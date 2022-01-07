Ковид снова атакует КХЛ. Матчи массово отменяются, переносить их некуда

Обзор дня Алексея Шевченко.

Пандемия

У российских команд начались проблемы с ковидом. Не помогли никакие прививки, протоколы, бессмысленные маски и та изоляция, которая только возможна в России (подсказка — она невозможна). «Салават Юлаев» не полетит на ближайшие матчи в Хельсинки и Ригу из-за того, что у многих игроков основного состава положительные тесты на вирус. Отметим, что КХЛ отменила матчи, именно так сказано в пресс-релизе. Они не были перенесены, а это важно. С такой же формулировкой было первоначальное решение КХЛ по поводу игры «Салават Юлаев» — «Трактор». Команда Томми Лямся рискует получить еще два технических поражения. И не потому, что против клуба что-то имеют. Свободных дат для матчей нет. Надо еще что-то делать с «Автомобилистом», у них три игры зависли. Отмена Олимпиады легко бы решила проблему, но накануне в МОК подтвердили, что не собираются переносить соревнования.

И когда играть? Во время паузы? «Йокерит» будет разобран сборными, у уфимцев тоже не будет несколько хоккеистов основного состава. И если в Башкирии даже соберут сборную из «Тороса» и «Толпара», то у финнов нет МХЛ и ВХЛ. Они откажутся играть и будут правы. Не дожидаться окончания Олимпиады? Это поможет, если в финале будут играть Китай и Германия. А после олимпийской паузы — безумный график. Можно заставить уфимцев провести матч с финнами в феврале. Но получится, что каждый клуб проведет по три игры подряд каждый день (и не забывайте, что еще «Автомобилист» хочет провести три, и в этом деле также фигурируют рижане и финны), а перед плей-офф это делать тяжело. И ведь от игр будет зависеть место в турнирной таблице. На сайте КХЛ сейчас весело. Запланировано, что «Йокерит» примет «Салават Юлаев» 8 июня, а с рижанами уфимцы сыграют через два дня. Понятно, что это технический глюк, но с нашим регламентом, который легко нарушает сама лига, возможно и такое. Беда только, что плей-офф завершится до 30 апреля. Пока все идет к «технарям», но это будет очень несправедливо.

Конец «Куньлуня»

«Куньлунь» стал первым клубом, который лишился даже теоретических шансов на попадание в плей-офф. Вряд ли кто-то удивлен. Можно было бы поспорить, какой сезон команды будет худшим в истории, наиболее позорным. Год назад они начали чемпионат с российскими безработными ребятами в составе, дожидаясь, когда откроются границы. Видимо, тот чемпионат будет лидером в этом позорном списке. Но на втором месте — нынешний сезон. Клуб поставил на пост главного тренера какого-то странного человека. Кроме того, решено больше доверять тем, кто сыграет на Олимпиаде. Все закончилось тем, что на Олимпиаду едут с задачей хоть кому-нибудь забить, а в КХЛ досрочная потеря всех шансов.

При этом хорошие матчи у «Куньлуня» были. В самом начале сезона команда едва не спровоцировала отставку Дмитрия Квартальнова, победив в основное время «Ак Барс» — 4:3, хотя уступали в три шайбы. Можно вспомнить, как они обыграли ЦСКА — 2:1. Китайцы существенно усложнили жизнь «Нефтехимику», одержав две победы в основное время. Но потом весь декабрь пекинцы из Мытищ только проигрывали, а сейчас их серия из поражений насчитывает 12 матчей. За время существования китайцы только один раз попали в плей-офф, в своем первом чемпионате. После этого постоянно завершали сезон раньше остальных, хотя были времена, когда в составе числились весьма неплохие хоккеисты. Говорят, что после Олимпиады китайский проект закроется. Пандемия пока существенно затрудняет перемещения между странами, а у Китая очень жесткие правила пересечения границы. Снова играть в Мытищах? Для чего? Кому это нужно? Если бы еще клуб серьезный был, а то мы видим, что управление там нулевое, которое скорее позорит владельцев, чем приносит какую-то пользу. Никто сейчас не знает, останется ли «Куньлунь» в КХЛ. Но если они уйдут, то вряд ли кто-то будет сильно жалеть.

Будущее Кузьменко

Менеджеры «Оттавы» собираются провести переговоры с агентом нападающего СКА Андреем Кузьменко о будущем сезоне. Вероятно, «Сенаторы» сделают предложение хоккеисту о контракте. Видимо, все серьезно, раз даже в социальных сетях питерского клуба дали понять, что Андрей готовится к матчу с «Торпедо» и о Канаде не думает. Вряд ли это так. Хоккеистом интересуются за океаном, тут уж ничего не поделаешь, и все свободное время форвард размышляет, стоит ли ехать. Считается, что он едва ли не единственный российский игрок в КХЛ, который имеет шансы закрепиться в лиге. Но напомним, что прежде за океаном так говорили о Никите Гусеве, затем заочно хвалили Александра Барабанова, а летом уверяли, что Владимир Ткачев станет важной частью «Лос-Анджелеса». Гусев уже в России, Барабанов хоть и играет в первом звене «Сан-Хосе», но это потому что «Акулы» переживают смутное время. Ткачев даже во время эпидемии среди игроков «Кингз» не сыграл в НХЛ.

Отговаривать Кузьменко от отъезда — глупое занятие. Захочет попробовать, проверить себя, наверняка поверит в обещания и надежды. Только вряд ли все закончится хорошо для хоккеиста. Андрей очень талантлив. Это один из лучших игроков КХЛ, но он абсолютно не североамериканский игрок. У него отсутствуют необходимые качества для хоккеиста в топ-6 в большом клубе. И в 26 лет (Андрею столько исполнится в начале февраля) по-другому играть не станешь. «Оттава», кстати, неплохой вариант, чтобы посмотреть НХЛ, там кадровые проблемы, но и в этом клубе нужно что-то еще, кроме как умения забрасывать шайбы. Конечно, он будет слушать только агента и представителей североамериканского клуба, но, по-хорошему, ему никуда ехать не надо. Нет в этом никакого смысла. Но наши хоккеисты почему-то считают, что надо обязательно попытаться. И непонятно, кто им внушил такую чушь.