Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем

Все решилось в овертайме.

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3.

Вратари: Федотов — Паскуале.

Штраф: 4 — 6. Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1). Судьи: Наумов, Сидоренко.

1 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии 1-0.

Когда в КХЛ будет плей-офф такого уровня, непонятно. Поэтому нынешний Кубок Гагарина точно достоин того, чтобы за ним наблюдали. И уже первый день преподнес много интересного. «Нефтехимик» чуть не выиграл в Челябинске, а «Барыс» вообще взял первый матч серии у лидера регулярки «Магнитки». Но главное блюдо ждало в Москве.

Встреча тренера с бывшей командой — всегда большая интрига. Особенно когда тренера из этой команды убирают при таких обстоятельствах, как это было с ЦСКА и Игорем Никитиным в июле прошлого года. Армейцы после Кубка Гагарина в 2019-м и выигранного чемпионства (плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса) в 2020-м вышли в финал и в прошлом сезоне, но уступили в шести матчах «Авангарду». По окончании сезона никаких выводов не последовало, и только перед началом этого в ЦСКА собрались и убрали Никитина.

Матч ЦСКА — «Локомотив». Александр Федоров., Фото «СЭ»

В «Локомотиве» рассчитывали на Андрея Скабелку, но у белорусского специалиста начало не задалось. Первым кандидатом на его замену логично считался Никитин — самый успешный клубный тренер последних лет. С ним в Ярославле в итоге и подписали контракт. И как же классно для интриги, что в итоге сетка плей-офф была составлена так, что ЦСКА и «Локомотив» сплелись в первом раунде.

Никитин считается приверженцем строгого и дисциплинированного хоккея, да и ЦСКА при Федорове полюбил победы с сухим счетом. Но первый матч серии не заставил зевать — команды шли вперед и зачастую вообще забывали об обороне. Ошибка защитника гостей Баранцева привела к голу уже на самом старте матча: 41-летний Попов легко отобрал шайбу у соперника и выдал пас на Григоренко, который не промахнулся.

Сразу после начала второго периода ярославцы сравняли счет, а в самой концовке двадцатиминутки и вовсе вышли вперед. Экс-армеец Шалунов хитро бросил в шлем Федотову, и шайба отлетела в ворота.

И тут же последовал гол в противоположные! После вбрасывания в центре площадки Слепышев воспользовался ошибкой защитника Осипова и реализовал свой момент.

Огорчил бывшую команду и защитник «Локомотива» Алексей Марченко. В этом голе стоит винить вратаря сборной России Федотова. В первом матче после возвращения из Пекина он был далеко не так хорош, как в играх за сборную.

Казалось, что ярославцы заберут победу в первой игре в основное время, но Константин Окулов не дал зрителям уйти по домам в привычное время. Форвард, который долго не мог найти общий язык с главным тренером ЦСКА Федоровым, спас команду в самый важный момент.

Овертайм длился недолго — не самый результативный нападающий ЦСКА Соркин (12 очков в 40 матчах регулярного чемпионата) удачно сыграл на пятаке и принес своей команде первую победу в серии, которая уже вызывает восторг.