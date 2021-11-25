Самый бедный клуб КХЛ обыгрывает ЦСКА. Почему это больше не должно удивлять

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Шикарная игра между московским «Динамо» и «Трактором». Команды порадовали болельщиков, хотя никаких предпосылок для такого шоу не было. Команда Анвара Гатиятулина в последних матчах с трудом передвигается, а Алексей Кудашов любит порядок в обороне. Но тут сорвались. А что же мы узнали о командах, кроме того, что они могут веселить зрителей? Удивило и впечатлило одновременно, что у динамовцев есть значительный атакующий потенциал у защитников. Они забросили четыре шайбы, в том числе и победную. То есть если что-то не идет у того же Дмитрия Рашевского, то главный тренер не будет сильно переживать. Из плохого отметим, что Иван Бочаров никак не может выдать серию хороших матчей. Да, у него пять побед подряд, вроде бы говорить о проблемах нечего, но все-таки иногда он может не выдержать давления. А это не самое хорошее качество, если думать о плей-офф.

Челябинцы должны переживать о том, что у них иногда в обороне проходной двор. А когда у соперника атака на кураже, то запаса прочности нет. Лоуренс Пилут не успевает, а Ник Бэйлен превращается в довольно среднего хоккеиста, который при выполнении своих прямых обязанностей не всегда принимает правильные решения. Но зато у «Трактора» есть Никита Тертышный и Тему Пулккинен. Это два сильнейших снайпера прямо сейчас, а российский форвард так вообще летает на льду и создает опасность сразу, как появляется на площадке. Стоит выделить и волю челябинских парней. После 1:5 вернуться в игру трудно даже в матче с аутсайдерами. Еще ясно, что если уж игроки «Динамо» и «Трактора» завелись, то остановить их невозможно. Но это качество как раз радует болельщиков, собравшихся на трибуне. И о них должны помнить хоккеисты. Настроение тренеров нас не волнует, так как они не платят за билеты.

Провал

Специально включил послушать, что же будет говорить Билл Питерс после такого унизительного поражения, какое случилось в Хабаровске, но у тренера вообще нет никаких ответов. Единственное, что расстраивало канадца, — это то, что вратари соперника в двух последних матчах показывают великолепный хоккей. Напомним, что это были Василий Кошечкин, которому под сорок, а также Евгений Аликин, который играет в клубе, почти никогда не попадающем в плей-офф. Но если твоих форвардов две игры подряд переигрывают голкиперы, то нужно задуматься, а все ли эти форварды правильно делают на площадке. Но Питерс своих ошибок не признает, говорить о проблемах не желает, в отставку не подает.

Впрочем, понятно, почему сам не уходит. Это уже исключительно коммерческий вопрос — кто в здравом уме будет отказываться от миллионов команды. Если на пути попались такие работодатели, то лучше из них вытрясти по максимуму. Ясно же, что Питерс после такого отрезка карьеры в России ничего в КХЛ больше не найдет, дорога в НХЛ ему пока закрыта, останется только бедная Европа, где, кстати, такого хоккея никто бы не потерпел. Беда в том, что «Автомобилист» совершенно не прогрессирует, не меняется. Взять даже «Амур», который легко победил более богатого и укомплектованного соперника. Так Михаил Кравец даже по сравнению с прошлым матчем сделал изменения, увидел проблемы и попытался их решить. Неудачный матч — повод для любого тренера попытаться исправить ошибки. Но только не для Билла Питерса. Екатеринбургский клуб два года платит зарплату слабому специалисту.

Результат

Наверное, следующая стадия признания Андрея Разина — отсутствие удивления по поводу результатов команды. Никто же, например, не поражен тем, что выигрывает «Металлург», нет восхищенных возгласов по поводу пяти подряд побед «Ак Барса». Череповецкий клуб обыграл ЦСКА 3:0, а мы до сих пор удивляемся. Но у команды 12 побед в 15 матчах, хватит уже.

Впрочем, эмоции болельщиков можно понять. Все это похоже на сказку. Бедный клуб с 315 миллионами на зарплаты против клуба, где игрок третьего звена получает больше, чем две тройки соперника. Но вам стоит посмотреть игру. Если забыть факты про бюджет, про зарплаты хоккеистов, то победа хозяев была более чем справедливой. Они смотрелись быстрее, агрессивнее, команда иногда не выпускала соперников из зоны по полторы минуты, подводило лишь завершение.

Почему-то игроки Сергея Федорова, отлично выглядевшие в недавней встрече против СКА, в этот раз растерялись. Впрочем, это тоже можно объяснить. Если питерцы были разобранными, то хоккеисты «Северстали» вздохнуть сопернику не давали. Никто из армейцев, получив шайбу, не имел времени, чтобы подумать, принять правильное решение. Да и трудно это сделать, когда на тебя моментально несутся один-два человека. «Северсталь» претендует на то, чтобы получить преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. И сейчас команда в таком состоянии, что легко может добиться такого результата. Хватит, наверное, восхищенно вздыхать после каждой игры. Сильная команда с умным тренером. Почему она должна проигрывать?