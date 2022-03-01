Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3.
Вратари: Федотов — Паскуале.
Штраф: 4 — 6. Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1). Судьи: Наумов, Сидоренко.
1 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии 1-0.
Когда в КХЛ будет плей-офф такого уровня, непонятно. Поэтому нынешний Кубок Гагарина точно достоин того, чтобы за ним наблюдали. И уже первый день преподнес много интересного. «Нефтехимик» чуть не выиграл в Челябинске, а «Барыс» вообще взял первый матч серии у лидера регулярки «Магнитки». Но главное блюдо ждало в Москве.
Встреча тренера с бывшей командой — всегда большая интрига. Особенно когда тренера из этой команды убирают при таких обстоятельствах, как это было с ЦСКА и Игорем Никитиным в июле прошлого года. Армейцы после Кубка Гагарина в 2019-м и выигранного чемпионства (плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса) в 2020-м вышли в финал и в прошлом сезоне, но уступили в шести матчах «Авангарду». По окончании сезона никаких выводов не последовало, и только перед началом этого в ЦСКА собрались и убрали Никитина.
В «Локомотиве» рассчитывали на Андрея Скабелку, но у белорусского специалиста начало не задалось. Первым кандидатом на его замену логично считался Никитин — самый успешный клубный тренер последних лет. С ним в Ярославле в итоге и подписали контракт. И как же классно для интриги, что в итоге сетка плей-офф была составлена так, что ЦСКА и «Локомотив» сплелись в первом раунде.
Никитин считается приверженцем строгого и дисциплинированного хоккея, да и ЦСКА при Федорове полюбил победы с сухим счетом. Но первый матч серии не заставил зевать — команды шли вперед и зачастую вообще забывали об обороне. Ошибка защитника гостей Баранцева привела к голу уже на самом старте матча: 41-летний Попов легко отобрал шайбу у соперника и выдал пас на Григоренко, который не промахнулся.
Сразу после начала второго периода ярославцы сравняли счет, а в самой концовке двадцатиминутки и вовсе вышли вперед. Экс-армеец Шалунов хитро бросил в шлем Федотову, и шайба отлетела в ворота.
И тут же последовал гол в противоположные! После вбрасывания в центре площадки Слепышев воспользовался ошибкой защитника Осипова и реализовал свой момент.
Огорчил бывшую команду и защитник «Локомотива» Алексей Марченко. В этом голе стоит винить вратаря сборной России Федотова. В первом матче после возвращения из Пекина он был далеко не так хорош, как в играх за сборную.
Казалось, что ярославцы заберут победу в первой игре в основное время, но Константин Окулов не дал зрителям уйти по домам в привычное время. Форвард, который долго не мог найти общий язык с главным тренером ЦСКА Федоровым, спас команду в самый важный момент.
Овертайм длился недолго — не самый результативный нападающий ЦСКА Соркин (12 очков в 40 матчах регулярного чемпионата) удачно сыграл на пятаке и принес своей команде первую победу в серии, которая уже вызывает восторг.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -