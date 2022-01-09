КХЛ погрузилась в хаос. Зачем лига пошла на поводу у ЦСКА, отказавшегося играть в Питере?

ЦСКА нарушил все договоренности с КХЛ, а сама лига окончательно поплыла, отменяя матчи. Сборная же соберется в Новогорске 20 января, а это существенно снижает шансы провести какие-то дополнительные матчи в КХЛ до начала Олимпиады.

Скандал

Отмену матча между СКА и ЦСКА, запланированного на воскресенье, ничем объяснить нельзя. Нет, мы в курсе, что у московского клуба эпидемия, положительные тесты у 17 человек, но это никого не волнует. Ведь прошлым летом клубы были предупреждены, что лига не намерена больше переносить матчи. И призвала участников искать запасные варианты.

У армейцев три клуба в системе. Есть «Звезда», есть «Красная Армия». Там можно набрать людей для того, чтобы провести матч турнира. Да, это будет неоптимальный состав. Но в прошлом сезоне тот же СКА в такой ситуации брал своих молодых ребят. Казанцы, помню, в срочном порядке привозили парней из ВХЛ. И только ЦСКА не хочет ничего делать. А ведь клуб Высшей лиги как раз находится в Санкт-Петербурге, так что на перелете можно было сэкономить.

Отмена двух матчей ЦСКА привела к финансовым потерям других участников. Например, «Сочи» пришлось менять билеты, а это обошлось в дополнительные три миллиона рублей. И кто это будет компенсировать? Столичный клуб скажет, что лига отменила матчи, а с КХЛ взять ничего не получится.

Кажется, что лига поплыла. В каких-то моментах они проявляют жесткость, но в последние недели — провал за провалом. Конечно, КХЛ была обязана настоять на том, чтобы армейцы сыграли запланированные матчи. И поставить вопрос жестко, альтернатива — техническое поражение. Богатый и успешный клуб, собирайте команду, давайте шанс проспектам, которых вы губите в своих фармах. Из ВХЛ пусть едут в КХЛ, в «вышку» берите ребят из молодежки. Пострадает команда Рината Хасанова? Ничего страшного. Они уже давно в плей-офф, могут пару матчей провести юниорами, поражения им не сильно повредят, а ко второму этапу все наладится. Удивительно, как лига сама все портит. И что теперь делать с перенесенными матчами — никто не знает.

Варианты

КХЛ в ближайшие дни определится, как жить дальше. Постоянные отмены матчей (хотя и немотивированные в некоторых случаях, ведь тот же «Автомобилист» был готов провести несколько игр в усеченном и экспериментальном составе) поставили турнир на грань хаоса. Доигрывать некогда. Есть три жутких варианта, у каждого свои минусы. Меньше всего сторонников у тех, кто предлагает выявить виновных в отмененных играх и засчитать им технические поражения. Но что делать по поводу игры «Авангард» — «Автомобилист»? Гости приехали в Москву, балашихинцы ждали соперников, а КХЛ зачем-то запретила игру. Плюс те представители клубов, с кем удалось поговорить, считают, что технические поражения — это не спорт, уж лучше сыграть.

Второй вариант тоже дикий. Остановить турнир раньше, дав командам провести только по 52 матча. Но это тоже не совсем правильно, ведь сразу появятся те, у кого хороший календарь, и те, у кого плохой. Таблицы это существенно поменяет, а «Автомобилист» или «Торпедо» могут попрощаться с мыслями о плей-офф.

Третий вариант тоже так себе. Доиграть сезон в марте, а первый раунд плей-офф сократить. Серии пройдут до трех побед. Тут больше справедливости, как ни крути, если учитывать все три варианта. Да, мы получим не самые справедливые результаты первого раунда, но зато все матчи будут интересными. И, кстати, возможны сюрпризы. Ясно, что исключен вариант с доигрыванием матчей во время олимпийской паузы. Спасет КХЛ отмена Олимпиады. Но если бы лига четко требовала от команд, чтобы они выкручивались, как договаривались, то ничего бы этого не было.

Сборная

Накануне выступили представители олимпийской сборной. Илья Ковальчук сообщил, что кандидаты на поездку в Пекин соберутся в Новогорске 20 января и пару суток будут на изоляции, пока у них будут брать анализы. Затем начнутся тренировки, а уже через три дня надо будет назвать окончательный состав. Не совсем понятно, возможны ли замены в случае, если кто-то подхватит вирус. И получить его, как мы понимаем, можно где угодно, тем более сборная запланировала два матча с неизвестными соперниками. Не будут же гости в масках, сомневаюсь, что будущих соперников посадят на карантин. Вероятно, придется играть двусторонние встречи, чтобы исключить заражение.

Неизвестны и правила проведения соревнований в Китае. Если там тоже начнут засчитывать технические поражения из-за одного заболевшего, то все превратится в фарс, как на молодежном чемпионате мира. Даже главный тренер Алексей Жамнов засомневался, стоит ли в таком случае проводить игры. Ясно лишь одно — что хоккеистам, которые попадут в команду, предстоит серьезное психологическое испытание. Постоянно в замкнутом пространстве, исключены лишние контакты, хорошо, что еще телефоны разрешены, но это слабое утешение. Проблема и в том, что несколько кандидатов болеют прямо сейчас, в каком они будут состоянии к началу сборов — никто сказать не может. Даже если болезнь проходит бессимптомно, то все равно могут возникнуть проблемы. Менеджер сборной Илья Ковальчук настроен оптимистично. Он утверждает, что на прямой связи с исполнительным директором МОК, так что знаком со всеми ковидными протоколами и сборная не должна их нарушать. Но как Ковальчук ведет дела, мы уже поняли по ситуации с Евгением Кузнецовым, так что можно начинать волноваться. В Пекин национальная команда улетит второго февраля.