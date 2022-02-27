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Сегодня, 12:15

Заявления Гашека и Гретцки, проблемы с визами. Российский хоккей под давлением

Гашек и Гретцки выступили против российских хоккеистов в НХЛ и на чемпионатах мира
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Уэйн Гретцки предложил не пускать молодежную сборную России на чемпионат мира в Канаде.
Фото IIHF
Обзор дня Алексея Шевченко.

Последствия

За последние два дня стало ясно, что и по хоккею России будет нанесен серьезный удар. Пока дальше всех пошел бывший вратарь Доминик Гашек. Он потребовал у клубов НХЛ, чтобы они разорвали соглашения со всеми российскими игроками лиги и отправили их домой. Какое отношение имеет к происходящему Илья Любушкин или Артем Зуб, не поясняется, но подобные инициативы слишком кровожадные, даже учитывая обстановку.

Не защищаю права игроков, зарабатывающих большие деньги, и дальше получать зарплату. Но получается, что теперь наличие паспорта России автоматически делает человека врагом, вне зависимости от того, что он сделал и даже каких взглядов придерживался? В НХЛ, впрочем, пока никак не отреагировали на инициативу. Уэйн Гретцки предложил не пускать молодежную сборную России на чемпионат мира в Канаде, который должен состояться в августе. Тоже достаточно нелепо, но, кажется, что ИИХФ спокойно пойдет на такой вариант. У футболистов уже две сборные отказались играть с нашими, биатлонистам предложили унизительные условия для участия в оставшихся этапах Кубка мира. То есть спортсмен приезжает, участвует, но не получает очки в зачет Кубка наций, ему будет запрещено представлять страну, да, кажется, и в случае победы он ничего не получит. Стреляющие лыжники отказались ехать.

Доминик Гашек. Гашек наехал на Овечкина и призвал выгнать русских из НХЛ. К счастью, до такого сумасшествия не дойдет

Но проблемы у хоккеистов с визитом в Канаду возникнут серьезные. Если у кого-то нет виз, то сделать их будет нереально, а уж с каким давлением столкнутся наши парни, трудно представить. Под угрозой и участие взрослой сборной на турнире в Финляндии в мае, а уж о том, что России оставят молодежный чемпионат мира и взрослый турнир в следующем году, мечтать не приходится.

Расторжение

«Автомобилист» расстался с двумя хоккеистами. И приглашение обоих выглядело ошибкой. Первый — это вратарь Дмитрий Шикин, который, по идее, и не должен был там оказаться, но руководство уральцев формирует состав по каким-то неведомым критериям. Логики нет. Шикин подписал контракт с клубом еще в мае, когда никто не догадывался о том, каким будет сезон при Билле Питерсе. Проблема в том, что выступление вратаря в последние сезоны не давало ему никакого основания для получения работы в клубе, который шел за кубком. Он был просто не нужен, ведь Якуба Коваржа мог спокойно подменять Владимир Галкин, а в системе есть и еще более молодые, но очень перспективные голкиперы. В итоге, когда Коварж уехал, Шикин стал основным вратарем, а это уровень «Куньлуня». Конечно, он не справился да и не мог справиться.

Расстались в «Автомобилисте» и с Шейном Принсом. Его приглашали, следуя требованиям бывшего главного тренера, желающего получить едва ли не всех североамериканцев с правильным паспортами. Гражданину Белоруссии выписали сразу 60 миллионов рублей. Но тут хотя бы логика была. В Минске нападающий набрал 49 очков в 52 матчах, но в Екатеринбурге потерялся. Его не было видно, а семь шайб в 33 играх не стоили таких денег. Интересно, что Шейн подписывал двухлетнее соглашение с «Автомобилистом». В клубе к деньгам относятся крайне неаккуратно.

Первые

«Югра» стала первым четвертьфиналистом Кубка Петрова. Команда обыграла фарм-клуб «Ак Барса» в серии — 4-0. Пусть вас не смущают результаты последних трех матчей: 2:1 ОТ, 1:0, 3:2 ОТ. Результаты были неизменно в пользу хантымансийцев, а серьезно они провели только один матч — первый. Тогда казанский клуб был разгромлен со счетом 10:1.

Так получается, что у команды Вадима Епанчинцева и конкурентов не остается на пути к титулу. В «СКА-Неве» неожиданно поменяли успешного тренера, и теперь хорошо играть не получится. Андрея Козырева заменил Александр Титов, а он придерживается совершенно противоположной философии хоккея. Ребята к ней просто не привыкнут.

«Металлург» на грани вылета. Им нужно побеждать в трех матчах подряд. И кажется, что это невозможно. Сильно трясет «Динамо», они уступают в серии «Челмету», где не могут заполнить полную заявку на игру. Да, остались еще «Рубин» и «Лада». Они хоть и позволили размочить счет в сериях, но имеют серьезное преимущество над своими соперниками. Пожалуй, только эти два клуба могут навязать борьбу фавориту. Но первый круг ВХЛ оправдывает ожидания. Сенсаций там предостаточно. Впрочем, в КХЛ будет не менее интересно. Там команды не играли почти два месяца.

Доминик Гашек
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
ХК Автомобилист
ХК Югра
Уэйн Гретцки
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Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
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7.03 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
7.03 17:00
Спартак – Йокерит
 5 : 0
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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