Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»

А «Трактор» спас форвард — открытие сезона.

«Магнитка» отдала первый матч дома

КХЛ

1/4 финала конференций

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Юрчо — 1 (Каник), 22:44 — 0:1. Лилья — 1, 40:52 — 0:2. Виделль — 1 (Дронов, Яковлев), 47:56 — 1:2. Юрчо — 2 (Каник, Вей), 49:40 — 1:3. Голдобин — 1, 52:21 — 2:3.

Вратари: Олкинуора (58:24) — Ортио.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (5+15+20) — 17 (5+6+6).

Судьи: Оскирко, Соин.

1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 2890 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Пашнин, Коростелев, Майе — на первый матч плей-офф «Магнитка» вышла без трех основных игроков. Без второго бомбардира и второго снайпера регулярки. Но перед серией с «Барысом» — третьей подряд для «Металлурга» за последние сезоны — больше интересовал вратарский вопрос. Илья Воробьев доверился Юхо Олкинуоре, который провел последний матч в регулярке аж 9 января — и именно против казахстанцев. А на Олимпиаде за сборную Финляндии вышел в старте лишь однажды и больше запомнился победными танцами в раздевалке. Юхо сегодня не творил чудес, пропустил три шайбы, но к домашнему поражению он причастен меньше полевых.

Четыре проброса, с которых «Магнитка» начала матч, — показатель, что с первых смен у хозяев не все шло гладко. Плотная средняя зона «Барыса» связывала руки уральцам. Команда словно выходила из постолимпийской спячки и искала прежнее взаимопонимание. Много брака в передачах с обеих сторон, потери и сумбур в атаке. Зрелище — на любителя. Никаких эпизодов, которые могли бы взвинтить градус игры и придать ей особенного нерва. «Металлургу» не помогло и двойное большинство — спецбригады хозяев работали сегодня с переменным успехом.

Не сказать, что гол Томаша Юрчо на старте второго периода не вытекал из логики матча. «Барыс» наказал «Металлург» за небрежность в обороне, когда защитники «Магнитки» позволили словаку выскочить один на один с Олкинуорой. Юрчо — большой мастер, совсем недавно приехал из НХЛ и помог национальной сборной вернуться из олимпийского Пекина с бронзой. Форвард играючи разобрался с вратарем хозяев, выждал момент, когда Юхо опустится на щитки, и направил шайбу с бэкхенда между ног.

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Пропущенный гол заставил «Металлург» раскрыться. Наладили контроль шайбы в чужой зоне, чаще доводили ее до ворот Йони Ортио, агрессивно и с хорошим движением провели большинство. Не хватало активности на пятаке и своевременных добиваний, когда голкипер отбивал броски перед собой. Третий период повторил сценарий второго и дезориентировал хозяев. «Барыс» снова удачно воспользовался контратакой и организовал второй гол. Якуб Лилья обокрал в средней зоне Линуса Хультстрема, укатил к чужим воротам и идеально попал в дальний угол.

Реализовать большинство «Металлургу» удалось только с шестой попытки, когда за задержку игры удалили Йони Ортио. Арбитры посчитали, что вратарь специально скинул шлем, чтобы взять паузу. Сомнительное удаление помогло магнитогорцам сократить отставание усилиями новичка Линуса Виделля. Но гости быстро обнулили старания уральцев, забросив третью шайбу в большинстве — хватило для этого первого же удаления. Гол Николая Голдобина приблизил «Металлург» к камбэку, но «Барыс» выстоял в концовке.

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Более чем двукратный перевес по броскам (40-17) не помог уральцам победить. Казахстанцы грамотно сыграли вторым номером, наказывали соперника на контратаках и терпели, когда хозяева контролировали шайбу перед их воротами. Велик вклад в успех голкипера Ортио. Удержит ли финн высокую планку во всех играх — большой вопрос. Первый матч подтвердил, что без чудес Йони на интригу «Барыс» в серии может не рассчитывать.

Маэстро Тертышный

КХЛ

1/4 финала конференций

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Лещенко — 1, 17:30 — 0:1. Пулккинен — 1 (бол., Гика), 27:47 — 1:1. Порядин — 1 (бол., Хайруллин, Клок), 31:41 — 1:2. Бэйлен — 1 (бол., Гика, Пулккинен), 34:54 — 2:2. Галимов — 1 (Секстон, Лещенко), 46:28 — 2:3. Седлак — 1 (бол.), 48:15 — 3:3. Тертышный — 1 (Седлак), 57:18 — 4:3.

Вратари: Вилл — Судницин (59:12).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 28 (11+10+7) — 24 (7+7+10).

Судьи: Бондарь, Юдаков.

1 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4370 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Челябинский матч получился более событийным. Нижнекамцы начали смело — но ничего удивительного, они так и провели регулярку. Открыли счет, затолкав шайбу за спину Романа Вилла с пятака, а Никиту Тертышного, умного и творческого форварда, вынудили вступить в потасовку. Он заступился за партнера и сцепился с Булатом Шафигуллиным. Рядом отношения выясняли Лоуренс Пилут и Евгений Артюхин, с которым, как известно, лучше не шутить. Наваляет любому. Эмоции выплеснулись через край еще до первого перерыва, а арбитры выписали всем участникам успокоительные малые штрафы.

Удержать минимальный перевес с «Трактором», который может рассчитывать на три играющих звена, — нечто из жанра фантастики. Челябинцы уходили со льда в регулярке без заброшенных шайб, но представить, что команда Анвара Гатиятуллина начнет плей-офф с сухого матча, я не мог. Тем более когда «Нефтехимик» подарил хозяевам отличный шанс сравнять счет, получив два удаления в одной смене. Тему Пулккинен показал, как эффективно пользоваться форматом «пять на три». Форвард, ничего не выдумывая, со средней дистанции вогнал шайбу в дальний угол ворот Александра Судницина. Вот уж действительно — вылетела настоящая пуля.

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Первый матч серии команды уделили тренировке спецбригад — то и дело обменивались удалениями и шансами разыграть большинство. Пропущенный гол не сбил настрой нижнекамцев. Гости реализовали необязательный штраф Андрея Стася — отличился Павел Порядин. Однако через четыре минуты о себе напомнило челябинское большинство. Бросать мощно и точно в «Тракторе» умеет не только Пулккинен — на 35-й минуте его трюк повторил Ник Бэйлен.

«Трактор» и «Нефтехимик» соревновались не только в количестве штрафных минут, но и в красоте голов. Мини-шедевр в начале третьего периода сотворил Ансель Галимов. Форвард, забивающий в регулярке по большим праздникам, издевательски обыграл Евгения Кулика и пустил шайбу под щитки Роману Виллу. Челябинцы ответили классикой — голом в большинстве. А закольцевал драматичный матч маэстро Никита Тертышный. Форвард создал момент сам: укатил за ворота, выехал на штанге и с неудобной руки попал в ближний угол. «Трактор» повел в серии, но точно понял, что легкой прогулки ждать не придется. Нижнекамцы показали зубы — и продолжат трепать нервы в оставшихся матчах.