковано к серии «Ак Барса» и «Авангарда», где нет фаворита.
Но интересными обещают стать все противостояния. Как показали первые матчи, андердоги не только кусаются, как «Нефтехимик» против «Трактора», но и готовы низложить более сильных. Что доказал «Барыс» в первой встрече с «Магниткой». Да, хоккей отчасти сыроват, все-таки большинство хоккеистов не принимало участие в официальных матчах долгое время. Но желания у игроков столько, сколько и должно быть во время плей-офф. Особенно приятно видеть прибавление зрителей на трибунах, которых скоро станет еще больше после смягчения ограничительных мер против коронавируса.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -