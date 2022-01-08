КХЛ может прервать чемпионат и перенести плей-офф. Лигу поглотил хаос непоследовательных решений

Что будет дальше?

Отмены матчей — неизбежная данность нынешнего сезона КХЛ, когда в планы лиги вмешивается ковид. Вирус не на шутку разбушевался в последние дни, заболеваемость принимает групповой характер. «Корона» выкашивает игроков некоторых клубов и ставит лигу в тяжелое положение. До конца регулярного чемпионата большинству команд осталось провести по девять-десять матчей. Но из-за стремительного роста заболевших лиге приходится отменять игры и «сообщать о дальнейших решениях дополнительно».

На утро 8 января ковид накрыл три клуба: «Автомобилист», «Салават Юлаев» и ЦСКА. Многим игрокам и представителям команд пришли положительные ПЦР-тесты. КХЛ вынужденно откладывает их ближайшие матчи, но когда они пройдут и пройдут ли — большой вопрос. Календарь составлен плотно, окон для переносов почти нет. Завершать регулярку в формате бэк-ту-бэк (играть часть матчей каждый день) — не выход из ситуации.

Матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» отменены.https://t.co/jHAxUFp6GC pic.twitter.com/wtkVN3OQUr — ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 8, 2022

Лига уже понесла немалые потери. Перенесли на 2023 год Неделю звезд в Челябинске. Причиной отмены мероприятия называли обеспокоенность за хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине. Для лиги сборная была и остается в приоритете. Поэтому самый рациональный вариант для сохранения целостности чемпионата и безопасности игроков, к которому прибегла НХЛ, — отказаться от Игр-2022 — смело вычеркивайте. Сложно представить, что должно произойти, чтобы КХЛ пошла на крайние меры.

По ходу сезона лига дала понять, что регламент — удивительный документ, на который можно закрыть глаза и использовать для лоббирования отдельных, а не общих интересов. 8 ноября КХЛ выписала «технарь» «Салавату Юлаеву» в матче с «Трактором», когда основной состав уфимцев ушел на карантин по гриппу. Клуб из Башкирии был готов играть, даже если бы для этого пришлось подключить хоккеистов из Ночной лиги. Но местный Роспотребнадзор настоял на том, что матч проводить нельзя. Вместо переноса, когда в календаре оставались свободные дни, КХЛ наградила заболевший «Салават» техническим поражением.

Не поддается разумному объяснению решение лиги по недавнему матчу в Нур-Султане между «Барысом» и «Металлургом». Как вы помните, Казахстан накрыли массовые беспорядки, а президент республики ввел режим чрезвычайного положения. Регламент КХЛ запрещает проведение матчей в городах, где объявлено ЧП. Магнитогорцы обращались в КХЛ с просьбой перенести встречу, но получили отказ с аргументом: «Сыграйте, раз вы приехали».

КХЛ обязана своевременно реагировать на возникшие угрозы для хоккеистов. Принимать меры, чтобы обеспечить их безопасность. Речь не только о «Магнитке», но и о «Барысе», который после домашнего матча отправился на выезд. В стране, где власть захватывают хаос и раздор, за несколько часов могло произойти все что угодно. Получается, целостность календаря для лиги важнее безопасности игроков, собственного регламента и зрительского интереса? Матч-то прошел при пустых трибунах. Сомневаюсь, что всем болельщикам «Барыса» удалось посмотреть его в прямом эфире из-за проблем со связью в стране.

В решениях КХЛ сложно найти последовательность. Иногда кажется, что судьбу отдельных вопросов решает подброшенная монетка. Истории с уфимцами и матчем в Нур-Султане остались в прошлом. Не повторить бы подобных ошибок в ближайшие дни. Лига на официальном сайте оповестила, что провела несколько экстренных совещаний и обсудила разные варианты дальнейшего развития событий. Либо присуждать технические поражения заболевшим командам, либо останавливать чемпионат и возобновлять его позднее, продлив сроки проведения.

КХЛ объявит о решении на следующей неделе, когда обсудит ситуацию с клубами. Ярмарка «технарей» — не выход из положения. С ковидом не может справиться вся планета, в мире ежедневно фиксируют десятки тысяч новых зараженных, а вы предлагаете лишить «Автомобилист», «Салават» и ЦСКА очков за положительные тесты? Вопиющая несправедливость.

Продление регулярки и перенос начала плей-офф — наиболее логичное решение. Часть матчей возможно провести в олимпийскую паузу, закрыв глаза на неоптимальные составы команд. Никто же не возмущался, когда в прошлом сезоне из-за ковида приходилось заявлять игроков из «вышки» и МХЛ. Остановка регулярки не спасет КХЛ — все равно придется искать окна для переноса игр.

Найти устраивающий всех выход из ковидного заточения не получится. В то же время неправильно, чтобы из-за вируса страдали только заболевшие клубы. «Технари» лишают соревнование спортивного принципа. «Автомобилист», к примеру, не гарантировал место в плей-офф, и каждое очко для уральцев на вес золота. Не лучше ли продлить регулярку и отложить проведение второго этапа? Запасаемся терпением, ждем официального вердикта лиги и сохраняем надежду на светлое будущее.