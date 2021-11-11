«СЭ» представляет свою версию 50 сильнейших хоккеистов лиги.

Наконец-то мы дожили до этого: три главные звезды КХЛ — из России. Кто-то назовет наш выбор странным: где Хартикайнен, Лехтонен, Диц, Да Коста? Они есть в нашем топе, но чуть ниже. Да и вообще: из 50 лучших игроков лиги 28 — иностранцы.

Все журналисты «СЭ», голосовавшие в опросе, были едины в одном: Вадим Шипачев — уже третий сезон подряд лучший игрок КХЛ. Второе место Андрея Кузьменко полностью заслуженно — даже после суперприобретений Гусева и Лехтонена именно 25-летний форвард остается лидером атаки СКА. Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский травмирован, но никто не будет спорить, что в своем оптимальном состоянии самый ценный игрок прошлого плей-офф — один из лучших в лиге.

К большим плюсам для КХЛ можно отнести возвращение в лигу в межсезонье из Северной Америки защитников Вячеслава Войнова и Никиты Нестерова, нападающих Никиты Гусева и Михаила Григоренко. Не у всех пока получается вернуться на прежний уровень, но возвращение таких игроков повышает статус самой лиги.

Стоит отметить восхождение в нашем рейтинге по сравнению с прошлым сезоном двух центрфорвардов — Корбана Найта из «Авангарда» и Александра Кадейкина из «Салавата Юлаева». Канадец даже в неудачное для команды время держит уровень, а Кадейкин поражает универсальностью. Александр — один из немногих игроков КХЛ, который реально может поехать на Олимпиаду в составе сборной России.

Стефан Да Коста, несмотря на высокую результативность, за год упал с четвертого места на 18-е, Маркус Гранлунд — с седьмого на 23-е, Егор Яковлев — с 12-го на 36-е, а Антон Слепышев, который в прошлом сезоне попал в топ-10, вообще выпал из рейтинга! Зато резко ворвались в топ Никита Михайлис (24-е место), Дмитрий Рашевский (27-е) и Никита Тертышный (31-е). И если форвард «Барыса» не первый сезон зажигает в КХЛ, то двое последних только в этом заиграли в лиге.

Больше всего игроков в топ-50 представляют СКА (8).По пять хоккеистов из списка играют за «Магнитку», «Салават Юлаев» и «Трактор». По четыре — за «Авангард», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. По два — за «Автомобилист», «Барыс» и «Витязь», по одному — за «Ак Барс», «Йокерит», «Нефтехимик», «Спартак» и «Торпедо».

В топе представлены 16 клубов, семь команд не попали в рейтинг. По 25 игроков — из клубов Западной и Восточной конференций. Отметим, что аж 11 хоккеистов в топе — из Финляндии, в прошлом сезоне их было 7. Так, игроки в рейтинге разделены по странам:

Россия — 22, Финляндия — 11, Канада — 6, Казахстан — 3, Чехия, США — 2, Швеция, Белоруссия, Франция, Словакия — 1.

Топ-50. Фото «СЭ»

Лучший вратарь — Ларс Юханссон из СКА, приглашение которого перед началом сезона вызывало вопросы. Все-таки у армейского клуба есть вратарь сборной России Александр Самонов и самый талантливый игрок страны на этой позиции Ярослав Аскаров. Но швед вчистую переиграл обоих, а статистика Юханссона говорит о том, что с ним в воротах СКА чувствует себя очень уверенно — из 20 матчей Ларс семь отыграл на ноль.

Следующие трое в рейтинге — также иностранцы, а всего в десятке лучших — всего три россиянина. Лучший — Тимур Билялов из «Ак Барса», и если бы не травматичность, он наверняка был бы выше в этом списке. Отмечу и Евгения Аликина, во многом благодаря игре которого «Амур» после неудачного старта забрался в восьмерку Восточной конференции.

Вратари. Фото «СЭ»

Среди 10 самых результативных защитников КХЛ — всего двое россиян. Наш топ более патриотичен: здесь сразу четверо российских защитников в десятке лучших и 10 — в топ-20. Первую строчку уверенно забрал финн Микко Лехтонен, который по ходу сезона приехал из «Коламбуса» в СКА. В последних матчах он играл больше 30 минут в среднем, и кажется, что это не предел.

Войнов и Нестеров ярко вернулись в лигу — оба не уходят со льда в большинстве, а нередкие ошибки в обороне им можно простить. Вообще, на виду, как обычно, атакующие защитники — пожалуй, лишь Класа Дальбека и Михаила Пашнина из топ-20 можно назвать чистыми разрушителями.

Защитники. Фото «СЭ»

Центральный нападающий — самая проблемная позиция российского хоккея. По нашему рейтингу это отчетливо видно: всего семь игроков из топ-20 центров — россияне.

Центрфорварды. Фото «СЭ»

Больше всего ярких игроков традиционно выступают на краях нападения. Здесь и больше всего открытий — Майе, Михайлис, Рашевский, Тертышный. Держат уровень Жафяров, Голдобин, Галиев. Вот и получается, что лучший снайпер лиги Нико Ойямяки лишь на 20-м месте на своей позиции.