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1 марта, 22:55

Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем

ЦСКА победил ярославский «Локомотив» в овертайме
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Матч ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александ Федоров, «СЭ»
Матч ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров., «СЭ»
1/2
Все решилось в овертайме.

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3.
Вратари: Федотов — Паскуале.
Штраф: 4 — 6. Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1). Судьи: Наумов, Сидоренко.
1 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии 1-0.

Когда в КХЛ будет плей-офф такого уровня, непонятно. Поэтому нынешний Кубок Гагарина точно достоин того, чтобы за ним наблюдали. И уже первый день преподнес много интересного. «Нефтехимик» чуть не выиграл в Челябинске, а «Барыс» вообще взял первый матч серии у лидера регулярки «Магнитки». Но главное блюдо ждало в Москве.

1&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo; (Магнитогорск)&nbsp;&mdash; &laquo;Барыс&raquo; (Нур-Султан)&nbsp;&mdash; 2:3. Брендэн Лайпсик. Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»

Встреча тренера с бывшей командой — всегда большая интрига. Особенно когда тренера из этой команды убирают при таких обстоятельствах, как это было с ЦСКА и Игорем Никитиным в июле прошлого года. Армейцы после Кубка Гагарина в 2019-м и выигранного чемпионства (плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса) в 2020-м вышли в финал и в прошлом сезоне, но уступили в шести матчах «Авангарду». По окончании сезона никаких выводов не последовало, и только перед началом этого в ЦСКА собрались и убрали Никитина.

Матч ЦСКА — «Локомотив». Фото Александр Федоров., "СЭ"
Матч ЦСКА — «Локомотив».
Александр Федоров., Фото «СЭ»

В «Локомотиве» рассчитывали на Андрея Скабелку, но у белорусского специалиста начало не задалось. Первым кандидатом на его замену логично считался Никитин — самый успешный клубный тренер последних лет. С ним в Ярославле в итоге и подписали контракт. И как же классно для интриги, что в итоге сетка плей-офф была составлена так, что ЦСКА и «Локомотив» сплелись в первом раунде.

Никитин считается приверженцем строгого и дисциплинированного хоккея, да и ЦСКА при Федорове полюбил победы с сухим счетом. Но первый матч серии не заставил зевать — команды шли вперед и зачастую вообще забывали об обороне. Ошибка защитника гостей Баранцева привела к голу уже на самом старте матча: 41-летний Попов легко отобрал шайбу у соперника и выдал пас на Григоренко, который не промахнулся.

Сразу после начала второго периода ярославцы сравняли счет, а в самой концовке двадцатиминутки и вовсе вышли вперед. Экс-армеец Шалунов хитро бросил в шлем Федотову, и шайба отлетела в ворота.

И тут же последовал гол в противоположные! После вбрасывания в центре площадки Слепышев воспользовался ошибкой защитника Осипова и реализовал свой момент.

Огорчил бывшую команду и защитник «Локомотива» Алексей Марченко. В этом голе стоит винить вратаря сборной России Федотова. В первом матче после возвращения из Пекина он был далеко не так хорош, как в играх за сборную.

Казалось, что ярославцы заберут победу в первой игре в основное время, но Константин Окулов не дал зрителям уйти по домам в привычное время. Форвард, который долго не мог найти общий язык с главным тренером ЦСКА Федоровым, спас команду в самый важный момент.

Овертайм длился недолго — не самый результативный нападающий ЦСКА Соркин (12 очков в 40 матчах регулярного чемпионата) удачно сыграл на пятаке и принес своей команде первую победу в серии, которая уже вызывает восторг.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
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Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»

Кубок Гагарина: наш плей-офф!
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
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2.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
2.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
2.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 - : -
2.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
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