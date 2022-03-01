Кубок Гагарина: наш плей-офф!

Главное о старте Кубка Гагарина.

После лишения России права участия в большинстве международных турниров значимость любого национального первенства многократно возрастает. Тем более, если речь идет о стартовавшем Кубке Гагарина-2022

Во вторник стартовал плей-офф КХЛ. Болельщики не видели матчей нашей лиги более полутора месяцев. Когда КХЛ раньше времени приостановила регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в командах и ради подготовки сборной к Олимпиаде, многие из нас сильно ругали это решение. Сейчас мы рады, что наш хоккей вернулся.

Конечно, кто-то еще по инерции будет хвататься за голову, вспоминать НХЛ и сожалеть об отсутствии чемпионатов мира. Пользы от этих эмоций — никаких. Сейчас как никогда нужно работать еще лучше, радоваться и развивать те вещи, которые у нас есть. И именно хоккей, конечно, не он один, но и он в том числе, поможет кому-то вырваться из негативных мыслей

Начался плей-офф весело. Средняя результативность — почти 7 шайб за игру. Даже ЦСКА с «Локомотивом», по идее планировавшие соревноваться друг с другом в том, кто кого пересидит в обороне, показали яркую атакующую игру. В среду нас ждут еще четыре игры, понятно, что особое внимание приковано к серии «Ак Барса» и «Авангарда», где нет фаворита.

Но интересными обещают стать все противостояния. Как показали первые матчи, андердоги не только кусаются, как «Нефтехимик» против «Трактора», но и готовы низложить более сильных. Что доказал «Барыс» в первой встрече с «Магниткой». Да, хоккей отчасти сыроват, все-таки большинство хоккеистов не принимало участие в официальных матчах долгое время. Но желания у игроков столько, сколько и должно быть во время плей-офф. Особенно приятно видеть прибавление зрителей на трибунах, которых скоро станет еще больше после смягчения ограничительных мер против коронавируса.