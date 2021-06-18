Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Магнитки»? И от кого придется избавиться из-за потолка?

Публикуем все зарплаты хоккеистов клуба из Магнитогорска.

«СЭ» продолжает публиковать инсайды о зарплатах в клубах КХЛ — ранее в нашем издании появлялась информация о платежных ведомостях «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева». Теперь очередь магнитогорского «Металлурга».

Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 945 млн рублей. Жесткий потолок зарплат в КХЛ равен 900, а это значит, что в ближайшее время «Магнитка» будет искать возможности сокращения расходов.

Сколько получают хоккеисты «Металлурга». Фото «СЭ»

Плотников и Мартынов — на выход, Карпов — под вопросом

Комплектование «Магнитки» практически закончилось, вот только чтобы войти в сезон без финансовых проблем, уральцам стоит освободить 60-65 млн под потолком зарплат. Этим и занимается руководство «Металлурга», в котором с этого межсезонья за селекцию отвечает Сергей Гомоляко. Многое для оптимизации бюджета было сделано в 2020 году, когда магнитогорцы расстались с Локтионовым, Паршиным, Антипиным, существенно сократили контракты с Яковлевым, Кулеминым и Мозякиным. Вот только ошибок все равно хватало.

Практически все игроки, которым усиленно ищут новые клубы, были подписаны примерно год назад. С канадским нападающим Тэйлором Беком уже расторгли контракт (компенсация — порядка 16 млн рублей), а по ходу сезона были разорваны соглашения с финнами Ламмикко и Песоненом. Сейчас же, по информации «СЭ», в «Магнитке» прорабатывают варианты расставания с защитником Егором Мартыновым и нападающим Сергеем Плотниковым. Суммарно они зарабатывают 105 млн рублей в год. Возможен уход и нападающего Максима Карпова, но близкие к клубу источники уверяют, что он все-таки останется в Магнитогорске.

Изначально в «Металлурге» хотели расставаться не только с Плотниковым, но и Прохоркиным — во многом из-за известного конфликта в самолете по ходу сезона. Но Николай — один из лучших российских центрфорвардов, и равноценную замену на рынке ему не найти. А вот Плотников явно не оправдывает зарплату в 75 млн.

При этом в команде наблюдается очевидный перебор защитников: если учитывать Владислава Семина и молодого Николаева, у «Магнитки» шесть пар. Так что Мартыновым вполне можно пожертвовать — в прошлом сезоне он не играл в «Магнитке» ключевую роль.

Подписания малоизвестных хоккеистов — путь к сокращению расходов

Приобретения «Металлурга» удивили многих: если раньше магнитогорский клуб считался одним из главных претендентов на топ-игроков, то в это межсезонье устроил охоту за хоккеистами «Нефтехимика», «Барыса» и «Спартака». Отчасти это продиктовано сокращением расходов — например, защитник Алексей Волгин и нападающий Павел Акользин заработают по 15 млн. Но не все новички обошлись дешево — защитник Алексей Маклюков подписал двухлетний контракт с зарплатой в 35 млн. Удивительная сумма для игрока, который и в «Барысе» — то не слишком выделялся.

Хорошим вложением можно назвать приобретение нападающего Никиты Коростелева. В ЦСКА 24-летнему игроку было сложно выдерживать конкуренцию, но когда Коростелеву доверяли, он выдавал неплохие матчи. Пример Сергея Толчинского заразителен — наверняка в «Магнитке» держали в уме, что и Коростелев может значительно вырасти при большом игровом времени и доверии со стороны тренерского штаба.

А вот подписание Линуса Хультстрема из «Витязя» понять сложно. Нельзя сказать, что шведский защитник выделялся и заслужил повышение. При этом игроки линии обороны в «Магнитке» зарабатывают суммарно 320 млн — это на 18 млн больше, чем в «Автомобилисте», и на 85 млн, чем в «Салавате».

Бека заменили не менее дорогие канадцы

Одной из причин расторжения Бека был его солидный контракт — зарплата канадца составляла 65 млн. Но и новые легионеры обошлись «Магнитке» недешево. Сначала магнитогорцы подписали Брэндана Лайпсика, который оставил неплохое впечатление по игре в ЦСКА, но на 55 млн в армейском клубе претендовать не мог. А на днях «Металлург» подписал звезд АХЛ — центрфорварда Филиппа Майе и правого крайнего нападающего Джоша Карри.

Приглашать хоккеистов, которые провели всю карьеру в Северной Америке, — большой риск. Но в «Магнитке» не побоялись дать Майе и Карри 60 и 50 млн соответственно. Правда, контракты всего на один сезон. Очевидно, что Майе, Карри и Лайпсик составят ударную тройку. В любом случае, хуже подбора иностранцев, чем в прошлом сезоне, быть уже не может — Хольм, Расмуссен, Нестрашил совсем не оправдали надежд.

В целом «Металлург» не стал сильнее, особенно если учитывать предстоящий уход Плотникова. К плюсам можно отнести сохраненную бригаду вратарей Олкинуора — Кошечкин и неплохой подбор защитников. Атакующая линия же заметно уступает конкурентам по Восточной конференции — уральцам остается надеяться на то, что новичкам-легионерам не понадобится много времени на адаптацию.