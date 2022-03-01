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1 марта, 23:30

Кубок Гагарина: наш плей-офф!

1 марта стартовал плей-офф КХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
1 марта. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 4:3 ОТ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кубок Гагарина.
Фото Фото photo.khl.ru
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Главное о старте Кубка Гагарина.

После лишения России права участия в большинстве международных турниров значимость любого национального первенства многократно возрастает. Тем более, если речь идет о стартовавшем Кубке Гагарина-2022

Во вторник стартовал плей-офф КХЛ. Болельщики не видели матчей нашей лиги более полутора месяцев. Когда КХЛ раньше времени приостановила регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в командах и ради подготовки сборной к Олимпиаде, многие из нас сильно ругали это решение. Сейчас мы рады, что наш хоккей вернулся.

1&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo; (Магнитогорск)&nbsp;&mdash; &laquo;Барыс&raquo; (Нур-Султан)&nbsp;&mdash; 2:3. Брендэн Лайпсик. Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»

Конечно, кто-то еще по инерции будет хвататься за голову, вспоминать НХЛ и сожалеть об отсутствии чемпионатов мира. Пользы от этих эмоций — никаких. Сейчас как никогда нужно работать еще лучше, радоваться и развивать те вещи, которые у нас есть. И именно хоккей, конечно, не он один, но и он в том числе, поможет кому-то вырваться из негативных мыслей

Начался плей-офф весело. Средняя результативность — почти 7 шайб за игру. Даже ЦСКА с «Локомотивом», по идее планировавшие соревноваться друг с другом в том, кто кого пересидит в обороне, показали яркую атакующую игру. В среду нас ждут еще четыре игры, понятно, что особое внимание приковано к серии «Ак Барса» и «Авангарда», где нет фаворита.

Матч ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем

Но интересными обещают стать все противостояния. Как показали первые матчи, андердоги не только кусаются, как «Нефтехимик» против «Трактора», но и готовы низложить более сильных. Что доказал «Барыс» в первой встрече с «Магниткой». Да, хоккей отчасти сыроват, все-таки большинство хоккеистов не принимало участие в официальных матчах долгое время. Но желания у игроков столько, сколько и должно быть во время плей-офф. Особенно приятно видеть прибавление зрителей на трибунах, которых скоро станет еще больше после смягчения ограничительных мер против коронавируса.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
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2.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
2.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
2.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 - : -
2.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
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