Заявления Гашека и Гретцки, проблемы с визами. Российский хоккей под давлением
Последствия
За последние два дня стало ясно, что и по хоккею России будет нанесен серьезный удар. Пока дальше всех пошел бывший вратарь Доминик Гашек. Он потребовал у клубов НХЛ, чтобы они разорвали соглашения со всеми российскими игроками лиги и отправили их домой. Какое отношение имеет к происходящему Илья Любушкин или Артем Зуб, не поясняется, но подобные инициативы слишком кровожадные, даже учитывая обстановку.
Не защищаю права игроков, зарабатывающих большие деньги, и дальше получать зарплату. Но получается, что теперь наличие паспорта России автоматически делает человека врагом, вне зависимости от того, что он сделал и даже каких взглядов придерживался? В НХЛ, впрочем, пока никак не отреагировали на инициативу. Уэйн Гретцки предложил не пускать молодежную сборную России на чемпионат мира в Канаде, который должен состояться в августе. Тоже достаточно нелепо, но, кажется, что ИИХФ спокойно пойдет на такой вариант. У футболистов уже две сборные отказались играть с нашими, биатлонистам предложили унизительные условия для участия в оставшихся этапах Кубка мира. То есть спортсмен приезжает, участвует, но не получает очки в зачет Кубка наций, ему будет запрещено представлять страну, да, кажется, и в случае победы он ничего не получит. Стреляющие лыжники отказались ехать.
Но проблемы у хоккеистов с визитом в Канаду возникнут серьезные. Если у кого-то нет виз, то сделать их будет нереально, а уж с каким давлением столкнутся наши парни, трудно представить. Под угрозой и участие взрослой сборной на турнире в Финляндии в мае, а уж о том, что России оставят молодежный чемпионат мира и взрослый турнир в следующем году, мечтать не приходится.
Расторжение
«Автомобилист» расстался с двумя хоккеистами. И приглашение обоих выглядело ошибкой. Первый — это вратарь Дмитрий Шикин, который, по идее, и не должен был там оказаться, но руководство уральцев формирует состав по каким-то неведомым критериям. Логики нет. Шикин подписал контракт с клубом еще в мае, когда никто не догадывался о том, каким будет сезон при Билле Питерсе. Проблема в том, что выступление вратаря в последние сезоны не давало ему никакого основания для получения работы в клубе, который шел за кубком. Он был просто не нужен, ведь Якуба Коваржа мог спокойно подменять Владимир Галкин, а в системе есть и еще более молодые, но очень перспективные голкиперы. В итоге, когда Коварж уехал, Шикин стал основным вратарем, а это уровень «Куньлуня». Конечно, он не справился да и не мог справиться.
Расстались в «Автомобилисте» и с Шейном Принсом. Его приглашали, следуя требованиям бывшего главного тренера, желающего получить едва ли не всех североамериканцев с правильным паспортами. Гражданину Белоруссии выписали сразу 60 миллионов рублей. Но тут хотя бы логика была. В Минске нападающий набрал 49 очков в 52 матчах, но в Екатеринбурге потерялся. Его не было видно, а семь шайб в 33 играх не стоили таких денег. Интересно, что Шейн подписывал двухлетнее соглашение с «Автомобилистом». В клубе к деньгам относятся крайне неаккуратно.
Первые
«Югра» стала первым четвертьфиналистом Кубка Петрова. Команда обыграла фарм-клуб «Ак Барса» в серии — 4-0. Пусть вас не смущают результаты последних трех матчей: 2:1 ОТ, 1:0, 3:2 ОТ. Результаты были неизменно в пользу хантымансийцев, а серьезно они провели только один матч — первый. Тогда казанский клуб был разгромлен со счетом 10:1.
Так получается, что у команды Вадима Епанчинцева и конкурентов не остается на пути к титулу. В «СКА-Неве» неожиданно поменяли успешного тренера, и теперь хорошо играть не получится. Андрея Козырева заменил Александр Титов, а он придерживается совершенно противоположной философии хоккея. Ребята к ней просто не привыкнут.
«Металлург» на грани вылета. Им нужно побеждать в трех матчах подряд. И кажется, что это невозможно. Сильно трясет «Динамо», они уступают в серии «Челмету», где не могут заполнить полную заявку на игру. Да, остались еще «Рубин» и «Лада». Они хоть и позволили размочить счет в сериях, но имеют серьезное преимущество над своими соперниками. Пожалуй, только эти два клуба могут навязать борьбу фавориту. Но первый круг ВХЛ оправдывает ожидания. Сенсаций там предостаточно. Впрочем, в КХЛ будет не менее интересно. Там команды не играли почти два месяца.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -