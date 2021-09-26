«Магнитка» впечатляет на старте сезона. В чем секрет лучшей атаки КХЛ?

Как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном — в разборе «СЭ».

«Металлург» на старте регулярки заставил переобуться скептиков, списавших команду по итогам трансферной кампании. Селекция нового спортивного директора Сергея Гомоляко на бумаге и правда не внушала оптимизма. Иностранцы из АХЛ — коты в мешке, которым предложили большие деньги. Странные приглашения Никонцева, Акользина, Маклюкова и Хультстрема из команд, выступивших хуже «Магнитки» минувшей весной. Расторжения лидеров прошлого сезона — Плотникова и Бека. Пузырь негатива лопнул бы уже в первые месяцы сезона, если бы команда не показала результат.

Уральцы вопреки всем прогнозам впечатляют на первом отрезке чемпионата. Команда Ильи Воробьева оступилась лишь однажды, сгорев дома «Салавату Юлаеву» (2:7). Разгром болезненно воспринялся в клубе — и вместе с камбэком с «Адмиралом» разбудил парней. «Металлург» непобедим на протяжении семи последних матчей — «сталевары» разобрались с «Авангардом», привезли максимум очков с Дальнего Востока, а дома не заметили сопротивления ЦСКА. «СЭ» проанализировал сентябрьский прорыв «Магнитки» и объясняет, в чем изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном.

Отказались от трусливого хоккея в пользу комбинационного

Помимо изменений в составе, летом перестановки коснулись и тренерского штаба «Металлурга». Воробьев снова зашел в сезон с новыми помощниками — Марком Френчем и Виктором Игнатьевым. Первого вы можете помнить по работе в «Медвешчаке», второго — по «Витязю», рижскому «Динамо» и сборной Латвии. Заметил, что с лавки «Магнитки» исчезли два человека: отвечающий за физическую подготовку Денис Коротышев, который раньше считал время смен игроков, и тренер вратарей Клемен Мохорич. Словенский специалист теперь смотрит матч сверху.

С обновленным тренерским штабом игра «Металлурга» изменилась в позитивную сторону. В прошлом сезоне команду попрекали осторожным, а местами трусливым хоккеем. Когда «Магнитка» пыталась подстроиться под соперника и вальяжно начинала матч с беглого анализа предложенной оппонентом тактики. С таким подбором игроков неоправданно отсиживаться в обороне, гонять шайбу по бортам и, поведя в счете, оберегать минимальную разницу. Тем более добром это заканчивалось не всегда.

Сейчас рисунок игры «Магнитки» заметно целостнее. Команда держит темп 60 минут — не скисает при неудачном исходе и не останавливается, когда, казалось бы, два очка уже в кармане. Динамика игры «Металлурга» по периодам это подтверждает. Результативность «сталеваров» в первых отрезках возросла почти вдвое по сравнению с регуляркой-2020/21. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб держится на одном уровне все три периода. Противоположная картина наблюдалась год назад, когда «Магнитка» осторожно начинала матчи, раскачивалась во вторых двадцатиминутках, а в третьих — бежала спасать родину.

«Металлург» трансформировался в более комбинационную команду. Этому способствовали приглашения Никиты Коростелева, Дениса Зернова, Брендэна Лайпсика, неожиданно раскрывшегося Филиппа Майе и переподписание Николая Голдобина — хоккеистов, способных исполнить на льду нечто эдакое. Для комбинационного хоккея важен контроль шайбы. Который рождается из выигранных вбрасываний. С этим компонентом у «Металлурга» нет никаких проблем. У четырех основных центров — Неколенко, Зернова, Майе и Карри — больше 50 процентов на точке. А у Архипа и вовсе — внушительные 63,4 процента.

Импонирует даже не результат магнитогорцев (18 очков из 20 возможных), а содержание игры. На первых этапах чемпионата это куда важнее. Очки-то уральцы наберут — место в плей-офф им гарантировано почти по умолчанию. А нарабатывать схемы необходимо с начала чемпионата. То, что Воробьев внедрил открытый хоккей, было заметно еще на предсезонке. «Металлург» играл ярко и раскрепощенно, часто без оглядки на свои ворота. В регулярке уральцы усовершенствовали бразильский стиль, добавив более четкую и системную игру в обороне. Не обходится без позиционных и индивидуальных ошибок, но в нужные моменты, когда соперник начинает давить или получает большинство, «Магнитка» умело сворачивается и деклассирует все замыслы противника.

Новички зажигают

Большая заслуга прорыва «Металлурга» принадлежит новобранцам. Мог ли летом кто-то предположить, что канадец Филипп Майе, которому «Магнитка» отстегнула 60 миллионов, к концу сентября ворвется в топ-2 бомбардиров КХЛ? Пожалуй, только Гомоляко, Ласьков и Воробьев. Не стесняюсь признать — в феерию от Майе и его соотечественника Джоша Карри я не верил. Продолжаю настаивать, что обоим сильно переплатили, как бы меня ни убеждали, что они стоят этих денег. Факты сентябрьского отрезка не на моей стороне. Соглашусь, что нападающие адаптировались к новой лиге и помогают команде. Майе эффективнее Карри в созидании, зато Джош — второй нападающий по показателю полезности.

Джокер Ильи Воробьева — Николай Голдобин. Форвард, способный создать красоту из ничего и озадачить соперников нестандартными решениями. Таких очень не хватало «Металлургу» последние годы. Голдобин после возвращения из Северной Америки не прижился в ЦСКА. Системе Игоря Никитина Николай изначально не подходил и перешел в «Магнитку» по ходу прошлого сезона. Креативному нападающему, способному вести команду вперед и созидать, необходима свобода для творчества — только тогда он раскроет свои сильные стороны. В «Магнитке» Голдобину дозволено больше — и он оправдывает доверие тренеров сполна. Его чудо-гол с ЦСКА броском из-под ноги еще долго будут крутить в разных хит-парадах.

Лихо ворвался в новую команду Брендэн Лайпсик — технарь, каких еще надо поискать. Канадец в каждом матче создает опасность у чужих ворот. Или выводит на бросок партнеров, или сам открывается под передачу, а пушка у экс-нападающего «Вашингтона» что надо. Сильная сторона «Металлурга» — вариативность в атаке. Не заладилось у одного звена — подхватит другое. Показательно, что все стабильно попадающие в состав форварды, кроме Неколенко, Акользина и лимитчика Юрова, забили минимум по два гола. Разнообразию игровичков, собранных у Ильи Воробьева, позавидуют многие клубы.

Эффективен ли такой хоккей в плей-офф?

«Магнитка» — единственная команда лиги, опровергнувшая хоккейную мораль, что кубки выигрывает оборона. Произошло это в 2014 году — в самом запоминающемся финале КХЛ. Про СКА времен Быкова и Знарка я не забыл, но те победы — больше из-за разницы возможностей. «Металлург» с Мозякиным, Коваржем и Зариповым в семи невероятных по драматизму матчах разобрался с пражским «Львом». Нынешняя «Магнитка» по стилю и движению напоминает чемпионскую команду Майка Кинэна. С поправкой на то, что сейчас нет ведущего первого звена и выраженных лидеров, но разницу в атаке может обеспечить каждая тройка из топ-9.

Ошибки в своей зоне никуда не делись, но «Магнитке» удается минимизировать их в важные отрезки. Когда соперник бросает все силы вперед, чтобы отыграться. Когда команда пропускает необязательный гол или получает глупое удаление. Оборона «Металлурга» — не оплот надежности. Как, к примеру, у «Авангарда» в прошлом плей-офф. Не отказываюсь от слов, что приобретение защитника-домоседа — необходимая мера, если уральцы не планируют рано собирать чемоданы в отпуск.

Оборона «Магнитки» зависима от куража вратарей. Тройка голкиперов «Металлурга» — Кошечкин, Олкинуора, Загидулин — одна из сильнейших на «Востоке», но иногда Василий и Юхо могут преподнести неприятные сюрпризы. От рационального разделения времени между ними зависят их кондиции перед плей-офф. Пока неясно, кто в «Магнитке» железный первый номер, но это не мешает Кошечкину и Олкинуоре сушить сухари.

Воздержусь от долгоиграющих прогнозов по «Металлургу». Дождемся, как команда справится с какой-либо стрессовой ситуацией: травмой лидера, плотным графиком, банальным невезением. Надеюсь, до потасовок в самолете дело не дойдет. Хоккей «Магнитки» стал смотрибельнее, чем в прошлом сезоне — это неоспоримый факт. «Сталевары» прибавили в скорости и легкости, их атаки размашистые и подвижные. Но и называть команду мягкотелой неправильно. С тем же ЦСКА уральцы заблокировали 36 бросков. Гуд джоб — выражаясь словами адепта самоотверженности в обороне Боба Хартли. Сработают ли схемы Воробьева на дистанции и в плей-офф — большой вопрос, но глупо отрицать, что «Магнитка» впечатляет в сентябре.