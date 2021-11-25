Главный тренер «Магнитки» — об атакующем хоккее, селекции, советах Пола Мориса и сборной России.

Хоккей в КХЛ стал интереснее

— Вы могли ожидать, что «Металлург» к первому перерыву будет лидировать в КХЛ?

— Честно — нет. У нас собралась совершенно новая команда. Да, мы хорошо готовились и подбирали состав, но это происходит каждый год. Ребята молодцы, грамотно выполняли то, что мы просили.

— По итогам двух месяцев регулярки можно сказать, что мысль об ударном топ-9 удалось воплотить в жизнь?

— Если мы забили больше всех в лиге, то, наверное, удалось. Но сейчас соперники смотрят, в чем мы сильны, и стараются находить ответы на наши преимущества.

— Вы говорили, что решили собрать более быструю и мобильную команду. Как к вам пришла идея об этом векторе?

— Это идет из НХЛ, где — скорость, скорость, скорость. Другой момент — когда в плей-офф я посмотрел на Сергея Толчинского, понял, что надо быть быстрее и юрче других. Опять же, общался с Полом Морисом из НХЛ. Но у них игроки другие — и большие, и быстрые. У них лучшая лига. Мы ушли в сторону скорости в том числе из-за правил. Надеюсь, что так продолжится и дальше, потому что хоккей в лиге стал намного интереснее.

— Команды стали играть чище.

— Чище — плюс забивают больше голов, играют без откатов и выжиданий. Сейчас надо атаковать, чтобы побеждать. Поэтому это огромный шаг для лиги, ее рекламы и интереса. Когда счет 1:0, люди справедливо переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально. Сейчас захваты сразу караются удалениями. Главное, чтобы это продолжалось. Это поднимет интерес к нашей лиге и поможет сборной. Когда-то давно это был наш хоккей — советский. Приятно, что сейчас атакующий стиль востребован.

— Год назад вы говорили, что хоккей стал более силовым, нужно больше крупных ребят, умеющих вести борьбу. Ваше мнение поменялось за прошлый сезон?

— Поменялись правила, а не мнение. Сейчас убрали «вторую руку». Знаете, в мое время, когда я еще играл, если ты маленький, тебя два раза здоровый на вилы посадит, провезет два метра, и на этом твой хоккей закончится. Очень важно, чтобы лига держала линию по судейству. Тогда будет хороший комбинационный хоккей. Можно играть с менее габаритными, но при этом юркими и техничными ребятами.

— Но в плей-офф плотность возрастет. Юркие и техничные игроки выдержат это сопротивление?

— Возрастет, но главное, чтобы не было захватов, зацепов и «пиджаков». Игроки должны быть быстрее — вот и все.

Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Летом только ленивый не говорил, что у нас плохая селекция

— Сейчас «Металлург» играет ровнее все 60 минут. Противоположная картина наблюдалась год назад, когда команда осторожно начинала матчи, раскачивалась во вторых периодах, а в третьих — бежала спасать родину. Чем можете это объяснить?

— Давайте начнем с прошлого сезона. У нас он разделился на несколько частей. Первые месяцы до ковида мы шли нормально. Потом — ковид. В какой-то момент у нас не было 16 хоккеистов, мы играли пацанами из «Лисов». Третья часть — после ковида. Нас скосило последними, ребята выходили из ковида по-разному. Макс Карпов и Миша Пашнин не катались месяц. Потом выходили сразу в бой, потому что особо некем играть, и им надо было набирать форму. Поэтому статистика делится на три части. Когда мы вышли после вспышки, у нас было десять побед подряд. А в плей-офф во втором круге проиграли будущему чемпиону — хорошо сбалансированной команде во всех проявлениях: игра на вбрасываниях, большинство, меньшинство, заблокированные броски... Отмечу огромную роль Ильи Ковальчука, который, вернувшись из НХЛ, за короткое время объединил команду и держал раздевалку. Просто так чемпионами не становятся.

— Но ведь все были в одинаковых условиях.

— Нет, не все. Кто-то переболел уже летом. Финалисты — «Авангард» и ЦСКА — переболели в июле — августе.

— То есть одна из составляющих их успеха в том, что они рано переболели?

— Я не знаю, составляющая или нет, — вы же говорите про статистику.

— Вы же сами привели аргумент с ЦСКА и «Авангардом».

— И я вам скажу, что эти две команды переболели летом. «Сибирь» и «Амур» заболели у нас на Мемориале Ромазана. Сначала винили нас, но потом поняли, что сами приехали с вирусом. Мы держались последними и заболели только в середине сезона. Это сильно повлияло на сезон.

— Кто из новичков превзошел ваши ожидания на старте чемпионата?

— Я даже не хочу выделять кого-то. Мне нравится целостность команды. Тот же Джош Карри дорабатывает в каждом моменте на 120 процентов. Как мы говорим в тренерской — это тот игрок, вокруг которого люди становятся лучше. Но кого-то выделять не хочу. Кто-то набрал очки, кто-то выполняет черновую работу, играет в меньшинстве. Важна целостность и то, что мы не сдаемся, вытаскиваем и переламываем матчи. Из-за потолка зарплат в лиге много равных команд по составу. Все эти мелочи делают разницу. Вспомните матч с «Трактором». Счет 2:2, плотная игра. В конце Паша Акользин, который забил всего несколько голов, забрасывает важнейшую решающую шайбу. Ребята бьются до конца — нас это радует.

— Я думал, что, отвечая на предыдущий вопрос, вы назовете Анатолия Никонцева. Летом я скептично относился к его приглашению, ведь до этого он не играл в топ-клубах.

— СКА взял Никиту Гусева из «Югры».

— Гусев — мастерюга, это другой пример.

— Анатолий — хороший игрок. Летом только ленивый не говорил, что у нас плохая селекция. Но мы шли своей дорогой и работали.

— Что вы увидели в Никонцеве, когда предлагали ему контракт?

— Характер, позитив, умение играть в меньшинстве. Анатолий — командный парень, лидер в раздевалке. У него есть атакующий потенциал — бросок, который он и использует.

— Как заставить Николая Голдобина стабильнее показывать высокий уровень?

— Во-первых, Коля последние матчи играл больным. С температурой. Может быть, в конце у Голдобина был некоторый спад по очкам именно из-за этого.

— То есть вы не видите проблемы в том, что Николай может провести один суперкрутой матч, а потом уйти в тень?

— Сейчас я надеюсь, что он выйдет после антибиотиков в нормальной форме. Понятно, что хочется, чтобы он, как с «Динамо», в каждой игре забивал по три гола. Но надо понимать реальность — парень неплохо идет. Он взрослеет, матереет. Это самое важное в отношении Коли.

— Согласны, что Лайпсик — один из самых технически одаренных игроков лиги?

— Да, когда у него шайба на крюке держится (улыбается).

— Но он часто заигрывается. Художник, вопросов нет, но как отучить его передерживать шайбу?

— Мы говорим ему об этом. Да, у него есть немного художественного начала. В этом есть свои плюсы и минусы. Он может и решить игру, и привезти.

— Вас это не настораживает?

— Мы работаем с людьми, а не с машинами. Это каждодневный труд. Да, хочется, чтобы владение шайбой у него все время заканчивалось голом. И не в наши ворота, а в противоположные. Мы работаем над этим.

— Почему Филипп Майе немного сдал ближе к паузе? Его прочитали?

— Не думаю. Когда у бомбардиров не идет пару игр, надо забить, тогда все вернется. Он ярко начал. Филипп — требовательный к себе парень. Потом накопилась усталость. За два месяца сыграли почти полсезона. Все не так просто. Сейчас мы отдохнули и идем в бой с новыми силами.

— Что мешает Никите Коростелеву играть ровнее и чаще забивать?

— У него было сотрясение, повреждение руки. Травмы мешают. А какие у вас ожидания от него? Никита играл нормально. Против СКА забил очень важный гол, реализовал буллит. Естественно, хочется из всех выдавить еще чуть-чуть, но за эти два месяца мы выжали немало из всех.

Илья Воробьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ищем защитника и центрального нападающего

— С этого года тренер вратарей Клемен Мохорич смотрит матчи из ложи, а не на скамейке. Почему?

— Мы уже в прошлом году говорили, что по вратарям решение принимаю я. Клемен согласился. Решили, что еще один взгляд сверху нам не помешает.

— То есть Клемен консультирует вас по ходу матчей?

— Он приходит в перерывах, подсказывает и по вратарскому искусству, и по игре команды. Сверху по-другому смотрится все.

— Заметил, что по ходу матчей Василия Кошечкина вы меняли очень редко. Это особенность работы с ним — что он хочет оставаться до последнего?

— Сложный вопрос. Не хочу касаться вратарского искусства. Игры складываются по-разному. Иногда надо команду встряхнуть. Иногда вратарь вообще не при делах, но его все равно меняешь. Иногда при делах, но оставляешь его, потому что знаешь, какая ситуация со сменщиком. Второй вратарь может быть после травмы или болен. Даже в этом сезоне такие ситуации были. Ты понимаешь, что не можешь его поменять, потому что второй не сыграет.

— Вы часто говорите, что вратари — это отдельное искусство. Вы можете выразить критику голкиперу? Или отдаете это на откуп тренеру вратарей?

— Я могу поговорить, но в большей степени это работа Клемена. Он разговаривает и по технике, и по психологии. Конечно, я могу напихать, но надо думать — стоит или нет. Зачем это делать? Чтобы убить психологию вратаря? Это же самое страшное.

— Нет на лавке и Дениса Коротышева, который раньше считал смены. Сейчас вы отказались от этого?

— Да. Хоккей поменялся, и ты делаешь смены как можно чаще. Скорости увеличились.

— А зачем вообще ставили отдельного человека с секундомером? Чтобы он отсчитал 30 секунд и крикнул: «Смена»?

— Да, отсчитал и сказал: «Смена». 30 или 40 секунд. Это я взял у Пола Мориса, когда он тренировал в сезоне-2012/13. Он делал также.

— Какой максимальный лимит на смену по секундомеру?

— Примерно 30-40 секунд. Но что значит максимальный? Иногда во втором периоде могут закрыть в зоне, и смена может быть и две минуты, пока ребята без ног не доползут до лавки. Потом делаешь так, чтобы они пропустили следующую смену, немного отдышались и пришли в себя.

— Почему решили расстаться с Богданом Потехиным?

— Это внутрикомандное решение.

— А с Игорем Швыревым?

— Игорь хотел больше играть. Здесь у него не было постоянного места. Мы его не рассматривали как центрального. Это нормальный процесс. Не знаю, почему у нас это воспринимается в штыки. Желания Игоря не сходились с нашими.

— Никто не воспринимает в штыки. Хочется, чтобы клуб объяснял свои решения.

— Зачем нам объяснять каждое решение? Не всегда возможно описать всю цепочку событий, объяснить причины. Мы управляем командой, видим, что происходит внутри. Игорь хотел играть на постоянной основе. У нас он не проходил в состав. Сейчас он играет в «Спартаке». Обнялись, пожелали друг другу удачи и разошлись.

— А Игорь Руденков согласен с нынешней ролью?

— Естественно, все хотят играть в основе. Пока он вписывается в команду, он никогда не играл в топ-клубах. Ему надо время, чтобы раскрыться.

— Перед началом чемпионата «Металлург» расстался с защитниками Алексеем Волгиным и Никитой Хлыстовым. Сейчас не жалеете об этом? Защитник команде не помешал бы.

— Не помешал, но если бы они просидели половину чемпионата, в каком бы они сейчас были состоянии? Они не проходили в состав. Есть потолок зарплат. Мы считаем деньги, чтобы потом приобрести кого-то лучше. Мы же не стреляем сами себе в ногу. Мы стараемся всегда становиться лучше. Сейчас взяли на просмотр Мишу Григорьева.

— Чем он вас привлек?

— Он бесстрашный парень, который ложится под шайбу, блокирует броски. Он был у меня в сборной, правда, это было давно. Посмотрим, как он себя проявит.

— Григорьев пропустил начало сезона. Как оцените его физическую форму?

— Нормально. Сейчас все проверили, он уже потренировался. Он держал себя в форме.

— Михаил Пашнин действительно выбыл до Нового года?

— Ему сегодня сделали операцию на плече.

— А срок восстановления?

— Врачи сказали, что сначала надо залезть внутрь. Только тогда они скажут конкретные сроки восстановления. Пока нет информации, сколько это будет, но, наверное, немало.

— До дедлайна у вас продолжается поиск новичков?

— Да, на те деньги, которые у нас остались под потолком, мы ищем игроков. На данный момент рассматриваем защитника. Сейчас на просмотре Григорьев, оценим его.

— А центрального нападающего?

— Да, центральный тоже интересен.

Сергей Мозякин и Данила Юров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не портите Юрова

— О Даниле Юрове вас спрашивают практически на каждой пресс-конференции. Насколько для вас ощутим его прогресс за последний год?

— Он добавил и физически, и ментально. Ему надо пробираться и не думать, что ему все принесут на блюдечке из-за того, что он талантливый парень. Все надо зарабатывать самому. Сейчас он тренируется и играет на другой скорости. Мы спускаем его в «Лисов», чтобы он играл там много. Работа ведется нормально, только надо дать время. Он уже выходил на позиции центра, что сделало ему неплохую рекламу для скаутов. Мы поставили его в центре — там он проявил себя неплохо.

— Вы говорите, что Юров — 2003 года, поэтому играет мало. Но возраст не мешал заходить в лигу, к примеру, Евгению Кузнецову. Сейчас в финской лиге 17-летний Йоаким Кемелл лидирует в гонке снайперов и бомбардиров чемпионата.

— У нас Юров получает свое время. У него ведь были травмы и в прошлом году за «Лисов», и сейчас. Самое главное, чтобы парня не убили. За то время, которое Данила играл, очков он набрал не сильно много. По сравнению с тем же Женей Кузнецовым и парнем, который разрывает в Финляндии. Данила проходит естественный процесс перехода из детского во взрослый хоккей. Не портите парня.

— Юров способен держать уровень КХЛ, если мы закроем глаза на возраст?

— Отчасти да. Вопрос только — на сколько минут хватит его «физики». По мозгам и рукам — да.

— Год назад вы комплектовали команду вместе с Сергеем Ласьковым, но рынок изучали вы. Насколько это сложно — совмещать функции генменеджера и тренера?

— А еще был ковид. Сложность в том, что надо ездить и смотреть игроков вживую, а не по телевизору. У нас был ограниченный выбор, сложно кого-то искать. Летом сначала я тренировал молодежь, потом сидел смотрел по видео игроков с утра до ночи. Это непросто. Хорошо, что сейчас есть Сергей Гомоляко, который этим занимается.

— Вы готовы в будущем совмещать эти должности в каком-либо клубе?

— Надо поставить вопрос по-другому. Сейчас создалась система. Есть скауты, которые подбирают игроков. Когда ты смотришь все сам, это работает по-другому. Сейчас ты можешь дать задание скауту, он тебе принесет лист с оценкой игрока. Потом ты сам смотришь пару игр. Тебе не надо изучать матчи ночами и делать выбор, когда уже накрывает усталость.

— Не думали о том, чтобы в будущем попробовать себя генменеджером клуба вместо тренерской работы?

— Пока нет. Кто знает, что будет в будущем. Жизнь — интересная штука.

Алексей Жамнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На Олимпиаде главная надежда на вратарей

— Когда официально у вас завершился трудовой договор со сборной России?

— После чемпионата мира-2019. Плюс-минус пара недель.

— Консультировать вас не приглашали?

— Приглашали, но я сказал, что если у меня не будет работы до ноября, то я подумаю. А в сентябре она уже была. Вопрос решился сам по себе.

— Сейчас вас не приглашали в штаб сборной на Олимпиаду?

— Сейчас у Алексея Жамнова очень тяжелая ноша и большая ответственность. Алексей принял решение, выбрал ребят, с которыми он хочет пойти на Олимпиаду. Пожелаю ему и всей сборной удачи, чтобы у нас восстановились травмированные ребята: Женя Малкин, Никита Кучеров. Турнир краткосрочный. У нас лучшая бригада вратарей в мире. Надеюсь, что голкиперы сыграют в свою силу. То, что мы в свое время дошли до такой стадии на Кубке мира-2016, — огромная заслуга Сергея Бобровского. Надеюсь, что вратари на Олимпиаде сыграют круто — это будет большая помощь сборной.

— Как на таком краткосрочном турнире тренерам объяснять хоккеистам, во что мы будем играть?

— Они правильно делают, что уже сейчас ездят и разговаривают с ребятами. Даже когда я работал в сборной и мы играли на Евротурах, на первых собраниях мы показывали команде видео, изучали моменты, объясняли, как и во что мы играем.

— Мастера такого уровня схватывают на лету?

— Должны схватывать. Большое подспорье, что многие ребята из НХЛ мечтали выиграть Олимпиаду. Сейчас у них есть эта возможность.

Семина не ждем. Мы омолаживаемся

— Вы говорили, что планировали поехать в НХЛ на роль гостевого тренера. Что это за программа?

— Ты приезжаешь на пару недель, тебя допускают до команды. Ты обмениваешься опытом с тренером.

— Хотели поехать к Полу Морису из «Виннипега»?

— Да.

— Как возникла эта идея?

— Я ему позвонил, он согласился. Сказал, что найдет время. А потом получилось, что у меня появилась работа. Я самоликвидировался.

— Часто ли вы пользуетесь социальными сетями?

— У меня закрытый аккаунт в Instagram . Не считаю нужным его открывать. В подписчиках — семья, друзья. Сам я подписан на каждый клуб КХЛ, на все хоккейные новости.

— Давайте вспомним 2016 год. Каковы были ваши первые шаги, когда вы приняли команду после Майка Кинэна?

— Мы перешли с бразильского хоккея на более организованную игру в обороне. Был переходный процесс. Это заняло время, но мы начали играть четче в обороне.

— Как удалось привезти из Северной Америки Александра Семина?

— Саша внес серьезный вклад в успех. У нас дружат родители, мы играли вместе. У него была не очень ситуация в Северной Америке. Получилось его подписать. Он помог нам и в регулярке, и в плей-офф.

— Он, кстати, сейчас без команды. Говорил, что ищет варианты. Не рассматривали его?